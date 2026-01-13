AI驅動PBL永續教育 臺南崇學國小勇奪 2025「未來教育 臺灣 100」特別獎 市長黃偉哲肯定

▲崇學國小勇奪_2025「未來教育_臺灣_100」特別獎，校長洪榮進(左1)於市政會議獻獎與市長合影。

【記者 劉秋菊／台南 報導】南市崇學國小長期推動創新課程，致力於PBL(專題式學習)與科技深度結合，獲頒天下文化教育基金會2025未來教育台灣100-未來教育特別獎，今(13)日於市政會議獻獎，市長黃偉哲予以高度肯定與嘉勉。

▲崇學國小勇奪_2025「未來教育_臺灣_100」特別獎，校長洪榮進及指導老師於市政會議獻獎，與市長黃偉哲及教育局長鄭新輝合影。

2025 第五屆「未來教育 臺灣 100」得獎結果經過長達半年的徵件與嚴謹評選，臺南市東區崇學國小從全國413件參賽專案中脫穎而出，榮獲「未來教育 臺灣 100」肯定。奇鋐教育基金會為支持該校創新課程，特別頒發「未來教育特別獎」，包含8萬元獎金及2萬元小天下圖書禮券，總值共10萬元獎勵，肯定崇學國小將 PBL（專題式學習）、STEAM 與AI工具深度結合，落實「自學、共學、互學、導學」的四學模式，課程緊密連結真實情境，有效培養學生的批判思考、運算思維與永續行動力。

市長黃偉哲表示，臺南在永續教育與AI教學應用的發展已走在全國前端。崇學國小以體驗與行動學習為核心，整合跨學科知識，並搭配數位工具引導學生探索複雜的全球議題，成功培養出具備「深度學習」能力與思辨韌性的下一代。

教育局長鄭新輝指出，為建構以學生為中心的學習模式，崇學國小團隊積極推動「課中差異化教學」，透過 AI 學習夥伴「e度」與多元數位學習平台實現1對1的自主學習，不僅提升學生的學科素養（閱讀、數學、科學），更強化合作解決問題等核心素養。

崇學國小校長洪榮進表示，學校曾於 2021 年以「跨域實踐自主學．寰宇永續蘊素養」獲選第三屆「未來教育 臺灣 100」，此後社群教師持續深耕，將AI 人工智慧與 PBL 理念進階融合。透過運用教育部因材網、本市布可星球、學習吧、MangaChat 漫話日記等工具，引導學生理解環境、社會與經濟的依存關係，涵養永續價值觀。這份榮耀是對全體師生努力的最高肯定。課研組長張琬翔補充，社群團隊設計一系列符合永續教育（ESD）原則的專案課程，包含：「擁有識網膜，踏上探尋真相的旅程」「臺南四百，無限精采」、「和 AI 共學寫作，寫出自己的永續故事」、「玩轉運算思維」及「SDGs！永續實踐者！」。透過數位平台如加分吧、PaGamO、因雄崛起等資源，落實差異化教學。教師張寶方則分享，數位平台如同學生的「個人化教練」，能引導孩子梳理想法、反思覺察，循序漸進地培育解決問題的能力。

崇學國小參與此專案課程的學生也興奮表示：「老師教我們的AI提示詞（Prompt）範例非常有用，讓我們知道怎麼問『e度』才能得到好的啟發。它不像直接給答案的機器人，更像是一個會思考的夥伴，幫助我們在小組討論和個人創作時有更多新嘗試。」

教育局進一步表示，南市近年來積極推動PBL（專題式學習）、AI人工智慧教育與STEAM教育，期能藉由跨學科與跨域學習，讓孩子擁有全方位的思辨與問題解決能力，以面對日新月異的未來世界。(照片教育局提供)