AI 健康穿戴進駐高雄 立委許智傑攜手華碩、資策會、t-Cube推動銀髮健康守護行動

立委許智傑偕同華碩電腦、資策會、t-Cube創業孵化器、台南維新復健診所、勵傑國際顧問等單位，共同推動「銀髮健康守護行動」。（主辦單位提供）

立法委員許智傑今（16日）日攜手華碩電腦、資策會、t-Cube創業孵化器、台南維新復健診所、勵傑國際顧問等單位，共同推動「銀髮健康守護行動」，於高雄萬豪酒店舉辦「健康穿戴裝置暨 AI 健康創生基地」啟動儀式，正式宣告 AI 健康穿戴科技導入高雄社區，打造智慧照護示範點。

本次活動由凱達格蘭基金會執行長陳致中主持，高雄市多位市議員與產官學醫界代表共同出席。華碩電腦特別提供 AI 健康穿戴裝置供社區長者實際使用，象徵高雄智慧健康照護邁入新里程碑，現場氣氛溫馨而隆重。

身為本計畫重要推手，立法委員許智傑指出，面對高齡社會快速來臨，將科技導入銀髮照護已是勢在必行。他表示：「智慧醫療浪潮來襲，高雄不能缺席。今天的啟動儀式只是起點，未來我將持續協助爭取更多資源，推動 AI 科技在高雄落地，特別是服務偏鄉與高齡長者。」

許智傑強調，AI 將深度融入未來生活，無論在照護或防災救護領域，AI 與智慧機器人的應用，都是他在高雄積極推動的優先政策方向，期盼透過科技提升照護品質與社會安全。

高雄市衛生局表示，若能有效整合即時生理數據與緊急救護系統，將可大幅提升前端處置效率與轉院評估品質。本次計畫以高雄社區作為首波示範場域，未來將視推動成效，逐步擴展至更多關懷據點與社區衛生中心，發展跨域整合的智慧長照服務模式。

台南維新復健診所副院長林威廷醫師也指出，許多長者對自身健康狀況掌握不足，AI 健康穿戴科技可即時提供數據輔助判斷，有效減輕照護人力負擔，是醫療體系未來的重要發展方向。

華碩電腦代表賴政宇與勵傑國際的總經理張世傑表示，企業長期投入 AI 健康穿戴技術研發，期望科技不僅停留在實驗室，而能真正走進社區、服務民眾。他們指出，未來將以高雄亞灣區為核心，打造全台首個結合在地醫療、長照服務與 AI 數據平台的「AI 健康創生基地」，形塑中南部智慧照護創新聚落。

另一方面，資策會也積極推動長者賦能的「智慧體感健康促進方案」，則由資策會雄感動技術團隊，利用AIoT技術將傳統健康促進設備進行數位升級，透過AR\VR遊戲體驗，結合遊戲互動與健康數據管理，打造精準的健康促進計畫。不僅提升了運動設備的數位化和娛樂化程度，還能有效減輕護理人員的負擔。

凱達格蘭基金會執行長陳致中感謝各界攜手參與，強調這不只是一場捐贈或啟動儀式，而是一項具長期影響力的社會創新行動。他表示：「高雄，已經準備好迎接 AI 健康新時代。」

展望未來，高雄市政府將持續整合中央政策與地方創生能量，攜手企業、社區與醫療體系，共同建構智慧長照示範網絡，將高雄亞灣打造為台灣 AI 健康創新的實證起點與核心基地。

