AI驅動永續！政大推出獨步全球的創新ESG解決方案，已經助攻超過百家企業轉型

國立政治大學企業永續管理研究中心推出全球唯一結合管理會計與AI智能分析的創新ESG解決方案，解決企業在碳排數據和永續效益量化方面的痛點，提升國際競爭力，目前已經成功導入超過百家企業。身為本項專案核心推手的政大會計系講座教授吳安妮表示，限量免費輔導名額還有「Quota」，歡迎有興趣的企業踴躍申請。

​​面對永續轉型的壓力，企業不只需要理念，還要搭配可執行、可量化、可認證的策略工具。政大企業永續管理研究中心今（5）日舉辦「AI驅動永續｜解鎖ESG的未來價值 創新發表會」，吳安妮指出，目前共有100多家企業投入，讓她非常驚訝的是，每一家公司已經開始改變思維，以前的策略可能只要搞定顧客就好了，如今則是意識到永續經營的重要性。

舉例來說，日正食品導入蚓魚菜共生系統及鍋爐熱氣回收系統，不僅減少廢棄物及能源浪費，更可降低成本、提高財務價值，在市場上的商譽及能見度等無形價值也隨之增加。

吳安妮說明，當初她和政大企業永續管理研究中心主任譚丹琪一起受到德國萊因的訓練，發現管理會計的技術確實可以結合ESG，協助企業界達到永續轉型，於是開始在非常短的時間內籌備，結合SO計分卡、平衡計分卡及AVM等技術，推出政大ESG解決方案，以形成策略的ESG-SOR、績效衡量的ESG-BSC、計算產品碳足跡的C-PVM以及分析永續成本價值的ESG-PVM為主軸，幫助實務界的企業達到ESG轉型。

談到企業在轉型過程中可能面臨的挑戰，吳安妮認為最大難題是老闆的觀念有沒有跟著轉變，「我們這次所有的個案，一定都會拜託董事長、總經理自己也要參與。」

然而，就算主事者有所認知，在企業內部的溝通也是門學問。茶籽堂執行長趙文豪、猛揮營造總經理陳淑娟分享親身經歷，雖然他們致力投入ESG，一開始卻有部分員工難以理解，認為「這不關我的事」，但隨著成效一點一滴慢慢浮現，大家終於體會到這不只是聽起來「高大上」的口號。

本次論壇邀請茶籽堂執行長趙文豪、猛揮營造總經理陳淑娟，分享導入政大ESG解決方案和創造永續價值的實戰經驗。

譚丹琪表示，政大是國際上唯一提供「以管理會計理論與IT技術」為基礎的ESG解決方案，同時整合了學術界及實務界的資源，可以一站式解決企業所有ESG難題，具有獨特且難以被模仿的競爭優勢。

譚丹琪認為，政大ESG解決方案要持續向台灣及國際的實務界擴散，助攻企業讓永續轉型願景落地，並且在ESG趨勢下找到自身定位與競爭優勢，未來可以邁向綠色供應鏈，促進國際間的上下游一起轉型，創造更大的綜效。

政大ESG解決方案聯合主席陳富煒指出，受到供應鏈及法規要求的企業很適合使用的技術，因為這項方案能夠協助快速揭露供應鏈及法規所需要的資訊，例如碳排放量、永續治理、策略、風險管理、指標與目標等，協助這些有迫切需求的企業快速解決面臨的ESG問題。

至於政大ESG解決方案的未來研發方向，吳安妮強調將持續跨領域結合，並且依據國際趨勢調整、提供更多服務。當未來有更多企業加入政大方案後，就可以提供更精準的產業別管理方向，解決相同產業常見的痛點。

此外，也能將政大方案技術所產生的資訊用於永續準則之揭露，幫助企業快速接軌S1、S2等內容，並將「韌性管理」結合至政大方案的技術，達到管理AI的大時代。

