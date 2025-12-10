AI驅動臺南產業轉型 資暘數位攜手市府打造年度數轉成果展

▲「114年臺南市產業數位轉型成果發表會以「數位臺南・轉動未來」為主題，呈現市府在推動產業數位升級上，三年以來的亮眼成果。

【記者 王苡蘋╱綜合 報導】由臺南市政府經濟發展局推動的「114年臺南市產業數位轉型應用計畫」，執行單位資暘數位有限公司12/3(三)於臺南文化創意產業園區茉莉工坊舉辦成果展發表會。現場匯集來自產官學研來賓齊聚一堂，場面盛大，充分顯示南台灣對數位轉型與AI應用的高度關注。本次成果展以「數位臺南・轉動未來」為主題，完整呈現臺南市在三年推動歷程中的累積成果，也象徵城市數位轉型已從工具導入，進一步邁向跨域共創與深化應用的新階段。

▲本次活動邀請億進寢具、金瑞發企業行、東豐纖維與亞瑞仕國際驗證現場分享企業轉型中的應用價值與永續治理的新趨勢。

一踏入展場，20家參展企業共同打造的成果展示區立即吸引眾人目光。從AI導購互動看板、智慧製造監控平台、雲端ERP到AI影像辨識模組等多項導入案例悉數亮相，企業代表也在現場親自分享技術導入後的營運改善及實際效益。資暘數位團隊表示，本次展示不僅強調技術本身，更重視企業如何從痛點出發，利用數據與AI建立更有效率的營運流程。「看到其他企業的成功案例，就知道自己下一步可以怎麼走」成為許多參觀者共同的回饋。

▲114年臺南市產業數位轉型成果發表會，吸引產官學研各方代表共襄盛舉，現場氣氛熱烈。

論壇活動亦是全場焦點，「AI產業競爭力：產業升級與永續成長的雙引擎」專題演講由群創光電張幼銘處長主講，以實務案例分享AI在製造流程中的應用，包含設備數據化、品質監控、能源管理等，展現智慧製造成效。緊接著由財團法人台灣經濟研究院進行「量出轉型力：看見臺南企業的數位驅動力」主題分享，解析今年首次實施的臺南市企業數位轉型量表架構與指標設計，揭示在地企業的數位化趨勢與推動現況。

論壇最後的綜合與談「從導入到共創：在地企業如何讓數位轉型不再只是工具」更掀起活動高潮。今年度技術導入企業億進寢具與金瑞發企業行、技術供應商亞瑞仕國際驗證及東豐纖維代表共同分享導入歷程、挑戰與成果，並從不同角度談論AI如何重新塑造企業運作模式。現場製造業者紛紛提問交流，氣氛熱烈，也凸顯產業界對AI導入的高度期待。

▲本次活動匯聚20家以上企業與供應服務廠商共同參展，展示AI、雲端、資安及永續應用等創新案例。

論壇結束後，媒合交流區隨即開放，多家企業與歷年技術供應商進行深度洽談，不少廠商直呼「首次能在同一場域與多家技術團隊全面交流」，對後續合作極具幫助。執行單位資暘數位表示，「114年臺南市產業數位轉型應用計畫」三年來已協助超過百家臺南企業提升數位能力，今年更推出「企業數位轉型量表」，協助企業掌握自身數位化現況與未來精進方向；未來將持續協助市府深化AI、資料治理與永續管理等面向，打造完整的在地產業數位生態圈。

今年成果展不僅是一場展示，更是一場推動產業合作、促進城市前瞻發展的交流盛會。透過政策支持、企業實踐與技術供應端的共同投入，臺南正以更堅實的步伐邁向「智慧、永續、具競爭力」的數位新城市。（圖資料來源╱資暘數位有限公司提供）