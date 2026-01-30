AI 助攻 花蓮教師寒假集結打造實踐祕笈

輔導團員討論中

為提供教師們更多課堂策略，花蓮縣跨領域輔導團地方分團，在寒假之初，就特別集結，為即將編輯出版的花蓮縣「思考與探究學習案例」深入討論，除了教學現場應用的實例，也運用AI工具，強化架構，展現教育現場結合現代科技的創新力量。

花蓮縣跨領域輔導團召集人，花連縣立中正國小校長李國明表示，這項計畫的緣起，可追溯至 113 年，當時他兼任花蓮縣課發中心主任，與團員們共同編撰《思考與探究學習指南》一書，收錄了 20 個能有效引發孩子主動思考與探究的課堂策略，出版後深受基層教師好評。



如今，輔導團積極規劃「升級版」，將內容再加深、加廣，不僅收集花蓮各地教師實踐這些策略的經驗，也藉助AI進行架構規劃。李國明校長指出，看到老師們對於精進教學的渴望，是團隊最大的動力，期待透過這些來自第一線的實踐經驗，能提供更多教師參考，讓「思考與探究」的種子在花蓮的每一間教室發芽茁壯。