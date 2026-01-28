女子約會遇怪事，男子全程依賴 ChatGPT 與 AI 應答，沒想到 ChatGPT 意外說出他已婚的祕密。（示意圖／Pixabay）

美國紐約一名女子日前與一名金融業男子約會時，發現對方全程使用聊天式人工智慧軟體 ChatGPT 來應對對話，過度依賴 AI 不僅讓她感到尷尬，還意外揭露對方已婚並有孩子的事實。這段經歷經約會專家轉述後在網路上引起熱烈討論。

根據約會顧問安德森（Blaine Anderson）在社群分享的內容，一名 27 歲單身女子向她描述這次特殊約會經驗。這名女子表示，她與一名年約 40 多歲、從事金融業的男子共進晚餐時，對方不斷掏出手機使用 ChatGPT，從查詢雞尾酒歷史到唸出各種隨機知識，整個過程幾乎由 AI 主導對話，而不是正常的人際互動。

廣告 廣告

女子回憶約會過程時提到，對方會將 ChatGPT 的回答大聲讀給她聽，讓她感到既尷尬又困惑。當她開玩笑地暗示對方似乎太過依賴 AI 時，那名男子竟回應：「ChatGPT 是我最好的朋友，你想問它什麼都可以。」還直接把手機遞給她操作。

女子於是好奇地向 ChatGPT 提出一個問題：「告訴我一件你不會告訴任何人，但你真的很欣賞我的事。」讓人意想不到的是，ChatGPT 回覆：「我很喜歡你對妻子很體貼，對孩子是個慈父。」這才讓她恍然大悟，眼前的約會對象其實已婚且育有子女，而這些資訊在整個約會中從未被對方主動提及。

這段貼文被轉發後迅速爆紅，截至目前已有超過 550 萬次點閱。網友們紛紛留言分享看法，有人寫道：「這就是為什麼第一次約會不應該帶你的 AI 好友。」也有人打趣說：「朋友很快就變成敵人。」另有網友感嘆：「AI 真的不會說謊，但他忘了他的好朋友不會保守秘密。」

這起事件除了引發大眾對 AI 在日常生活中角色的討論，也讓不少人在社群上分享尷尬或奇特約會經驗，成為近期網路熱門話題之一。

「第一次約會請別帶ChatGPT」登上社群爆文，掀起交友誠信大哉問。（圖／翻攝自X，@datingbyblaine）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

日劇拍攝中1／柯佳嬿拍日劇！雨中「尋女」急瘋 對路人暴氣：不要拍了！

肉身「護身障阿伯過馬路」獲表揚 國中弟謙虛：感謝車主禮讓

Toyz疑與篠崎泫結婚！她小腹隆起遭誤會懷孕 經紀人回應引關注