AI 伺服器基礎建設浪潮 家登今年營運拚增雙位數

家登董事長邱銘乾。記者朱子呈／攝影

家登（3680）董事長邱銘乾昨（7）日表示，受惠AI伺服器基礎建設浪潮，台灣半導體供應鏈占據「非紅供應鏈」信任優勢，2026年營運展望樂觀，預期將維持兩位數成長。

為因應大客戶海外布局，家登日本久留米廠預計今年底完工，同時也計畫前進美國亞利桑那州自建精密加工廠。

家登昨日尾牙，邱銘乾受訪時指出，台灣去年第4季GDP創下35年來新高，成長主力來自AI伺服器相關出口。他分析，全人類正處於AI基礎算力建設潮，雖然未來應用對算力總體需求仍是未知數，但這是一個巨大市場。

邱銘乾強調，台灣具備彈性、效率與快速回應特質，在西方陣營推動「非紅供應鏈」趨勢下，未來幾年將是台灣半導體產業鏈盛世。

針對高階EUV（極紫外光）技術展望，邱銘乾認為，關鍵製程一旦選定，改動機率極低，目前產業重點在追求產能而非僅是成本控管。

他形容家登在這一波爆發期中表現「很Safe」，將跟隨晶圓代工龍頭大客戶成長腳步推進。目前家登正積極招募員工並加強訓練，以應對未來產業大爆發的人力需求。

海外布局方面，邱銘乾透露，家登日本廠已經動土並準備上梁，預計今年底完工，這是落實對歐美客戶的承諾。至於美國布局，考量成本與管理能量，最終選擇在亞利桑那州自建精密零件加工廠，而非先前傳出的收購方案。

他解釋，大客戶在美國建廠時，許多小零件加工若送回台灣緩不濟急，且當地缺乏相關供應鏈，因此家登決定建立小型系統支援客戶，先行「試水溫」。

