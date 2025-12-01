AI、低碳、越南人口紅利 法人點名5檔亮點ETF一次看

圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] AI 與科技創新持續推升投資浪潮之際，各式主題型 ETF 成為投資人布局市場的重要工具。無論是受惠 AI 晶片競局的台股科技龍頭、結合永續與低碳概念的 ESG 指標、具備人口紅利與成長動能的越南市場，或是能靈活掌握息收機會的主動式收益型 ETF，展現出不同的配置價值。

以下是國泰證期整理本周市場關注ETF名單，從產業趨勢、基本面到策略優勢進行說明，帶投資人掌握市場脈動。

1、國泰台灣科技龍頭（00881）

AI晶片競局擴大，台積電與聯發科皆受惠。聯發科憑高速運算與通訊晶片實力切入ASIC藍海，成Google重要夥伴。00881聚焦台積電、鴻海、聯發科等AI龍頭，AI權重高達96%，今年績效穩居ETF前3名，兼具價差與股息雙報酬潛力。

2、 群益台ESG低碳50（00923）

Gemini 3推升算力需求，Fed降息預期回升帶動台股反彈。明年企業獲利可望雙位數成長，技術面轉強。00923聚焦高含積量AI龍頭股，市值型結構助攻績效領先大盤。建議把握台股回檔時進場，提前卡位明年AI與低碳成長題材。

3、富邦越南（00885）

越股10月短線回檔後重回多頭，受惠景氣復甦與內資買盤穩健，地產與FDI投資持續強勁。看好00885長線潛力，適合逢低單筆或定期定額佈局，享受人口紅利與基建改革雙成長紅利，長線資金有望持續湧入越南市場。

4、中信關鍵半導體（00891）

主動中信非投等債為國內首檔主動式ETF，靈活調整存續期與信評，把握降息與配息契機。自9／16掛牌至11／26績效居同類之冠，票息率達8.79%居業界最高。12月將首次收益分配，配息率具吸引力，為高收益配置首選。

5、安聯台灣高息成長（00984A）

台股震盪高檔，00984A於高股息ETF中績效亮眼，驗證主動式優於被動式。該ETF可靈活調整成分股並納入成長因子，波動性低於傳統高息ETF且成長力更佳。第四季表現突出，適合作為長期收益與成長並重的核心配置。

