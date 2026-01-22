AI高速傳輸需求爆發！宜特2025年營收創高 搶2奈米與矽光子商機

【記者呂承哲／台北報導】受惠於AI高速傳輸與高階驗證需求持續暢旺，電子檢驗分析大廠宜特科技（3289）2025年全年合併營收達48.43億元，年增11.44%，歷史新高紀錄；營業淨利為3.53億元，歸屬母公司稅後淨利3.67億元，每股稅後盈餘（EPS）4.81元。儘管下半年獲利因策略性研發投入與股本擴大而出現波動，但公司整體營運體質仍維持穩健，展現出面對產業變動的韌性。

觀察第四季表現，宜特單季營業毛利達3.15億元，呈現季增與年增雙成長，在AI等高階驗證訂單挹注下，產品組合持續優化，推升毛利金額穩定攀升。第四季營業淨利為0.59億元，稅後歸屬母公司淨利0.55億元，單季EPS為0.66元。

宜特指出，全年營收創高但獲利未同步放大的主因，來自兩項策略性布局的短期影響。首先，公司為承接2026年可望放量的2奈米新材料驗證與矽光子CPO量產需求，已於2025年提前投入原子層沉積（ALD）相關設備與研發團隊擴編。這類屬於「費用先行、效益後收」的必要投資，短期雖拉高折舊與研發支出，壓抑獲利表現，但有助於奠定未來技術領先基礎。

宜特於2025年第四季完成現金增資，以充實營運資金並優化財務結構，股本隨之擴大，使EPS出現數學上的稀釋效果。公司強調，增資目的在於強化資本實力、布局國際市場，長期有助於提升整體股東權益。

宜特董事會亦通過針對子公司宜錦科技的釋股與放棄現金增資認購案，引進對營運有助益的策略性投資人。相關作業完成後，宜特對宜錦的直接與間接持股比率，將由74.58%降至36.83%。公司表示，此舉象徵宜錦營運已趨成熟，未來可透過更彈性的資本結構獨立拓展市場，而母公司則可更聚焦核心驗證本業，透過分工與資源整合，放大集團整體效益。

展望2026年，宜特將以先進製程2奈米、AI高速運算與矽光子三大核心引擎驅動成長。隨晶圓代工大廠2奈米製程逐步量產，公司已在ALD與相關驗證分析完成卡位；同時，在全球CSP加速發展自研AI晶片趨勢下，ASIC驗證需求持續升溫。另方面，矽光子CPO技術成為AI資料中心高速傳輸關鍵，公司與光焱科技共同布局的光電驗證平台，預期將於2026年隨市場需求放大，開始貢獻實質營收。宜特認為，2025年的深耕布局，將成為2026年效益顯現、重返高成長軌道的重要關鍵。

