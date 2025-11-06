AI 台灣隊再壯大！CloudMile 獲數發部 AI 認證 展現 AI 落地實力
【記者張嘉誠／綜合報導】
AI 公司 CloudMile 萬里雲近期榮獲數位發展部數位產業署頒發之「人工智慧技術服務機構能量登錄」之「人工智慧技術教育訓練」與「文字內容自動生成」認證單位。該登錄制度為台灣政府推動 AI 技術服務品質的官方驗證，目的為強化台灣產業的數位韌性、技術整合與資訊安全實力。CloudMile 萬里雲的入選，證實其 AI 教育服務與生成式 AI 技術已達到國家級標準，並具備國際落地的服務實力。
CloudMile 萬里雲集團創辦人暨董事長劉永信表示：「CloudMile 萬里雲長期致力於推動台灣產業 AI 轉型，日前已服務超過 400 家國際企業導入 AI、數據與雲端技術。我們將持續以最新的 AI Agent 應用，協助亞太企業加速導入 AI，讓台灣在國際 AI 版圖上占有一席之地。」
跨國案例驗證 AI 商業價值 CloudMile 助攻教育、媒體產業轉型
CloudMile 萬里雲的 MileAI 解決方案提供客製化的產業 AI Agent 應用，已在高科技製造、金融、零售電商、媒體與教育等超過 10 個產業成功落地。在教育領域，協助新加坡南洋理工大學升級校園助理 AI Agent，每月為行政團隊節省約 14.5 工作人天，讓校方專注於更高價值的任務。
而媒體產業，則與時報資訊合作導入生成式 AI，提升新聞撰寫與跨平台傳播效率，帶動點閱率成長逾 20%。這些案例不僅展現了 AI 的即時價值，更驗證了 CloudMile 萬里雲協助產業開發 AI 應用的能力。
「人、技術、流程」黃金三角 打造 AI Foundry 規模化
CloudMile 萬里雲也以「人才、技術、流程」的黃金三角為核心，打造完整 AI 能量體系。集團旗下擁有超過 60 位 全球 AI、數據與資安專家，累積超過 400 張技術專業認證與超過 1400 家企業的實務導入經驗，並推出六大 AI Agent 應用場景，涵蓋：企業知識管理平台、數據洞察與分析助手、No/Low Code 解決方案、NewsSpark 內容生成平台、生成式 AI 教育工作坊、AI Agent 客製化開發。
特別是在 AI Agent 客製化開發上，CloudMile 萬里雲可協助針對產業需求客製化打造 AI Agent 應用，例如客服中心的即時回覆與問題處理、人資流程中的招募、履歷分析與薪資建議、企業投資決策中的市場數據解析與風險評估等。尤其在 Gemini 導入上，CloudMile 萬里雲已在新加坡、馬來西亞及台灣成功協助客戶建立企業 AI Agent 應用，案例包含高科技製造、媒體、金融、零售與物流領域。隨著生成式 AI 與智慧自動化逐漸成為企業標配，CloudMile 萬里雲將持續深化 AI 應用，以 Gemini 領導公司的角色出發，實踐百工百業 AI 落地的願景。
關於 CloudMile 萬里雲集團
CloudMile 萬里雲集團為亞洲領先人工智慧科技集團，整合 AI、Security 、FinOps 三大核心技術能力，提供橫跨資料治理、雲端營運效率與資安韌性的完整解決方案，協助企業在數位化與 AI 驅動的時代中加速轉型升級。作為一家以發展專業人才與創新主導的跨國科技集團，透過旗下的技術服務品牌 – CloudMile 萬里雲，以及轉型策略諮詢品牌 – Electrum Cloud 蔚藍雲，在企業的每一個轉型階段提供全面性的客製化服務與解決方案。CloudMile 萬里雲集團亦同時在台灣與新加坡開設雙總部，為台灣、香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼與越南等超過 1400 家企業提供符合當地市場、法規、科技發展、資安以及文化的數位與創新服務。欲了解更多資訊，請訪問 www.mile.cloud。
其他人也在看
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。民視 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 11 小時前
范姜彥豐拒賠償分期！徵信社吐心聲 澄清粿王不雅照為謠傳
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，王子4日晚間二度發聲，除了向范姜彥豐致歉外，還坦承有參與協商，並提出「分期付款」賠償金的請求卻遭拒絕。徵信社則回應，只希望別再看到雙方繼續撕裂。中天新聞網 ・ 1 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 1 天前
王子二次聲明有貓膩！網見這句驚呼是真愛 曝一招可挽回形象
男星范姜彥豐上月29日在社群上毀滅式爆料，控訴妻子粿粿婚內出軌，對象還是自己的知心好友「王子」邱勝翊，引發軒然大波。對此王子二度發聲明表示錯就是錯，沒有任何理由跟藉⼝，也提到有跟范姜彥豐談賠償一事，希望可以分期，卻遭到拒絕。對此網友驚呼看到這句話，證明王子對粿粿是真愛，曝一招或許可挽回形象。中時新聞網 ・ 10 小時前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
蘇巧慧戰新北！吳子嘉預言藍營派這人贏定了
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，國民黨推出的候選人會是李四川，藍白...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
鳳凰來台前「共伴效應先打頭陣」！這3天豪雨炸北北基桃
今（6）日東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，只有在大臺北地區及宜花有局部降雨機率，臺東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多為晴到多雲的天氣。氣象粉專「氣象報馬仔」也指出，準鳳凰颱風不管路徑如何，未來這其間可能都將觸發共伴效應，需留意豪雨等級降雨。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 19 小時前
賴瑞隆、許智傑、邱議瑩全落馬？謝寒冰曝高雄變數 預言賴清德恐改派他出戰
民進黨立委林岱樺身陷涉貪爭議，仍在高喊冤屈的同時、拋出有意參選高雄市長的規劃，事後林岱樺也表示，若能經過黨內初選的公平競爭，就算民調不如對手也會願賭服輸；媒體人謝寒冰指出，這就是民進黨要小心的一點，畢竟就算林岱樺願賭服輸、她的支持者會怎麼想仍是未知數。另外謝寒冰也分析，總統賴清德仍屬意立委賴瑞隆出線，若後者聲勢拉不起來，可能會直接派總統府秘書長潘孟安出馬。......風傳媒 ・ 20 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
黃明志15年女友陪投案！正面照曝…網讚：神似越南林志玲
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，今（5）日凌晨在律師和交往15年的女友Sarah陪同下到警局投案。值得注意的是，Sarah清秀的外型，也意外成為焦點。民視 ・ 11 小時前
普發現金登記開跑「一群人怕爆寧願跑郵局」 官方提醒4不原則
普發現金1萬元開跑了！身分證、居留證尾數「0、1」可搶先於今日登記，行政院提醒唯一官網「10000.gov.tw」，千萬別被詐騙集團得手。對此，有不少網友分享相關資訊，並感慨真的會怕，寧願ATM或是跑一趟郵局，就怕1萬元被其他人領走。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
王子再道歉竟「3度修文」！網抓包「1處」藏玄機
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐近日拍片證實婚變傳聞，指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，昨（4日）晚間王子發布新聲明再次道歉。不過眼尖網友查看該篇貼文編輯紀錄，抓包王子曾3度修改過，狠酸「花錢請律師發聲明函還會打錯字啊」、「軍師幫忙打的，還打錯」、「字中間留空白，人就清白了？」。民視 ・ 19 小時前
準鳳凰颱風恐襲台！ 氣象專家：11至13日風雨最強烈
關島南方海面的熱帶性低氣壓預計最快今（5）日增強為鳳凰颱風，並可能發展為一個風場廣大且強度高的颱風。氣象專家吳聖宇表示，目前預報路徑不排除登陸台灣，下周二至周四（11至13日）將是風雨影響最劇烈的時期，高壓強弱變化將是決定颱風北轉時間及角度的關鍵因素。中天新聞網 ・ 17 小時前