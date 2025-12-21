AI 三應用產值 衝千億美元

AI應用日益火熱，目前智慧手機是當前AI應用的終端主流硬體，隨著智慧耳機、智慧醫療與智慧眼鏡等三大終端產品也將全數導入AI應用，業界估產值上看數千億美元，市場潛力不容小覷。

Grand View Research、SkyQuest Technology，以及MarketsandMarkets等多家研調機構預測，智慧耳機、智慧醫療與智慧眼鏡等終端產品明年起大量導入AI應用，市場產值與成長力道將快速增長，商機規模預估從最低1,385億美元，到最樂觀的3,890億美元，年複合成長率27%起跳，增幅驚人。

業界人士分析，品牌廠想要創造出更多商機，勢必要深度走入用戶的生活中，將AI與穿戴式裝置進行高度整合是一大利基市場。雖然智慧手機也正循此模式發展AI商機，但AI眼鏡與AI耳機更能提升可攜性，讓用戶更容易接受AI應用。

業界分析，醫療級傳感器與AI診斷演算法結合後，有望創造更多商機， 從「記錄心率」進化到「預測心律不整」或「壓力管理」，AI能分析長期生理數據，提供個人化飲食與運動建議，不僅能減輕醫療資源壓力，且可協助醫生做出準確的診斷。業界認為，當所有人都把AI應用的目光看向智慧手機時，智慧耳機、智慧醫療與智慧眼鏡等市場預料也將因AI應用而逐漸在市場發光。

