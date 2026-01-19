AI 不只能聊天而已！Anthropic 宣布向 Claude Pro 訂閱者開放 Cowork 功能

人工智慧公司 Anthropic 最近宣布調整旗下 AI 助理功能策略，原本僅提供高階方案的 Claude Cowork 程式助理，正式開放給每月 20 美元的 Pro 訂閱用戶使用。這項調整也讓一般使用者能體驗「讓 AI 幫你操作電腦」，協助完成文件整理、資料夾管理等工作流程。

Claude Cowork 原本是 Max 訂閱方案的專屬功能，每月訂閱費用至少 100 美元，主打可大量使用 Claude 的高階推理模型，並優先接觸實驗性功能。雖然這項功能下放到 Pro 方案，訂閱價格親民不少，但 Anthropic 也直言，Pro 方案的使用次數與運算額度會比 Max 方案少一些。

不只是對話，還會開始「自己動手」

Claude Cowork 和多數仍停留在聊天互動的 AI 不同，最大的差別在於它具備一定程度的自主操作能力。只要你安裝 macOS 版的 Claude App，並訂閱 Pro 方案，AI 就能直接在電腦上執行任務，像是依照使用者儲存的檔案內容產出文件，或協助整理雜亂的資料夾。

這項功能其實是 Anthropic 先前推出的 AI 編碼代理 Claude Code 的延伸版本。原本聚焦在程式開發的自動化能力，如今被擴展到更通用的電腦日常工作情境，同時也能透過連接器與 Google Chrome 外掛，與其他應用程式與網路服務互動。

依照前期意見回饋進行細節調整

不過，隨著使用對象擴大，Anthropic 也根據先前使用者的使用意見，替 Claude Cowork 補上多項操作層面的修正。如今使用者可以替工作階段重新命名，檔案格式的預覽也比先前更加清楚，同時與第三方應用程式的連接穩定性有所提升。

更重要的是，在刪除檔案之前，系統會先跳出確認提示，降低 AI 誤刪重要資料的風險。

這些看似不起眼的改動，其實正好點出 AI 代理真正走進使用者電腦時，最容易引發焦慮的地方，也反映 Anthropic 試圖在便利與安全之間取得平衡。

從寫程式走向日常任務，AI Agent 的下一步

過去一年，被大量採用的 AI 應用幾乎都集中在「編輯程式碼」。在這樣的脈絡下，Anthropic 把 Claude Code 累積的經驗，延伸到更廣泛的電腦操作場景。

目前 Claude Cowork 只支援 macOS，同時也限定 Anthropic 的付費訂閱用戶才能使用。

不過，隨著功能門檻下放到 Pro 方案，這類「會動手做事的 AI」有望能成為日常工作的一部分。

