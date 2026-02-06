Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

AI 免費證照｜Google 三大 AI 入門課程必學：最快上手生成式人工智慧 + 提示詞實戰

想取得 Google AI 證照但不知從哪裡開始？本文按順序拆解 3 個 Google 官方 AI 課程：「生成式人工智慧簡介」、「Google AI Essentials」、「Google Prompting Essentials」，教你重點內容同註冊步驟，適合打工仔和零技術背景新手。

「生成式人工智慧簡介」：理解核心基礎概念

這個課程主打用最短時間建立生成式人工智慧基本概念，內容包括：生成式 AI 如何運作、常見模型類型、以及實際應用場景。​如果你本身是商務、行銷、產品、或者要同工程團隊溝通的角色，這一課有助你理解大型語言模型（LLM）和圖像生成等概念，避免只停留在「會用工具」層面。​

官方亦提到完成相關短片課程並通過測驗，可以獲得數位技能徽章或可分享的證照，用嚟展示你對生成式 AI 基礎的掌握。​

註冊方法

到 Coursera 開啟「生成式人工智慧簡介」（Introduction to Generative AI）課程頁面，登入後按「免費註冊」即可選擇自定進度學習，完成後可得到數位證書。​

立即加入

如你想行 Google Cloud Skills Boost 路線，可在 Skills Boost 內跟「Beginner: Introduction to Generative AI」學習路徑完成指定課程，再按要求完成測驗取得徽章。

「Google AI Essentials」：如何用 AI 提升效率

「AI Essentials」是為零技術背景用戶而設的自定進度課程，重點不是教你寫程式，而是教你怎麼樣用生成式 AI 工具提升日常工作效率，例如構思內容、加快日常任務等。​

課程亦涵蓋「怎樣寫清晰而具體的提示詞（Prompt）」和「負責任使用 AI」等主題，包括理解偏誤與風險，避免不當使用。​

完成後可獲得 Coursera 上由 Google 提供的證書，用在放入 LinkedIn 個人檔案為履歷加分。​

註冊方法

到 Coursera「Google AI Essentials」頁面，按「免費註冊」開始學習，系統會以專項課程形式帶你逐個單元完成。​

立即加入

其中「Use AI Responsibly」亦有獨立課程頁，想先補齊負責任 AI 概念，可以直接單科修讀。

Google 三大 AI 入門課程必學

「Google Prompting Essentials」：活用 AI 必看

如果你已經「會用 AI」，但覺得輸出老是不準、不貼合工作情境，「Prompting Essentials」就是專門補你這一部分：用提示詞讓 AI 交到功課。​

這個課程內容圍繞實際任務，例如寫電郵、腦力激盪、整表格同追蹤器、總結長文件、由數據搵模式和做視覺化，甚至演練簡報等。​

專項課程亦包含針對「日常工作任務設計提示詞」和「加速數據分析與簡報製作」等單元方向，並強調負責任提示實踐。​

註冊方法

到 Coursera「Google Prompting Essentials」頁面按「免費註冊」，即可按課程安排逐步完成並取得證書。​

立即加入

Google 亦有獨立推廣頁介紹「用 5 個步驟學提示詞」的課程定位，可作為你決定要不要報讀的快速參考。

AI 時代證照未必代表一切，但持續自我學習才是最穩的競爭力：由生成式 AI 入門到職場應用，再到完善提示詞，每完成一步其實都是建立「和 AI 協作」的方法。

更多 AI 免費證書教學：

