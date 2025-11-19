AI高速互聯 台鏈搶攻矽光子與CPO商機
【記者柯安聰台北報導】美國政府結束長達43天的關門僵局，聯邦機構全面恢復運作，非農就業、薪資及PCE通膨等官方數據將重新公布。市場焦點轉向即將到來的聯準會12月利率決議，數據回歸勢必放大解讀，短線波動難免，但整體而言屬於「短期雜音」而非「長期利空」。同時，AI產業氛圍也從「狂熱預期」逐漸轉向「獲利驗證」階段。本週輝達（NVIDIA）將公布財報，市場預期營收超過540億美元，成為檢驗AI產業基本面的關鍵指標。
野村投信表示，若輝達財報優於預期，將有助於緩解市場對AI泡沫的疑慮。在全球AI產業進入獲利驗證期之際，台灣供應鏈展現韌性與前瞻布局。儘管短線市場因利率與數據公布出現震盪，AI長期趨勢仍明確，AI相關應用與互聯技術持續推動產業升級，建議投資人可關注台灣半導體及光通訊供應鏈相關主流供應商，逢低布局市值型主動式 ETF，掌握下一波AI成長契機。
10月非農就業報告預定將於11/20公布，11月非農就業報告則有機會如期在12/5公布，也就是說聯準會仍有2個月的就業報告可做為12/10利率決議前的參考，從現有民間ADP就業、裁員人數等數據來看，野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，勞動市場降溫的趨勢仍持續，基於聯準會認為通膨前景變化不大，12月仍有機會降息，退一萬步來說，無論12月降不降息，聯準會降息循環也沒有改變。
AI方面，張繼文表示，目前市場對AI投資略有降溫，但事實上從近期AMD與NVIDIA的談話會發現，對於未來5年AI的成長依然保持樂觀，原因在於AI應用的層面越來越廣，從企業級的資料庫與軟體服務，到個人使用AI在文字生成、影音圖像等多元應用，使用AI的人數與場景越來越大，AI算力需求也就越大，也因此全球AI資料中心持續擴建，市場對於GPU、散熱、電力，甚至過去屬於周期性產業的記憶體，也將迎來新的成長動能。
張繼文進一步分析，今年這波記憶體(DRAM、SSD)的漲價潮，除了受惠AI生成的資料量倍數成長之外，關鍵在於AI讓記憶體產業展現出與過去完全不同的「新供需格局」。這波需求主力不再是傳統品牌伺服器廠（如 Dell、HPE），而是直接由3大雲端服務商（Amazon、Microsoft、Google）主導採購，有望走得比過往更穩、更久，並且近年南韓大廠將產能轉向HBM，台灣廠商在過去幾年有序地控管產能，才得以形成目前台韓5大廠商寡占市場且皆具議價權的局面，只要AI持續發展，記憶體產業有望走出更長久的行情。
00985A野村台灣增強50主動式ETF基金經理人林浩詳表示，全球AI發展已從「算力競賽」進入「互聯競賽」，隨著電訊號傳輸瓶頸浮現，光互聯成為AI時代新的「傳輸神經」。特別是在推理市場，對高頻寬、低延遲與極致效能的需求遠超過訓練階段，矽光子與CPO（Co-Packaged Optics）因此成為硬體創新的核心。目前，矽光子技術已進入量產並持續升級，成為高速引擎；CPO則將光引擎直接貼近GPU，掀起終極封裝革命。輝達最新推出的Rubin與Rubin Ultra採用解耦推理架構，搭配NVLink 6.0高達3.6TB/s頻寬，預估2026年AI推理市場規模將突破1200億美元，超過訓練市場5倍以上，矽光子與CPO技術正進入關鍵階段：
2024–2025年：800G至1.6T矽光子模組全面放量。
2026–2027年：CPO與3.2T光引擎爆發期。
2028年後：6.4T以上光互聯技術成為主流。
張繼文進一步提到，台灣供應鏈積極布局，從晶圓代工、封測到光電元件全面投入。台積電、日月光、聯發科、廣達等企業領軍成立「矽光子產業聯盟」（SiPhIA），推動光互聯與CPO（Co-Packaged Optics）技術，搶攻資料中心高速傳輸市場。同時，聯亞、全新、智邦、華星光等廠商加速量產800G至1.6T矽光子模組，預計2026年進入CPO與3.2T光引擎爆發期，2028年後6.4T技術將成為主流，台灣供應鏈有望在全球AI推理市場中扮演核心角色。目標2028年矽光子市場達6400萬美元，CPO擴增至5億美元。聯亞、全新等業者已量產800G至1.6T矽光子模組，並加速開發InP雷射晶片，搶攻全球AI推理帶來的光通訊需求。AI推理推升AI伺服器間高頻寬、極低延遲的互聯需求，光互聯已成下一代資料中心傳輸神經。台灣供應鏈具備從晶圓到封裝、雷射至模組的完整鏈結，已進入互聯競賽的新時代。以矽光子量產能力為基礎，衝刺CPO技術封裝，預估2026–2028年爆發期後可望迎來超過千億美元AI推理市場機遇。
整體而言，張繼文認為，短線市場雖然有許多雜音，但都不是改變AI長線趨勢的轉折點，目前大盤從11月初的28334點修正至11/14的27397點，跌幅3.3%，整體跌幅仍相對有限，並且從產業表現來看，半導體、AI因主流轉換出現短暫拉回，但傳產股中的水泥、食品、紡織及金融股有補漲味道，是大盤得以震盪換手再走高、走向更成熟階段的關鍵。建議投資人短線上避免追高，可趁最近震盪時檢視持股、汰弱留強，布局半導體先進製程、散熱、電源管理等2026年仍具強力成長性的產業。（自立電子報2025/11/19）
其他人也在看
忽冷忽熱的台股，下一步看「工具商」：AI供應鏈誰能穿越震盪？
近期台股與美股同步出現劇烈震盪，盤面情緒宛如天氣般忽冷忽熱。主持人在節目開場點出，外界對川普關稅官司、12 月降息機率、AI 是否泡沫等因素都有不同預期，市場在高度不確定中顯得敏感而脆弱。一旦指數缺乏明確方向，不僅波動放大，投資人也會傾向尋找相對防禦的標的。EBC東森財經新聞 ・ 7 小時前
群益投顧范振鴻：明年喜迎「川普行情」台股高點上看3萬4000點
美股跌跌不休，拖累台股今日暴跌691.19點，失守2萬7000點大關，市場人心惶惶，擔心台股恐再向下大幅修正，群益投顧總經理范振鴻指出，台股完全跟著美股波動，近期因12月美國聯準會降息機率大降，陷入科技股估值修正的壓力，但AI（人工智慧）持續發展，明年台股企業獲利預估成長21%，2027年獲利預估成自由時報 ・ 1 天前
台股盤前／輝達財報將登場惹恐慌！台指夜盤重跌306點 台股開盤恐不妙
聯準會降息前景再度變得不明朗，加上「全世界都在等」的輝達財報將於本週登場，市場情緒瞬間緊繃。美股週一（17）日盤中劇烈震盪，道瓊指數終場重挫逾550點、費半更慘跌1.55%，投資人明顯在財報前大幅減碼避險。受此影響，台指期夜盤同步跟殺，大跌306點，台積電期貨也下跌15元，顯示今(18)日台股開盤恐怕凶多吉少。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
比特幣下探8萬美元 投資人極度恐懼…布局空頭走勢
比特幣賣壓不止，18日盤中摜破9萬美元大關，為七個月來首見，且回吐今年來逾30%的所有漲幅，並動搖整個加密貨幣資產界信心...聯合新聞網 ・ 18 小時前
有點不敢吃蛋？ 營養師曝「5食物」也能補足蛋白質！
芬普尼雞蛋事件影響至今，許多民眾暫時不敢食用雞蛋，擔心蛋白質攝取不足。營養專家指出，日常生活中有多種食物可以替代雞蛋的蛋白質來源，只要均衡攝取不同種類的食物，就能安心補足營養，無須過度擔憂。中天新聞網 ・ 13 小時前
記憶體飆漲！大摩調降和碩目標價 童子賢駁「判斷奇特」：與代工廠獲利無關
記憶體價格飆升引發市場震盪，摩根士丹利近期發布報告示警，記憶體「超級循環」恐重擊硬體鏈獲利，並同步調降和碩（4938）、華碩（2357）等5家台廠目標價。不過，和碩董事長童子賢今（19）日受訪時回應，大摩的判斷「有點奇特」，強調記憶體漲跌與代工廠獲利並無直接關係，台灣電子業對此類周期也相當有經驗，足以因應。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前
外國也怕台積電機密被偷！外媒揭衝擊半導體未來：全球都在看台灣怎麼做
台積電再被爆洩密案，前副總裁羅唯仁涉嫌在離職前帶走2奈米製程資訊，隨後轉任競爭對手英特爾（Intel），不只引起國內關注，也吸引外媒目光。《國際財經時報》報導對此直言，此案影響的不只台積電與英特爾2家公司而已，更可能衝擊全球晶片產業與供應鏈，甚至是先進半導體技術的未來。報導指出，台積電的創新速度長期是半導體業界標竿，若其先進技術外流至其他公司，可能打破現有的......風傳媒 ・ 1 小時前
台積電再爆內鬼？傳21年老將跳槽英特爾 帶走2奈米機密
台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年7月底退休，結束在台積電長達21年的職涯。當時，半導體業界便傳出他可能前往英特爾掌管研發部門；近期供應鏈消息再度指出，羅唯仁已正式加盟英特爾任職，此外，還傳出他在退休前帶走大批2奈米以下先進製程機密資料，台積電目前正積極蒐證。對於相關傳聞，台積電暫未作出具體回應。中時財經即時 ・ 1 天前
「普發一萬概念股」全攻略！內需、旅遊、電商到隱藏版金融受惠股一次看｜盤點概念股
普發一萬正式上路，你領到了嗎？這波發放總額兩千多億的資金，國人可能會在餐飲、消費、旅遊、投資等領域，可望為內需市場注入活水，也是一個股市投資新方向。Yahoo奇摩財經編輯室要帶你研究普發現金概念股有哪些？如何布局普發一萬概念股？除了大家熟悉的內需族群，還有「隱藏版」的普發受惠股可留意？！投入前，也別忘了掌握普發一萬概念股的風險與變數！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
法人狂砍326億 台股午後翻黑尾盤跳水/輝達財報倒數揭密 AI鏈屏息觀望/漲價題材加持 被動元件小兵亮燈搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股周二賣壓持續不止，科技股成主要提款來源，市場一方面等待輝達財報、一方面對AI估值過高與12月降息機率下降感到憂心，四大指數全數走弱並跌破50日均線。道瓊工業指數大跌1.07%；標普500指數下跌0.83%；那斯達克指數下跌1.21%；費城半導體指數重挫2.31%。個股方面，輝達收跌2.81%，超微、邁威爾、美光跌幅皆在4%至5%，反映AI產業風險偏好降溫；而微軟傳出將與輝達投資聊天機器人開發商Anthropic，未來應用在微軟雲端，股價仍下挫2.7%。而拆分後的Netflix，因分析師重申「買入」評級，股價因此反彈3.45%。台積電ADR走弱，壓抑今日台股電子權值股氣氛。 亞股今（19）日走勢分歧，日股盤中震盪，終場下跌0.34%，韓股續弱，港股小跌0.38%，上證指數則微幅走揚0.18%，區域市場整體仍偏向觀望。 台股今日適逢台指期結算，盤中雖一度受到AI股回神帶動觸及26,902.97點，但買盤力道不足，加上台指期結算日賣壓湧現，終場下跌176點收在全日最低26,580.12點，成交量縮至4,951.98億元。台積電(2330)早盤一度翻紅至1,415元，但尾盤遭4,122張大單砸出，終場收跌10元至1,395元，失守1,400元；鴻海(2317)、聯發科(2454)同步走弱，壓抑指數表現。盤面上，記憶體族群續呈弱勢，華邦電(2344)、旺宏(2337)跌逾3%，南亞科(2408)小跌0.3%；模組股商丞(8277)更遭打至跌停。反觀被動元件族群獲利多襲來，中小型個股火力全開，光頡(3624)、金山電(8042)雙雙亮燈，蜜望實(8043)亦盤中觸頂；天仁科技(6834)、千如(3236)、信昌電(6173)等同步走強。生技股同樣成為避險資金方向，康霈*(6496)亮燈漲停、浩鼎(4174)與易威(1799)同步收高。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 7 小時前
台積電最年輕副總閃辭四個月 李文如跳槽輝達今新職上任？！
今年 7 月中旬閃電辭去台積電採購（資材）副總的李文如（Vanessa），動向持續在半導體圈引爆討論。如今最新消息確認了嗎？根據《自由電子報》的報導，她將正式加入輝達（NVIDIA），並非回到熟悉的採購領域，而是直接升級至企業級用戶相關的 WWFO 部門副總裁，未來還要掌管台灣銷售業務，權限比過去更大、戰略位置更高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡
[NOWnews今日新聞]聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到2731...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
Cloudflare全球大當機！X、ChatGPT、Canva全受影響，市值一度蒸發千億
美國網路基礎設施公司 Cloudflare（NET）18 日發生大規模故障，導致眾多網站與應用程式的服務短暫中斷，包括社群平台 X（原 Twitter）、ChatGPT 以及設計平台 Canva 知名服務通通遭殃，全球用戶短時間內無法正常存取。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
記憶體綠中一點紅！「指標大廠」傳攜手SanDisk 炸逾36萬張登台股人氣王
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（19）日開低震盪，截至11時20分，暫收26,720.07點，跌36.05點、跌幅0.13%。記憶體指標大廠力積電（6770）傳出與美國...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
法人狠倒710億台積電重傷 台股重摔691點/輝達遭三路空襲 財報能否回擊全看黃仁勳/被動族群逆風撐場 蜜望實興勤強彈｜Yahoo財經掃描
美股周一全面下挫，投資人靜待本周輝達財報與即將公布的就業數據，加上市場還是籠罩在AI泡沫化的隱憂中，四大指數全面收黑。道瓊工業指數大跌1.18%；標普500指數下跌0.92%；那斯達克指數下跌0.84%；費城半導體指數下挫1.55%。科技股方面，Google因波克夏揭露持股大漲3.11%，但蘋果、Meta、美光、超微與輝達皆走弱。台積電ADR同步收跌0.99%，影響今日台股電子權值股氣氛。 亞股今日普遍承壓，因中日關係緊張下，日股重挫3.22%，韓股同步下跌3.32%，港股走弱1.72%，上證指數則小跌0.81%，區域市場風險情緒偏空。 台股今（18）日開盤即受美股重挫拖累，終場重挫691.19點、失守2萬7千點，收26,756.12點，跌幅2.52%，並收在全日最低，成交值放大至6,406.61億元。權值三王同步走弱，台積電(2330)大跌40元收1,405元、鴻海(2317)收230元、聯發科(2454)下挫至1170元，壓抑指數表現。盤面雖多數電子股承壓，但備援電池模組(BBU)與被動元件族群仍逆勢吸金，長園科(8038)、AES-KY(6781)、蜜望實(8043)等強勢走高。另一焦點在股王信驊(5274)盤中衝上6,690元改寫歷史新高，終場仍大漲收在6,500元，成今日市場亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
記憶體狂飆5成掀PC產業海嘯？卻遭喊跌2成、大摩點名「7巨頭」中箭 宏碁陳俊聖：DDR5將翻船
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體價格從下半年一路狂奔，漲幅上看5成，市場震盪迅速擴大，不僅TrendForce預估明年PC出貨量可能重摔超過2成，摩根士丹...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
搶賺100萬元！興櫃股王鴻勁申購今截止 2日已凍結市場資金1958億元
興櫃股王鴻勁（7769）預計27日掛牌上市，統計辦理公開申購2日共吸引13萬1,018人參加，以承銷價1,495元計算，共凍結市場1958.7億元資金投入抽籤。今（19）日為申購最後一天，早盤股價上漲逾4%，現增行情價有撐，若加計今日預估抽籤人數有望來到17萬人，三日凍結市場超過2500億元。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
統一收購家樂福 301億成交 將躍居超商、量販第一大零售集團
統一併購台灣家樂福之後，一年約為集團注入約800億元營收，更具有全通路的零售優勢，包含超商、超市、量販、百貨，也讓台灣零售市場進一步「本土化」，以重要市占率來看，統一成為台灣超商、量販第一大，超市第二大的零售集團。聯合新聞網 ・ 18 小時前
是逃命潮還是特價All in？「這檔記憶體」爆量46.3萬張下殺…收盤挫半根 南亞科、旺宏也難逃
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（18）日收盤26,756.12點，跌691.19點，跌幅2.52%，觀察今日盤後個股成交量前五名，受到美股前一個交易日全...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體一哥今出關暴衝！爆量46.3萬張下殺 他曝關鍵價位：3大觀察重點
記憶體族群近期火熱，其中 DRAM 雙雄之一的華邦電今（18）日正式「出關」，解除每 20 分鐘撮合一次的交易限制。但是受前一個交易日美股全面走弱拖累，今（18）日台股投資情緒明顯偏空，多檔個股紛紛翻黑，記憶體族群更成重災區。剛出關的華邦電（2344）終場收在 61.4 元，重挫 7.25%，成交量爆出 46.3 萬張，殺盤力道猛烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前