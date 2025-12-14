AI 即時翻譯牽線 花蓮源城國小跨海交流北海道學童

（記者陳志仁／花蓮報導）花蓮縣源城國小 11 日與日本北海道中川町，進行一場以「認識家鄉」為主題的跨國交流活動；此次交流由源城國小唐宇新老師與中川町觀光協會共同牽成，日本方面由南克明老師率領八位四年級學生參與，台灣則由源城國小校長蔡為本及唐宇新、李晨豪老師陪同學生一同加入。

圖／雙方學生擺出 ONE PIECE 舉手動作，並以 AI 合成背景呈現在玉里虹橋旁。（源城國小老師唐宇新提供）

由於日本對人工智慧工具設有年齡使用限制，學生較難實際操作 AI，台灣則因各縣市政策不同，部分學校已能在課程中安全導入人工智慧教學，雙方在準備方式上呈現不同背景：為突破語言隔閡，兩位教師特別運用 Gemini 與 ChatGPT 的自然語音翻譯功能，讓孩子以自己的語言表達想法，再即時轉譯為對方能理解的語言，避免背稿或套用制式句型。

為確保交流順暢，活動前源城國小教師團隊與中川町觀光協會的台籍員工密雪兒，已進行兩次以上線上測試，反覆確認 AI 不會誤翻、插話，並能在適當時機保持安靜；正式交流時，語音翻譯依設計流程順利運作，讓雙方學生在自我介紹與互動中真正聽懂彼此。

台灣孩子透過畫面第一次看見雪國北海道的祭典風景，北海道學生則首度接觸源城喜瑯宮部落（Silangkong）的族舞與族曲〈你是誰〉，對彼此文化充滿好奇與驚喜；交流尾聲，孩子們不約而同詢問「你們那邊作業多嗎？」台灣學生覺得日本下課休息時間短，日本學生則羨慕台灣長達兩個月的暑假，真實情感在提問中自然流動。

南克明老師表示，這次交流讓他看見科技帶來的希望，AI 讓跨國互動更即時便利，孩子們的表現也超乎預期，期待未來能持續與源城國小深化交流；活動最後，雙方學生擺出 ONE PIECE 舉手動作，並以 AI 合成背景呈現在玉里虹橋旁（花蓮縣客家產業館照片），象徵跨越國界、成為彼此夥伴的珍貴時刻。

