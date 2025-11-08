AI「冒牌股神」滿天飛！波克夏澄清「那不是我」，稱教你投資秘訣的影片都不是巴菲特！

長時間被市場稱為「股神」的巴菲特（Warren Buffett），看起來也面臨來自人工智慧（AI）與AI深偽（Deepfake）影片的威脅，其所屬的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）公司近日緊急上架澄清影片，向全世界強調一件明確事情：真正的「奧馬哈先知」（Oracle of Omaha）只有一位，而那些教導明確要「教導你」投資技巧的影片，都與巴菲特無關。

《路透》報導指出，波克夏海瑟威日前發出正式聲明，提醒所有投資人與一般民眾，在YouTube平台上如今正流傳多段、利用AI生成圖像技術所偽造的影片，內容都與該公司執行長巴菲特有關，這些影片的內容，而這些不是本人受訪的影片，卻包含諸多巴菲特從未發表過的評論。

波克夏海瑟威的官方聲明甚至以「這不是我」（It’s Not Me）為主題，並在特意點名一支名為「華倫・巴菲特：所有50歲以上人士的第一投資秘訣（必看）」（Warren Buffett: The #1 Investment Tip For Everyone Over 50 (MUST WATCH),）影片，該影片就是利用偽造的聲音提供投資建議。

如今的巴菲特已高齡95歲，但因為身為傳奇投資家，過往接受過無數次電視專訪，讓有心人士非常容易取得他的影像與音訊資料，近年來成為AI仿冒者鎖定的目標之一。波克夏提醒民眾，儘管這些深偽影片的視覺效果，通常能模仿巴菲特，但影片內的聲音通常是以「單調且籠統」的語氣呈現，「那非常明顯不是他原本的聲音。」

廣告 廣告

波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）與副董事長孟格（Charlie Munger）。（美聯社）

但是，對於金融界或投資圈內人士，也許很容易透過語調判別，「但對於不太熟悉巴菲特先生的個人來說，很大可能性會相信、這些影片是真的，並被其內容誤導，為此巴菲特很擔心，也憂慮這類型的欺詐性影片，正在成為一種不斷蔓延的病毒。」

深偽技術（Deepfake Technology）與AI驅動的語音工具的大量崛起，使得製作公眾人物逼真的偽造內容變得更加容易，加上現代人又習慣從所謂「懶人包」獲取資訊和知識，進而加劇吸收錯誤資訊、或誤踩詐騙地雷的擔憂。

美國聯邦調查局（FBI）5月份曾發布報告，惡意行為者使用由AI生成的語音通話和簡訊，冒充美國高級官員，試圖存取政府僱員的個人帳戶，竊取個人機密或是政府機構的內部資料。

2024年5月3日星期五。波克夏海瑟威副董事長阿貝爾（Greg Abel，左）在內布拉斯加州奧馬哈與股東合影。（AP）

事實上，巴菲特不是第一次對日益逼真的AI深偽技術感到擔心，回溯至2024年 10月，在美國總統大選兩週前，巴菲特就曾公開警告，市面上一直存在「欺詐性聲明」，聲稱他、為特定政治候選人和投資產品進行背書。

然而，巴菲特本人最近一次涉足政治活動，已經要回到前總統歐巴馬（Barack Obama）和前民主黨國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）參選的時刻，在此之後股神基本淡出政治活動，他也聲明自己不會再參與當前政治任何背書。

由於年齡不斷增長，根據波克夏數月前的宣告，巴菲特將在今年底正式卸任執行長職位，改由現任副董事長阿貝爾（Greg Abel）接任。

更多風傳媒報導

