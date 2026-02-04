AI 免費證照｜OpenAI 官方證書課程如何報名？「ChatGPT Foundations for Teachers」內容重點 + 註冊步驟教學

OpenAI 官方證書課程如何報名？「ChatGPT Foundations for Teachers」內容重點 + 註冊步驟教學

AI 技能需求正急速升溫，OpenAI 去年 12 月 9 日指出，現時每週已有超過 8 億人使用 ChatGPT 處理工作與生活難題，同時具備 AI 技能的工作者平均薪資較未具備者高出 50%，令「AI 素養」由加分項變成職場必修科。

面對大眾在 AI 轉型下「不知該學什麼」的焦慮，OpenAI 首度跨足教育認證市場，推出「OpenAI 專業認證」（OpenAI Certifications），並定下目標在 2030 年前協助 1,000 萬人取得 AI 技能認證。而首波計劃亦明確鎖定兩大族群：職場工作者同 K-12 教師，嘗試用標準化課程，讓更多人學會真正用得著的 AI 實戰能力，而不止是會用某個軟體功能。

職場人士「基礎 AI」課程僅試點開放

OpenAI 為職場人士推出的「基礎 AI」課程（AI Foundations）以實戰應用為主，不同於傳統看片的網上課程，它會直接嵌入 ChatGPT 介面。學員可以在同一個環境即場練習、即時收到回饋，還可以由 ChatGPT 充當「隨身家教」一路帶著學。

不過目前「基礎 AI」課程僅以試點方式與合作夥伴推行，包括 Walmart、John Deere、BCG 等。OpenAI 表示，未來幾個月會收集各方意見，最佳化課程內容之後，才會正式向公眾開放。

ChatGPT 教師基礎課程

「ChatGPT 教師基礎課程」最適合讀，七大單元覆蓋全面

「ChatGPT 教師基礎課程」（ChatGPT Foundations for Teachers）名義上是一個面向 K–12 教育工作者的實戰入門課，Coursera 課程頁面寫明目標是幫你把 ChatGPT 用到日常課堂同行政工作，但其實一般人都可從學習中受惠。即使你是新手都不用太擔心，課程 FAQ 指「無需技術背景或事前熟悉 ChatGPT」，而且可用任何版本 ChatGPT 完成學習。

這個課程共有 7 個單元，涵蓋由介面入門到提示工程（Prompt Engineering），再到教學同校務常見用例、工具操作（包括 Canvas、Voice Mode 等）與負責任使用 AI，最後以技能評估作結。

ChatGPT 教師基礎課程

「ChatGPT 教師基礎課程」註冊步驟教學

打開「ChatGPT 教師基礎課程」課程頁面。

登入或註冊 Coursera 帳戶，然後在頁面按「免費註冊」開始報讀（Coursera 介面文字可能因地區或帳戶狀態而不同）。​

按單元順序完成閱讀 / 作業 / 知識檢核，課程頁面顯示包含多個任務，並有「ChatGPT 技能評估」作為最後評估環節。​

完成最後的技能評估後，可獲得「數位教師證照」（Virtual Teacher Certificate）。

