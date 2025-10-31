AI點火記憶體出口 台廠撿DRAM商機「有人翻紅、有人缺席」 旺宏再吞第二根跌停板

AI推升記憶體繁榮期,前9月台灣DRAM出進口金額雙倍增。（圖片來源／信傳媒編輯台）

AI浪潮推升全球記憶體市場進入新一輪繁榮。由於國際三大記憶體大廠紛將產能集中於高階AI伺服器所需的HBM與DDR5產品，造成中低階DRAM供應趨緊，也讓台灣在這波AI浪潮中受惠。根據財政部統計處資料，今年（114年）前9月台灣DRAM進出口金額雙雙倍增，均創歷年同期新高。

除了三星、美光、SK海力士等國際大廠財報亮眼外，南亞科與華邦電也藉由傳統DRAM缺口迎來新機會。不過，仍有部分國內廠商未能搭上這波高階記憶體熱潮，呈現產業「兩樣情」的局面。

旺宏前天公布財報，市場大失所望，昨天跌停鎖死在34.65元，成交量23.98萬張，散戶進場搶反彈，但今天再一根跌停板，收在31.2元，成交量25萬7千張，因為旺宏的關係，華邦電和南亞科難以施展，幸虧撐住，華邦電小跌1.8％收在54.2元，南亞科小跌1.49％收在132.5元。

全擠去做高階，台灣DRAM進出口倍增

隨著人工智慧（AI）技術及應用擴展，全球資料中心建設與升級加速，帶動記憶體市場需求大幅成長。國際三大記憶體原廠近年優先將產能配置於AI伺服器所需的高階產品HBM與DDR5，導致中低階DRAM及模組供應緊俏，進一步推升市場價格與交易熱度。

財政部統計處公布資料指出，今年（114年）前9月台灣DRAM出進口金額雙雙倍增，均創歷年同期新高。其中，出口金額達115億美元，年增99%；進口則高達324億美元，年增一倍。電腦零附件（含記憶體模組）出口更以239億美元、年增1.3倍的規模登上歷史新高。

研調機構TrendForce預期，2025年DRAM產業總營收將達約2,310億美元，為2023年週期低谷的四倍以上。相較之下，固態非揮發性儲存裝置（如SSD）與傳統硬碟（HDD）出口則分別年減0.3%與10.6%。

從南韓進口倍增，DRAM外銷重返中港為主

另外，財政部指出，台灣記憶體出口市場原先高度集中於中國與香港，但自2019年（108年）起快速轉向東協市場。不過，今年隨著部分中國廠轉攻AI高階晶片元件，台灣對中港DRAM出口再度回升，前9月年增達3.4倍，占總出口比重重回57.7%。

在進口方面，台灣因AI晶片製程需求大量採購高頻寬記憶體（HBM），從南韓進口金額倍增，占比高達73.5%，穩居最大來源國。其次為中國香港與日本，分別占16.1%與1.2%，其中來自日本的HBM進口金額暴增近186倍。

三記憶體大廠財報佳，台廠則現兩樣情

這股趨勢背後的推力，正是AI產業的全球爆發。由於輝達（NVIDIA）、OpenAI等AI業務合作推動記憶體需求暴增，全球記憶體產業正進入一段長期繁榮期。

主要記憶體大廠的財報也印證了這波成長。三星（Samsung）第三季淨利較去年同期成長21%，記憶體晶片部門創季度新高；SK海力士第三季淨利翻倍，並指出記憶體市場已進入「超級繁榮週期」，至明年的產能已全部售罄；美光（Micron）最新一季的淨利更成長三倍以上，達3.2億美元。

根據世界半導體貿易統計（WSTS），記憶體晶片約占全球晶片銷售的四分之一，另一主要類別為邏輯晶片，包括AI晶片與電腦、手機所需的CPU。

至於國內，全球大型記憶體大廠將資源優先放在高階HBM／DDR5，台灣廠商可望藉由傳統DRAM缺口取得突破。

例如南亞科與華邦電「DRAM雙雄」，前者計畫將DDR4產能提升50%，後者則已核准約新台幣 355億元資本支出，用以記憶體產能重構，兩者股價今（31）日盤中雖處於回檔態勢，但近兩個月漲勢驚人，南亞科甚至遭列為注意股。

不過也有部分廠商並未來得及「上車」。旺宏主要產品線偏向傳統或特殊型記憶體（如 NOR/NAND Flash／ROM），與此次熱潮有所差異。

根據財報，旺宏第三季毛利率未見好轉、單季每股虧 0.47 元，已是連續三季虧損；股價繼昨日跌停後，今（31）日盤中也一度跌停，下跌幅度約9%震盪。

