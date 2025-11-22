AI 加持！今年GDP拚增6% 前三季平均成長7.01% 超越預期
主計總處將於28日公布最新國民所得統計。受惠人工智慧（AI）商機大爆發，今年前三季經濟成長率平均達7.01%，表現遠超預期，外界預期，主計總處將大幅上修今年全年經濟成長率，不僅「保5」無虞，更有望挑戰6%大關。
主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰指出，由於美國關稅風險尚未具體化，加上AI帶動高階晶片與伺服器需求，今年外需、內需表現均優於原先預測。回顧主計總處8月預測時，對全年看法相對保守，當時估計全年GDP成長率4.45%。蔡鈺泰分析，當時預測趨於保守，主因擔心美國前總統川普提出的高關稅政策可能衝擊半導體供應鏈；然而，截至目前為止，高關稅威脅尚未造成實質影響，反觀全球AI資料中心基礎建設需求持續強勁，台灣作為關鍵供應鏈，高階晶片與伺服器出口暢旺，整體經濟狀況比預期好，最主要動力即來自出口。
出口好轉也連帶提振廠商信心，帶動國內投資動能。蔡鈺泰強調，包括輝達、Google等國際科技巨擘相繼擴大在台投資、設立據點，這類實質設廠、設備購置與人才聘用，GDP成長與就業市場均有直接且正面的挹注。
經濟部統計10月外銷訂單金額達693.7億美元，創歷年同期新高，年增25.1%，連九個月正成長，且前十月訂單達5,937.4億美元，年增22.6%，創歷年同期新高。由於歷年來外銷訂單最高紀錄是2021年的6,741.3億美元，以目前情況來看，只要11、12月合計訂單金額達804億美元即可超越，幾乎可說，今年全年外銷訂單金額，已確定可刷新歷史紀錄。
財政部公布的10月出口也達618億美元，創歷年單月新高，年增近五成，為連續24個月正成長；前十月出口5,144.5億美元，較上年同期增31.8%。進口392.2億美元，較上月減6.3%，較上年同月增14.6%；累計前十月進口3,926.3億美元，較上年同期增21.3%。蔡鈺泰表示，從目前10月的出口與接單數據維持高檔來看，第4季經濟動能應可望延續第3季強勢，整體趨勢明確向上。而主計長陳淑姿日前已透露，今年經濟成長率評估至少在5.5%以上，上看6%。
更多udn報導
已售出145萬顆！1款藥傳安全疑慮遭下令回收
22歲男｢漢堡一口塞｣窒息2分鐘 腦部、腎臟受損
日本觀光降價？池袋旅宿甜甜價 林氏璧曝1關鍵
全球最性感女神？網見未修圖畫面驚｢判若兩人｣
其他人也在看
超微CEO蘇姿丰：不擔心AI泡沫 投資不夠比較危險
超微（AMD）執行長蘇姿丰接受美國媒體訪問時說，不斷增長的人工智慧（AI）市場是「一個巨大的機會」，不擔心AI泡沫，願意...聯合新聞網 ・ 1 小時前
陳冲：美推穩定幣 貨幣戰高招
美元霸權遭遇史上最大挑戰，而美國正在利用關稅、金融以及穩定幣等工具反擊，以穩定美元在全球貨幣的主導地位，行政院前院長、新...聯合新聞網 ・ 1 小時前
周休三日掀話題…民眾提案連署過關 勞部須在12月7日前回應
台灣長工時名列世界前段班，近期又有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，亦即周休三日，且連署過...聯合新聞網 ・ 1 小時前
川普最大軟肋！竟是「爭議網紅局長」 沒能力又差點被揍
美國總統川普的大軟肋竟是最挺他的「網紅局長」普爾特（Bill Pulte）原先普爾特被視為「邊陲地帶」的政府官員，但隨著居住問題已經成為美國輿論焦點，普爾特被質疑能力與經驗不足，無法妥善掌管價值13兆美元（約新台幣407兆）的美國房貸市場。中時財經即時 ・ 1 小時前
聯準會鴿聲響起美股回神、台積電ADR反跌！ 台股回檔2千點後醞釀反彈行情
聯準會鴿聲響起，重要成員暗示今年可能再次降息！美股反彈，道瓊工業指數上漲493.15點、1.08%，那斯達克指數漲0.88%，標普500指數上漲0.98%，費城半導體指數上揚0.86%，不過台積電ADR卻下跌0.88%，投信法人表示，經濟環境未出現重大變化，且無非經濟因素衝擊下，台股多頭行情並未轉向，台股21日大跌991點，只是資金進行換手，搭配修復行情，股價醞釀反彈量能。太報 ・ 1 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
台股瞬間蒸發991點！記憶體慘崩全跌停 竟剩「這1檔」被三大法人狂掃1.1萬張！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（21）日遭遇猛烈賣壓，加權指數收在26,434.94點，重挫991.42點，跌幅達3.61%。三大法人合計賣超達1,080.72億元，市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股崩近千點嚇股民！專家曝「還沒跌完」3步驟教你撿便宜股
台股今（21）日收盤重摔近千點（收盤下跌991.42點），創下史上第六大跌點！原本市場因 NVIDIA 亮眼財報而燃起的希望，一瞬間被澆熄。對此分析師直言，今天這波大跌其實「完全在預料之中」畢竟前一晚 NVIDIA 盤後跌了 3%，台股開盤勢必跟著遭殃；再加上美股四大指數通通壓在「季線下」，技術面早已示警，台股跌破季線只是早晚的事，且還有下探空間。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【Yahoo早盤】台股自由落體重挫800點 跌回26,600點...分析師：先觀望1指標
台股今（21）日受到美股拖累，將昨日的漲點全吐回，開在26,821.97點，隨後遭摜殺跳水逾800點，最低一度跌破26,600點。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股目前面臨季線保衛戰，但尚未確立進入空頭循環，由於周五賣壓通常較重，因此今天展開強勢反彈的機率不高，最可能的模式是多空交戰，跌幅有機會控制在700點以內。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
記憶體股遭血洗！華邦電14.4萬張、南亞科12.9萬張爆量跳水跌停 法人看法曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）爆出第3季應收帳款飆升至333.91億美元，市場擔憂客戶拉貨力道不如預期，美股聞訊跳水翻黑，衝擊迅...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「這家」被動元件廠獲法人大力加碼 21日爆量噴漲停
蜜望實主要為電子零組件代理商，長期代理日本知名被動元件品牌，在台擁有穩定通路優勢。21日成交量達4萬6594張，回顧近期走勢，近5個交易日累計上漲28.09%，勇奪強勢股王。蜜望實日前應主管機關要求公告10月自結損益，營收達6.42億元，年增59.31%；歸屬母公司淨利達1.15億元...CTWANT ・ 16 小時前
股市為何又重挫？不是輝達的問題 最怕資料中心爆慘事
輝達亮眼的財報與財測，讓美股只嗨了半天，盤中出現反轉，半導體與AI族群成為殺盤重心，最終費城半導體指數挫低4.77%，輝達下殺3.15%。分析師指出，科技巨頭瘋狂建置資料中心的高額投資仍令人擔憂，焦點並不是晶片銷售。中時財經即時 ・ 1 天前
聯準會降息預期升溫！美股反攻台股有救了 下週有望紅盤開出
美股週五（21）日強勢反彈，道瓊大漲493點、費半指數同步收高，市場對聯準會12月降息的預期快速升溫，激勵整體投資氣氛明顯轉強。受到美股激勵，台指期夜盤上漲197點，台積電期貨同步反彈15元，台股下週一（24）日開盤可望紅盤開出、重新挑戰26500點關卡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
記憶體神話破滅？指標股華邦電一度跌停 群聯暴挫...攜「1小兵」入列跌停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股在歷經上一日報復性強彈後，今（20）日開低震盪，一度暴挫逾800點，截至9時15分，暫收26,706.18點，大跌720.18點、跌幅...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《興櫃股》最強新股！鴻勁1原因外資喊上3500元
【時報-台北電】興櫃股王鴻勁精密預計下周四（27日）上市掛牌，以1495元申購價與興櫃股價推算，每張價差高達百萬，在17~19日止的3天申購期間，總計凍資2992億元刷新市場紀錄，昨（20）日興櫃股價續漲至2595元，中籤投資人等同現賺110萬元，且外資喊出3500元目標價，再寫新科千金股超狂紀錄。 由於鴻勁本次總計收到20萬157筆公開申購單，凍結市場資金2992億元，除創下單一個股公開申購凍資最高金額紀錄，平均得標價2030.37元、競拍總得標金額267.9億元，也雙雙刷新紀錄，而按照公司提供申購3299張換算，初估中籤率約1.65%，預計今（21）日進行抽籤。 鮮少出具台灣個股報告的神祕外資Aletheia資本，繼7月罕見釋出對鴻勁的正面看法，最新報告再度出爐，預期AI GPU/ASIC產品發展前景，將帶來主動式溫控系統（ATC）、高階半導體製程後段測試分選機（handler）與冷板的全面升級，為鴻勁帶來30%的成長空間。 看重鴻勁在半導體先進製程的關鍵角色，該外資上調鴻勁明起2年EPS預估值17~25%，除給予「買進」評級，目標價更一口氣調升4成，由2500元升至3500元，以時報資訊 ・ 1 天前
台積電跌60元至1395！昨日漲幅全吐回、網崩潰「昨天衝進去被套鼠」 名師解析
輝達財報太亮眼帶來的煙火只有一天，台積電（2330）今（21）日開盤再度失守 1400 元大關，前一天的漲幅全數吐回，市值跌到36.17兆元，一天蒸發逾兆元，網友喊：「 昨天衝進去的被套鼠了」，分析師指出，市場現階段重回防禦心態，投資人操作宜採分批、減壓方式應對震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
不畏台積電暴跌！大摩高喊目標價1688元「列Top Pick」 多檔台廠供應鏈同步看旺
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台積電股價21日大幅回檔，收在1385元、重挫70元，市值單日蒸發1.81兆元，並拖累大盤下挫超過562點，不過外資依然力挺這檔科...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
【台股盤後】台股失守季線 單週下跌962.56點週線連3黑
（中央社記者張建中台北2025年11月21日電）台股今天開低收低，加權指數終場下跌991.42點，為史上第6大收盤跌點，收在26434.94點，跌破26470點季線關卡，成交值新台幣5498.35億元。台股本週累計下挫962.56點，週線連3黑。台積電(2330)下跌70元，收在1385元，市值縮水1.81兆元，滑落至35.91兆元，影響大盤指數約562點。鴻海(2317)、台達電(2308)、聯發科(2454)、信驊(5274)等權值、高價股均收跌。美光（Micron）等國際記憶體廠股價重挫，記憶體族群跟著走弱，南亞科(2408)、群聯(8299)及華邦電(2344)重挫跌停，威剛(3260)、晶豪科(3006)、鈺創(5351)、旺宏(2337)也下挫逾7%。印刷電路板族群同樣表現弱勢，台光電(2383)下挫逾8%，台玻(1802)下跌逾5%，南亞(1303)也下跌逾7%。電子類股指數下挫4.39%。不過，被動元件族群蜜望實(8043)和金山電(8042)逆勢強攻漲停。傳統產業股普遍走跌，塑膠和玻璃類股指數下跌逾4%，機電和電纜類股指數下跌逾3%，表現相對弱勢。紡織、造紙和汽車類股中央社財經 ・ 1 天前