AI 假黃仁勳虛擬幣直播引來十萬觀眾，真老黃人氣竟只有五分之一

Yahoo Tech

AI 時代人人都需要睜大眼睛。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
昨天 NVIDIA 舉辦了一場 CEO 黃仁勳主講的 GTC 活動，大約有兩萬人同時在線觀看。而根據 PC Gamer 的報導，有心懷不軌之人趁此機會進行了一場「李鬼」直播，沒想到 AI 假老黃宣傳虛擬貨幣投資竟然吸引到了五倍觀眾，甚至連 YouTube 搜尋結構都一度壓倒了官方頻道。在這場「與 NVIDIA 加速人類進步使命息息相關的加密貨幣大規模採用活動」中，AI 生成的假冒黃仁勳不停敦促觀眾掃描 QR 碼獲取虛擬貨幣。目前尚不清楚是否有人上當受騙，以為自己真的把錢投給了當下市值最高的公司（剛剛突破了五萬億美元），以「推動人類向前」。

目前假影片已經不知所蹤，因此我們也無法判斷其究竟有多逼真以致於能引來十萬人觀看。考慮到老黃本人時常出鏡，網路上隨手就能找到大量他在舞台上發言的影像素材，製作假影片的難度估計不會很高。當然，這十萬觀眾也未必都是真人。如果組織者真的有意騙財的話，用大量機器人造勢引人入局的可能性也是很高的。

不管怎麼說，這件事為大家敲響了警鐘。在這 AI 時代，螢幕背後的內容不可盡信，不管什麼時候都需要睜大眼睛。

