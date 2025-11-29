AI高爾夫運動會館24小時不打烊

除揮桿之外，其他就交給電腦處理，室內的AI高爾夫完全不受天候影響，連颱風也可下場打球。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

高爾夫是戶外運動，不免受天氣影響，如今在台南有一種新興室內的「ＡＩ高爾夫」，不必受制天氣，還可以在全世界兩百多座知名球場打透透，甚至可邀世界各地球友同場競技，運動之外，它還是一個GOLF BAR，提供舒適環境讓球友運動之外，仍可聯誼休閒。

室內ＡＩ高爾夫不是新玩意，國外已流行多年，尤其像冬天冰天雪地的韓國。但台灣球友不喜歡對著螢幕揮桿，所以早期都只供教練教球。

球打進螢幕的沙坑裡，就得在擊球區的沙坑墊接桿。（記者陳俊文攝）

最近台南室內高爾夫球俱樂部快速成長，原因是它不受天候影響且一個人一小時可打完十八洞，消費只要四百元，且全世界知名的加州圓石灘、喬治亞奧古斯塔、蘇格蘭聖安卓老球場等，只要電腦一按，就可到各地去挑戰。

南區萬年路的AI GOLF高爾夫運動會館負責人李宗奇表示，全館幾乎無人化管理且二十四小時營業，半夜也可揹著球桿來會館揮桿健身，若懶得揹球桿，會館還免費提供公用球桿，非常方便。

ON LINE系統選擇韓國有名的BRAVO ON LINE SYSTEM，一個球道設置費約六十萬，除三道個人化球道，還有可容納八人擊球的ＶＩＰ包廂，另設有自助吧，免費暢飲汽水、可樂和咖啡，還有淋浴洗澡區，舒適度不輸高爾夫球場的HOUSE。

ＡＩ高爾夫是將球打到投影在螢幕上的球道，電腦會馬上算出你的擊球距離，還有錄影機幫忙調整姿勢，所以也是教學利器。球打進沙坑時，擊球區還有一個打感近似沙坑的沙坑墊，近似真實下場的挑戰。