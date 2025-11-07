AI驅動資本支出 台股主動式基金搶搭長多列車

【記者柯安聰台北報導】全球經濟正邁入高利率週期後的資金再配置新階段，市場氛圍轉趨謹慎。美國最新經濟數據顯示通膨逐步趨緩，經濟成長放慢，製造業仍處於收縮區間。聯準會主席鮑爾表示12月不一定降息，市場對政策走向保持觀望。在企業面，蘋果與亞馬遜財報優於預期，輝達則指出AI產業已進入良性循環，成長動能持續。



野村投信表示，AI已成為企業資本支出的核心驅動力，尤其在資料中心規模擴張下，網路傳輸、散熱與電力供應面臨挑戰，帶動散熱模組、CCL、PCB、電源管理等供應鏈需求。另一方面，AI基礎建設擴張預料將延續至2026至2027年，電子權值股具備基本面與政策雙重支撐，台股震盪偏多格局可望延續。高功耗晶片推升供電與散熱需求，記憶體與載板亦受惠於結構性漲價與景氣回升，建議投資人應聚焦具AI技術優勢與穩定訂單的主流廠商，逢回布局，迎接下一波長多行情。



野村鴻運基金經理人戎宜蘋表示，聯準會再次如市場預期降息1碼，將基準利率維持在3.75到4.00 % 區間，同時宣布自12月1日起停止長達3年半的縮減資產負債表政策，並重新啟動有限度的美國公債購買計畫，讓市場對經濟軟著陸的信心明顯提升，搭配寬鬆的利率環境為股市評價提供支撐，反而更有利於接下來風險性資產表現。









戎宜蘋表示，科技股續強，輝達也正式成為市值突破五兆美元的企業，執行長黃仁勳在GTC大會中表示，Blackwell 及新一代的Rubin晶片正推動公司進入前所未有的銷售成長週期，未來幾個季度可望創造高達5000億美元的營收，同時也發布一套可將量子計算與AI晶片相連接的NVQLink系統，這項技術的推出，也讓輝達從AI霸主進一步邁向全運算領域的「規則制定者」，將構建出所有玩家都必須依賴的生態系統，也象徵AI運算正邁入全新階段，為整個半導體供應鏈注入新一波成長動能。



戎宜蘋進一步分析，最新公布的9月景氣信號燈已由連續4個月的綠燈轉為黃紅燈，顯示景氣回升力道正在加速，再加上9月份的外銷訂單也攀升至702億美元的新高，主要受惠於AI伺服器、晶片與通訊產品的強勁需求。這波帶貨潮已不只是短期的關稅效應，而是反映出AI應用加速落地所帶來的長期成長動能，台廠供應鏈也成為AI浪潮中不可或缺的角色。儘管過去半年面臨多次利空考驗，台股指數仍穩步突破新高。



整體而言，戎宜蘋表示，在AI技術加速落地的背景下，市場對經濟展望與企業獲利的樂觀預期已成共識，在資金與基本面良好的共振下，AI產業明年展望持續樂觀，即便短期盤面有過熱跡象，但中長期展望依舊樂觀，盤面縱有震盪、估計藍籌績優股的下檔有所支撐，長線佈局建議仍以AI相關為核心，建議聚焦AI供應鏈相關，如：AI伺服器、散熱模組、BBU、電源管理、CCL、PCB，以及滑軌與摺疊手機軸承，同時關注半導體先進製程與ASIC、AWS供應鏈等領域。（自立電子報2025/11/7）