AI 助攻營收創新高！哲煜科技宣佈擴大徵才 搶明年跨國商機

哲煜科技執行長李秉哲Podcast錄製

產業中心/綜合報導

不畏科技業寒冬 軟體大廠哲煜科技逆勢擴編 目標將台灣軟體實力輸出日本與東南亞

在 AI 浪潮席捲全球之際，台灣軟體產業迎來新一波成長動能。台灣知名軟體開發品牌「哲煜科技 (TWJOIN)」受惠於自行研發的「AI 混合開發模式」奏效，不僅大幅提升 30% 開發產能，更帶動年度營收逆勢成長。看好 2026 年企業數位轉型需求持續爆發，哲煜科技執行長李秉哲日前（17）日宣佈啟動擴大徵才計畫，並將加速佈局日本東京與亞洲市場，展現台灣軟體服務出海的強大企圖心。

哲煜科技執行長李秉哲於AI賦能論壇演講

台灣軟體實力獲國際肯定 服務版圖跨足亞洲

「台灣的工程師素質極高，且在 AI 應用的靈活度上具有國際競爭力。」執行長李秉哲表示，哲煜科技深耕台灣十年，累積了 Asus、裕隆、復華投信等百大企業的服務經驗，如今已具備將這套「企業級系統開發標準」輸出海外的能力。

哲煜科技近年來積極拓展國際版圖，除了台北總部外，服務觸角更延伸至東京等地。透過與當地企業的技術合作，TWJOIN 成功將台灣擅長的 Fintech 金融科技與高複雜度系統整合技術帶入亞洲市場，證明台灣軟體品牌絕對有實力打世界盃。

不僅找人 更找「懂得用 AI 的人」

為了因應日益增長的跨國與大型專案需求，哲煜科技宣佈擴大招募頂尖軟體人才。不同於傳統代工廠的高工時文化，哲煜科技強調「Work Smart」。李秉哲指出，公司全面導入 AI 輔助工具，讓 AI 負責處理繁瑣的基礎程式碼（Coding），工程師則升級為「架構設計師」，專注於解決核心商業邏輯與優化使用者體驗。

這種新型態的工作模式，不僅讓工程師能實現工作與生活平衡（Work-Life Balance），更能快速累積處理大型跨國專案的實戰經驗，成為軟體人才嚮往的職涯發展舞台。

哲煜科技2025年尾牙合照

十年磨一劍 打造最值得信賴的技術後盾

從十年前的創業團隊，到如今擁有 ISO 27001 資安認證的跨國軟體顧問公司，哲煜科技始終堅持「技術解決商業問題」的初衷。展望 2026，哲煜科技將持續扮演企業數位轉型的關鍵推手，以 AI 技術為核心，連結台灣與亞洲的數位商機。

關於哲煜科技 (TWJOIN)： 哲煜科技（TWJOIN）成立於2016年，總部位於台北，為台灣企業級客製化系統開發與數位轉型公司。公司專注於企業軟體系統開發、Web開發、APP開發、系統整合、AI 應用導入與長期系統維運。服務涵蓋金融、教育、製造、零售、政府等多元產業。哲煜科技以「技術解決商業問題」為核心原則，強調可長期維運的系統架構與實際營運成效，協助企業解決系統分散、技術債與數位轉型落地困難等問題，累積超過 300 件專案實績，並持續深化企業級數位顧問與技術整合能力。

更多服務詳情：https://twjoin.com/