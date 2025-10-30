AI 假黃仁勳虛擬幣直播引來十萬觀眾，真老黃人氣竟只有五分之一
AI 時代人人都需要睜大眼睛。
昨天 NVIDIA 舉辦了一場 CEO 黃仁勳主講的 GTC 活動，大約有兩萬人同時在線觀看。而根據 PC Gamer 的報導，有心懷不軌之人趁此機會進行了一場「李鬼」直播，沒想到 AI 假老黃宣傳虛擬貨幣投資竟然吸引到了五倍觀眾，甚至連 YouTube 搜尋結構都一度壓倒了官方頻道。在這場「與 NVIDIA 加速人類進步使命息息相關的加密貨幣大規模採用活動」中，AI 生成的假冒黃仁勳不停敦促觀眾掃描 QR 碼獲取虛擬貨幣。目前尚不清楚是否有人上當受騙，以為自己真的把錢投給了當下市值最高的公司（剛剛突破了五萬億美元），以「推動人類向前」。
目前假影片已經不知所蹤，因此我們也無法判斷其究竟有多逼真以致於能引來十萬人觀看。考慮到老黃本人時常出鏡，網路上隨手就能找到大量他在舞台上發言的影像素材，製作假影片的難度估計不會很高。當然，這十萬觀眾也未必都是真人。如果組織者真的有意騙財的話，用大量機器人造勢引人入局的可能性也是很高的。
不管怎麼說，這件事為大家敲響了警鐘。在這 AI 時代，螢幕背後的內容不可盡信，不管什麼時候都需要睜大眼睛。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
「艾倫」梶裕貴支持 AI 聲紋保護技術，ElevenLabs 引入 C2PA 國際標準及 VoiceCAPTCHA 雙重防護
近年，AI 語音生成技術發展一日千里，但隨之而來的 Deepfake（深度偽造）及聲音盜用問題亦日益嚴重，尤其對日本的聲優及創作者生態造成衝擊。為應對此危機，AI 語音合成的領導企業 ElevenLabs 於 10 月 28 日宣布，將引入 AI 行業的「C2PA」標準，配合其獨有的「VoiceCAPTCHA」技術，為 AI 生成語音提供雙重防護，致力保護創作者的聲音權利。Yahoo Tech ・ 6 小時前
《沉默之丘f》太難了！臉模本人竟玩到痛哭...網友：應該加入「加藤小夏」難度
《沉默之丘f》主角臉模演員與模特兒的「加藤小夏」開台挑戰遊戲，但因為自己根本不是常玩遊戲的人，首次實況的傀儡怪物就已經苦戰，而首次到神社繪馬的無臉男爬行怪直接讓她實況卡了整場，死到一度痛哭不知怎辦，聊天室也有非常多全肯定觀眾，比起首次實況約 5500 人本次實況最高一度達六萬人同時觀看。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 12 小時前
Xbox 營收暴跌 30%，「主機戰爭」結束？
微軟新公布的財報顯示，相比一年前同期 Xbox 的營收大跌了 30%，這一結果與公司新執行的主機漲價策略無關，加上之前《最後一戰：戰役進化》登陸 PS 的消息，持續了二十餘年的「主機戰爭」或正式走向終結。Yahoo Tech ・ 8 小時前
防疫升級 桃園三場社區接種站同步開跑
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】天氣轉涼，呼吸道疾病進入好發季節。為強化市民防護力，桃園市衛生局自1 […]觀傳媒 ・ 1 天前
爽快答應李在明！ 川普同意南韓「打造核動力潛艦」｜#鏡新聞
美韓領袖昨天(10/29)的峰會氣氛非常好，美國總統川普今天(30日)在台灣時間凌晨宣布，正式批准南韓建造核動力潛艦，以威嚇中國及北韓。不過外界也聚焦美國將發表的「新版國防戰略報告」，美國防長則駁斥亞州防線將排除台灣及南韓的說法。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 9 小時前
OpenAI宣布Sora應用程式正式登陸台灣 為亞洲首批推出的市場之一
OpenAI於30日宣布，正式在台灣推出Sora應用程式，台灣成為亞洲最早能體驗OpenAI新一代AI影音創作技術的市場之一。中時財經即時 ・ 10 小時前
坣娜曾受紅斑性狼瘡苦 醫：併發症多樣、常來勢洶洶
（中央社記者曾以寧台北29日電）歌手坣娜（本名蔡宜樺）傳病逝，她曾受紅斑性狼瘡所苦。醫師指出，此病常見症狀包括掉髮、臉頰出現蝴蝶型紅斑，併發症如肺出血、中風等，相當多樣，且經常來勢洶洶。中央社 ・ 1 天前
RO又有新作！《RO仙境傳說：米德加茲戰記》11月7日先鋒測試開跑，遊戲玩法搶先看
由Gravity Game Vision 所發行的全新無職業MMORPG手遊《RO仙境傳說：米德加茲戰記》（代號：旅程）宣布將於2025年11月7日展開為期14天的首次付費先鋒測試。先鋒測試期間，所有儲值將會在未來正式開服時進行返還並且得到額外獎勵Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前
當年力邀小島秀夫開發《駭客任務》遊戲內幕揭曉！小島親自回應了！_電玩宅速配20251030
小島秀夫竟然曾經有機會打造一款《駭客任務》遊戲，這肯定是近期遊戲界最震撼的八卦消息吧。近日Konami前授權副總裁克里斯多福·柏格史崔瑟（Christopher Bergstresser）在接受媒體採訪時提到，26年前《駭客任務》導演華卓斯基（Wachowski）曾在電影日本首映現場親自邀請小島秀夫開發《駭客任務》遊戲，卻遭Konami高層一口回絕導致胎死腹中。 根據柏格史崔瑟的回憶，當年華卓斯基的確帶了概念藝術家傑夫·達羅（Geoff Darrow）跑到Konami總部當面告訴了小島他們的意願，但當時Konami人員在聽完翻譯後卻直接回絕「不行」，隨後便沒有了遊戲合作的後續進展。 對此小島秀夫也在X上回應了這件事，他表示對這個消息感到非常驚訝，26年以來竟然沒人告訴他有這段對話；他的確是《駭客任務》的粉絲，當年華卓斯基來日本宣傳電影時，他們在Konami總部大概有一個小時的會談，全程沒有口譯，當下他也沒有收到任何邀約。雖然當時小島正忙於《潛龍諜影2 自由之子》的開發，但他也表示，雖然可能無法立刻接受邀請，但如果有人告訴他，或許還有辦法解決。整件事情看下來，似乎可以解讀成當年Konami與華卓斯基的溝通，似乎跟小島秀夫之間形成了脫節；如今26年過去，雖然這個夢幻合作當年沒有實現，但如今小島公開表明了對這個合作抱持著興趣，不知道日後有沒有機會看到這個企劃重啟呢。大家會期待小島秀夫打造的《駭客任務》遊戲嗎？歡迎留言跟我們討論喔。 (C)Konami電玩宅速配 ・ 6 小時前
SNK 2025電競世界大賽10月31日開打！《餓狼傳說》冠軍獎金高達4600萬元
SNK 的年度電競盛事「SNK World Championship 2025 世界大賽」將於美國 DreamHack Atlanta 舉辦，預計台灣時間 10 月 31 日晚間開打，除了總獎金高達 410 萬美元之外，台灣好手們 ET、ZJZ、NICEBALL 當然也會參戰，有空的不妨在線上收看直播幫忙加油吧！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 7 小時前
Fed今年二度降息 股債匯後市怎麼看 國泰世華首席經濟學家深入剖析
美國聯準會召開FOMC會議，宣布今年二度降息，展望金融市場未來表現，國泰世華銀行首席經濟學家林啓超分析，聯準會持續降息帶動資金環境寬鬆，且第三季財報獲利優於預期比例高達八成，帶動美股創高。不過，高評價水準恐加劇震盪，然而AI趨勢發展處於「初段」而非「終段」，宜逢波段拉回之際分批布局。中時財經即時 ・ 8 小時前
《英雄聯盟》CFO老將Kaiwing達個人里程碑！九年生涯成第11位國際賽1000助攻選手
2025《英雄聯盟》世界大賽正在火熱進行淘汰賽階段，今年屢次上演大驚奇，帶領台港澳賽區重返世界賽八強的 CFO 戰隊遺憾在昨（28）天不敵強敵 KT，遭直落三止步八強，結束今年的驚奇之旅。不過，對於輔助 Kaiwing 來說，他也達成了個人里程碑，在成為職業選手 9 年後達成生涯國際賽 1000 助攻紀錄。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 10 小時前
詐團藉虛擬幣洗錢到國外 吳宗憲批：金管會消極不管理
立法院財政委員會今（30）日邀請金管會主委彭金隆報告業務概況，國民黨立委吳宗憲嚴厲批評金管會對國外虛擬幣交易所採取「消極的不管理」態度，導致詐騙集團利用境外平台洗錢，無法替民眾追回被騙資金。吳宗憲直言，有8成台灣人將虛擬貨幣投資在國外交易所，但受金管會監管的外國虛擬資產業者僅有1家，國外交易所根本成了「化外之地」。中天新聞網 ・ 7 小時前
達明機器人化身圖書管員 青埔圖書館AI取書服務上線
達明機器人宣布，在桃園青埔圖書館建置全台首創「AI機器人預約自助取書系統」，結合達明的AI協作機械手臂與自走車，打造兼具自動化與智慧化的書籍取放流程，為圖書館導入人機協作應用。鏡報 ・ 9 小時前
中國京東方品質太差 韓2大廠供應iPhone 17 98.6％面板
初次上稿10-29 23:22 更新時間10-30 07：15iPhone 17系列手機自推出後銷售優於預期，讓蘋果和相關供應鏈公司股價近日揚眉吐氣。南韓《朝鮮日報》29日報導，iPhone 17使用的有機發光二極體（OLED）面板，三星顯示器和樂金顯示器包辦了98.6%，中國最大面板製造商京東方（自由時報 ・ 16 小時前
義隆電AI智慧園區總部大樓今天上樑! 董座：AI雙軸轉型成功找到新應用
觸控IC大廠義隆電竹北AI智慧園區新建研發總部大樓工程進展順利，今天吉時整舉行「研發總部大樓上梁典禮」。義隆電董事長葉儀皓表示，義隆將以新總部為AI研發與創新的平台，義隆成功將現有NB的優勢做到AI雙軸轉型，並強化AI技術，深化車用、智慧交通與邊緣運算布局，並以2027年無人機航拍開幕為象徵，展現義隆在AI轉型路上的長期決心。太報 ・ 12 小時前
新北靠AI「神速」預警 奪天下城市治理卓越獎首獎
面對讓人膽戰心驚的極端氣候，新北市不再只靠人力跟老天爺賭運氣！市府憑藉著全國首創的智慧防汛系統，將繁雜的防汛工作濃縮到一支手機就能搞定，以創新科技全面提升防災效率，二十九日勇奪二０二五「天下城市治理卓越獎」環境保護組首獎。新北市不僅是全國唯一獲此殊榮的水利單位，更展現了用科技打造韌性城市的絕對實力。水利局長宋德仁表示，以前一遇到大雨，防汛人員得火速衝到現場，但資訊零散並有時間落差，往往影響防汛決策的判斷。如今透過智慧防汛平台，上至決策高層，下至第一線同仁，只要一支手機在手，就能像擁有千里眼一樣，即時掌握從天空到地底下的所有水情。這套系統讓防汛工作從過去的被動救災，徹底轉為主動應變，整體應變時間比以往至少提前了二小時以上，確保能第一時間精準掌握、迅速處理。宋德仁說明，智慧防 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
45% AI 助理亂報新聞？Gemini、ChatGPT 問題最大！ BBC、EBU 聯合研究揭示 AI 助理的嚴重缺陷
在歐洲廣播聯盟 EBU 協調、BBC 主導的跨國研究中，研究團隊以 18 個國家、14 種語言、22 家公共媒體參與，實測四大主流 AI 助理（ChatGPT、Copilot、Gemini、Perplexity）對新聞相關提問的表現；結果顯示，超過 3,000 條回應中有 45% 至少出現一項重大問題，31% 涉及來源缺失或誤導，20% 有嚴重準確性錯誤或過時資訊，問題跨語言與地域一致，屬系統性失真。Yahoo Tech ・ 12 小時前
OpenAI Sora 應用程式繁體中文版來了！台灣泰國越南成亞洲首發
OpenAI 今（30）日正式在台灣推出 Sora 應用程式，支援繁體中文，讓用戶能創作出更貼近在地文化讓台灣成為亞洲最早能體驗 OpenAI 新一代 AI 影音創作技術的市場之一。 OpenAI表示，台灣擁有充滿活力、創意十足的內容創作社群，OpenAI 非常期待能支持下一波由台灣創作者所帶動的故事創作浪潮。此次同步推出的地區還包括泰國與越南。太報 ・ 11 小時前
8K 解像度一定好？劍橋研究：你不一定能看到 8K 的好處，觀賞距離、螢幕尺寸都有關係
《衛報》報導一項由劍橋大學（University of Cambridge）與 Meta Reality Labs 合作的研究，指出當螢幕尺寸與觀看距離進入「人眼解析度上限」後，再提高解析度（例如由 4K 升級到 8K）不會帶來可見差異；此上限以每視角度像素數 PPD（pixels per degree）量度，比傳統以 20/20 視力推算的 60 PPD 更高，但依然存在實際極限。Yahoo Tech ・ 4 小時前