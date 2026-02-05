AI 伺服器用電壓力飆升怎麼解？村田發布資料中心電力效率技術指南

隨著生成式 AI、高效能運算快速發展，全球資料中心的用電需求持續攀升，AI 伺服器帶來的高功耗問題，也成為產業關注的焦點。

近日，株式會社村田製作所（Murata）正式發布《資料中心用 AI 伺服器電源供給網路效率化技術指南》，針對 AI 資料中心的電力穩定與效率問題，整理相關設計趨勢與解決方向，提供工程端參考。

AI 資料中心擴張，用電與穩定性成關鍵課題

近年來，AI 應用快速普及，各大雲端業者與企業持續擴建資料中心，同時也帶動伺服器設備朝向高電壓化、高功率密度、高集成化發展。

這樣的趨勢，雖然有助於提升運算效能，卻也讓電源系統承受更大負擔。一旦供電不穩，不只影響效能，還可能增加設備損耗與營運風險。

村田在這份指南中指出，未來資料中心的電力消耗仍將持續上升，電源設計的重要性只會越來越高。

技術指南聚焦三大重點方向

根據公開內容，這本《技術指南》主要從實務角度切入，整理資料中心電源設計的關鍵重點，內容大致分為三大方向。

一、市場趨勢與用電結構分析

指南首先整理目前 AI 伺服器與資料中心的功耗組成，包括：電源供應線路的發展趨勢、高功率系統面臨的技術瓶頸、現行設計常見問題，協助工程人員掌握整體產業走向。

二、電源設計的實務課題與對策

在實務層面，村田也針對電源供給網路設計提出多項觀察，包括：電源配置方式的演進、電壓穩定性的維持方式、降低傳輸損耗的方法。

同時，透過調整電源架構與元件配置，降低能耗，同時提升系統穩定度。

三、元件選型與佈局支援方案

指南中也介紹村田在電源相關元件上的應用方向，並結合分析工具，協助工程團隊進行元件選型、電路佈局，以及熱管理評估，並且搭配全球供應與技術支援體系，降低導入門檻。

重點涵蓋多項電源關鍵元件

在產品應用層面，村田也點出 AI 伺服器電源設計中，常用的核心元件類型，包括：積層陶瓷電容（MLCC）、矽電容、聚合物鋁電解電容、電感器、片狀鐵氧體磁珠、熱敏電阻。

這些元件在電壓穩定、雜訊抑制與電流控制方面，都扮演關鍵角色。

從元件供應商角度切入資料中心用電問題

不同於一般產業報告，這份指南是從電子元件供應商的角度出發，聚焦在「電源供給網路」本身的設計優化。

村田表示，希望透過系統化整理與技術支援，協助客戶在 AI 時代下提升供電穩定性、降低能量損耗，並且強化系統可靠度，讓資料中心能在高負載環境下維持長期運作。

AI 時代下，電源設計成為新競爭力

隨著 AI 模型規模越來越大，資料中心的競爭焦點，已不再只停留在運算效能，而是延伸到能源效率、系統穩定性與長期營運成本

村田這次發布的技術指南，也反映出產業正逐步將「電力管理」視為關鍵基礎能力。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：美國商業資訊、村田製作所

