AI 吃下所有產業！一文看懂2026全球科技版圖與十大關鍵趨勢
[Newtalk新聞] 全球市場研究機構TrendForce針對2026年科技產業發展，整理十大重點趨勢，如下：
AI晶片逐鹿戰升級！液冷散熱大規模滲透AI資料中心
2026年受惠於北美大型CSPs提高資本支出，以及各國主權雲興起，對AI資料中心建置需求旺盛，預估全球AI server出貨年增將逾20%。AI市場霸主NVIDIA將面臨更高強度競爭，首先，AMD將效法NVIDIA GB/VR機櫃方案，推出MI400整櫃式產品，主攻CSPs客戶；其次，北美CSPs自研ASIC力道持續增強；最後，受地緣政治影響，ByteDance、Baidu、Alibaba、Tencent自研ASIC，以及Huawei、Cambricon等強化AI晶片自主研發，將AI市場競爭推向白熱化。
隨著AI晶片算力提升，單晶片熱設計功耗(TDP)將從NVIDIA H100、H200的700W，上升至B200、B300的1,000W以上或更高，server機櫃須以液冷散熱系統對應高密度熱通量需求，推升2026年AI晶片液冷滲透率達47%。Microsoft亦提出新一代晶片封裝層級的微流體冷卻技術。整體而言，短中期市場仍以水冷板液冷為主，CDU架構將自L2A (Liquid-to-Air)轉向L2L (Liquid-to-Liquid)設計，長期則朝更精細化的晶片級散熱演進。
突破頻寬限制、實現高速傳輸！HBM與光通訊建構智慧運算新體系
AI運算從訓練到推論的資料量與記憶體頻寬需求呈爆炸性成長，導致傳輸速度與能耗瓶頸浮上檯面。為解決AI運算對記憶體頻寬與資料傳輸速率的限制，HBM與光通訊技術逐漸成為次世代AI架構的核心突破口。
目前HBM透過3D堆疊與TSV技術，有效縮短處理器與記憶體之間的距離，並在即將量產的HBM4中，導入更高通道密度與更寬I/O頻寬，以支撐AI GPU與加速器的超大規模運算。然而，當模型參數突破兆級、GPU集群規模成倍數擴張時，記憶體的傳輸瓶頸又重新被凸顯出來。目前各家記憶體廠商透過HBM堆疊結構優化，封裝與介面創新，並且與邏輯晶片協同設計，藉由各方面的努力來提升了AI晶片的本地頻寬。
除了解決記憶體的傳輸瓶頸外，但跨晶片、跨模組間的資料傳輸仍成為限制系統效能的新瓶頸，為突破此限制，光電整合與CPO（Co-Packaged Optics）技術逐步成為主流GPU廠商與雲端供應商的研發重點。現階段800G/1.6T pluggable光模組已啟動大量生產，而2026年起預期將有更高頻寬的SiPh/CPO平台導入AI 交換機（Switch）之內。藉由新型的光通訊技術來實現高頻寬、低功耗的資料互連，並優化系統整體頻寬密度與能源效率。
綜觀趨勢，記憶體產業正邁向以「頻寬效率」為核心競爭力。而處理跨晶片、跨模組間的新型光通訊技術，也是突破電性介面在長距離與高密度資料傳輸上的侷限的最佳方案。因此高速傳輸技術將成為AI基礎架構演進的關鍵方向。
NAND Flash供應商強化AI方案！加速推論工作、降低儲存成本
AI 訓練與推論工作需要高速存取具有不可預測I/O模式的龐大資料集，與現有技術間產生效能差距。為此，NAND Flash供應商加速推進專門的解決方案，包含兩項關鍵產品：儲存級記憶體(SCM) SSD/KV Cache SSD/HBF技術，定位介於DRAM與傳統NAND間，提供超低延遲與高頻寬特性，為加速即時AI推論工作負載的理想選擇。另一項是Nearline QLC SSD，QLC技術正以前所未有的速度被應用於AI的溫/冷資料儲存層，例如模型檢查點與資料集歸檔。QLC的每晶粒儲存容量較TLC將高出33%，大幅降低儲存巨量AI資料集的單位成本。預估至2026年，QLC SSD於Enterprise SSD的市場滲透率將達30%。
儲能系統躍升AI資料中心能量核心！需求迎爆發式成長
AI資料中心朝向超大規模集群化發展，其負載波動大，嚴格要求電力穩定度，促使儲能系統由「應急備電」轉為「AI資料中心的能量核心」。預估未來五年內，AI資料中心儲能除了現有的短時UPS備電和電能品質改善，2至4小時的中長時儲能系統占比將迅速提升，以同時滿足備電、套利和電網服務需求。部署方式也將從資料中心級的集中式BESS (battery energy storage system)，逐步向機櫃級或叢集級的分散式BESS滲透，如電池備用單元，以提供更快的瞬時響應。
預期北美將成為全球最大AI資料中心儲能市場，由超大規模雲端廠商主導。中國「東數西算」策略將推動資料中心向綠電豐富的西部遷移，AI資料中心 儲能將成為西部大型基地的標準配備。預期全球AI資料中心儲能新增容量將從2024年的15.7GWh，激增至2030年的216.8GWh，複合年平均成長率達46.1%。
AI資料中心邁向800V HVDC架構 推升第三代半導體市場需求
資料中心正經歷徹底的電力基礎設施變革，伺服器機櫃功率從千瓦級(kW)迅速攀升至兆瓦級(MW)，供電模式正轉向800V HVDC(高壓直流)架構，以最大限度地提高效率和可靠性，大幅減少銅纜用量，並支援更緊湊的系統設計，第三代半導體SiC/GaN正是實現這一轉型的關鍵，多家半導體供應商已宣佈加入NVIDIA的800V HVDC計畫。
SiC主要應用於資料中心供電架構的前端、中端環節，負責處理最高電壓和最大功率的轉換操作。儘管目前SiC功率半導體在最高電壓額定值方面仍落後於傳統Si，但其具備卓越的熱性能和開關特性，對於下一代的固態變壓器(SST)技術至關重要。GaN則憑藉高頻率、高效能優勢，在供電鏈路的中端和末端發揮重要作用，追求極致的功率密度和動態響應。預估第三代半導體SiC/GaN在資料中心供電中的滲透率在2026年將上升至17%，至2030年有望突破30%。
半導體的前沿競逐
隨著2nm進入量產，在先進製程商業競逐中，形成了向內追求更高電晶體密度、向外追求更大封裝尺寸的趨勢，同時強調異質整合 (Heterogeneous Integration)能力，透過不同功能的多晶片堆疊與不同技術節點的結合，滿足高效能運算與人工智慧應用需求。
在追求更高電晶體密度的部分，半導體晶圓製造正式由FinFET轉進GAAFET，透過Gate-Oxide完整包覆矽通道，在追逐高強度算力同時實現更高效的電流控制。向外部分，2.5D與3D封裝技術提供多重晶片堆疊的高密度封裝解決方案，使晶片間互連更快速、功耗更低，為下一代資料中心及高性能運算領域帶來突破。
隨著各家2nm GAAFET進入量產，TSMC、Intel與Samsung則分別推出CoWoS/SoIC、EMIB/FOVEROS、I-Cube/X-Cube等2.5D/3D封裝技術，提供前後段整合代工服務。如何在產能利用率、可靠性、成本與良率間取得平衡與商業優勢，將是各大晶圓代工與封裝廠的核心挑戰。
2026年人型機器人出貨成長逾700%，聚焦AI自適應與場景應用性。
2026年將是人型機器人邁向商用化的關鍵一年，全球出貨量預估年增逾七倍、突破5萬台，市場動能聚焦於兩大主軸：AI自適應（AI Adaptivity）技術與場景應用導向。AI自適應技術結合高效AI晶片、感測融合與大型語言模型（LLM）的進化，使機器人能在非結構化環境中即時學習與動態決策，展現「謀定而後動」的行為能力。
於此背景下，2026年的人型機器人新品將不再以規格或靈活度為唯一賣點，而是自設計階段即鎖定特定場景價值，從預期最早切入之製造搬運、倉儲分揀到檢測輔助等，皆能支援場域完整任務。2026年將是人型機器人正式進入以AI為驅動、以應用為核心之產業新階段。
OLED新局：筆電顯示高階化，折疊機往主流化邁進。
OLED顯示迎來跨世代的轉折時刻。中、韓面板廠的高世代（8.6代）AMOLED產線持續擴產，隨著成本結構與良率持續改善，OLED顯示技術正加速覆蓋從小到大的全尺寸產品，同步帶動相關供應鏈如驅動IC、TCON、觸控模組與散熱設計等高階零組件平均單價（ASP）與供應商議價能力。
OLED以自發光、高對比、輕薄化與可變刷新率等特性，突破LCD在厚度與能耗的物理瓶頸，符合Apple對影像精度與能源效率的雙重要求。Apple預計2026年正式將OLED面板導入MacBook Pro，將帶動高階筆電顯示規格由mini-LED轉向OLED，預估2025年OLED筆電滲透率可望來到5%，2026年之後，在Apple帶動下，2027–2028年可望提升至9–12%。
另外，隨著Apple有機會於2026下半年至2027年間正式進入折疊手機市場，將以軟硬整合、品牌信任與供應鏈協同優勢重新定義折疊手機價值，推動市場焦點由「外觀炫技」轉向「生產力與體驗深化」，預估將帶動全球折疊手機出貨量於2027年突破3,000萬支。目前折疊手機仍面臨邁向主流的最後障礙—鉸鏈可靠度、柔性面板封裝、良率與成本控制。Apple對產品驗證與品質的謹慎，反映其對進場時機與使用體驗的重視，也凸顯折疊手機要真正跨入成熟期，仍需時間與實力跨越鴻溝。
Meta驅動全球近眼顯示躍進，LEDoS技術蓄積成長能量。
伴隨AI應用深化，Meta推出具顯示功能的Meta Ray-Ban Display AR眼鏡，鎖定「資訊提供」應用，讓AI更貼近日常、重塑用戶使用行為，透過第一視角的資料蒐集與回饋，強化AI與用戶的雙向互動體驗。顯示技術採用在全彩化與成熟度表現穩健的LCoS，既為尚未完全成熟的LEDoS 爭取技術發展時間，也藉由良好的用戶體驗累積市場聲量。
隨著市場預期與Meta迭代產品規劃的推進，趨勢正指向具備更高亮度、對比度的LEDoS 技術，以拓展應用場景，加上Apple、Google、RayNeo、INMO、Rokid、Vuzix等廠商持續布局，，成本有望加速下探至大眾預期的甜蜜點，有利於LEDoS發展。預估2027-2028年將出現更成熟的全彩LEDoS解決方案，Meta也預計推出新一代搭載LEDoS的AR眼鏡。
自駕技術加速普及：乘用車全力標配輔助駕駛、Robotaxi拓展全球版圖。
預估2026年L2(含)以上輔助駕駛的滲透率將逾40%，智慧化將接續電動車成為汽車產業成長動力。L2輔助駕駛技術已趨成熟，普及關鍵轉向成本，有助降低系統總成本的艙駕一體單晶片與控制器將於2026年進入規模量產，初期主攻中國中階汽車市場。傳統車廠同時積極推動燃油車智慧化轉型，也是輔助駕駛全面成為車輛標配的驅動力。
另一方面，以L4級為目標的Robotaxi正迎來全球性的擴張浪潮。除了各地法規鬆綁，車隊平台商、服務商對Robotaxi的採用態度轉為積極，以及開發商探索端到端(E2E)、VLA(Vision Language Action)等泛化性更強的AI模型，皆有助Robotaxi市場擴大。預計至2026年，Robotaxi將加速覆蓋歐洲、中東、日本、澳洲等市場，不再僅限於中國、美國。
更多Newtalk新聞報導
美股重點一次看》NVIDIA成長、Tesla 轉骨、台積抗震！11檔布局指南來了
專家看盤》Google供應鏈最強！台股反彈、量縮、攻高空間有限
其他人也在看
Google TPU爆湧大單！法人看好「這8檔供應鏈」齊跳高 聯發科連5漲飆22%成最大贏家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導市場近日盛傳Meta與Google達成協議，2027年起將在資料中心部署Google自研的TPU。消息一出，不僅衝擊憑GPU稱霸AI市場的輝達...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
法人點火提前衝！內資狂敲「14檔新年潛力股」名單曝光 台股明年預期「飆到3萬5」聯發科強勢卡位主舞台
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在年終震盪中快速換氣，內資與法人趁勢提前啟動2026年度布局，一批被視為「新年交投主旋律」的個股已悄悄躍上資金舞台...FTNN新聞網 ・ 1 天前
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
記憶體長多頭啟動！DRAM、NAND漲勢恐噴到2026下半年 除南亞科、「這檔」也被點名獲利動能大轉強
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球記憶體市場在AI伺服器與一般型伺服器需求同步升溫下，正進入罕見的長線多頭周期。法人預估，DRAM與NANDFlash供不應求的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
矽光子成新世代顯學！法人點名「這7檔」AI光通訊股後市看俏 未來半年漲幅高達30%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在這個AI急遽發展的時代，為降低電訊號損失，同時提升傳輸效率，矽光子技術（CPO）越發重要，需求因而不斷成長，連帶推升光...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「台股三哥」台達電再砸37億元併購晶睿 目標是「這領域」
近期股價超強的權值股台達電，今（1）日晚間舉行重訊記者會，宣布要以37.33億元，取得晶睿通訊100%股份，使其成為台達電的全資子公司。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
法人續砍台積電遭殺尾盤 台股12月開局重摔283點/主動ETF竄紅半年吸800億 低薪族拚績效搏翻身/BBU族群風口再起 順達亮燈新盛力衝高搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股上周五在晶片股點火下續揚，延續感恩節檔期消費樂觀氣氛。道瓊工業指數上漲0.61%，標普500指數漲0.54%，那斯達克指數漲0.65%，費城半導體指數勁揚1.82%。晶片股由英特爾與美光領軍，英特爾大漲逾一成、美光也走高，帶動半導體族群走強，不過輝達股價沒有因目標價調升而上漲，反逆勢回落1.81%；大型科技股中，蘋果、微軟、亞馬遜多數走揚，零售龍頭沃爾瑪也上漲1.3%，呼應全國零售聯合會預估「黑五＋網購星期一」檔期將創下1.869億人購物新高。台股相關ADR方面，台積電ADR小漲約0.53%，聯電、日月光ADR同步走揚，顯示海外資金對台廠半導體基本面仍抱持信心。 亞股今天表現分歧，日經指數重挫1.89%，跌下5萬點關卡；韓股小跌0.16%；港股及上證指數同步小漲。 台股部分，今（1）日12月首個交易日開高走低，加權指數終場大跌283.95點、收在今日最低27,342.53點，跌幅1.03%，一口氣失守5日線與月線，成交值4,773.12億元。權值股壓盤明顯，台積電(2330)尾盤遭賣壓急殺、收在全日最低1,410元，鴻海(2317)等電子權值股普遍走弱，高價千金股穎崴(6515)重摔跌停，信驊(5274)、川湖(2059)、精測(6510)、創意(3443)、台光電(2383)賣壓沉重；相對之下，台塑集團與部分題材股撐起多頭火種，台勝科(3532)在AI帶動矽晶圓需求利多加持下攻上漲停，南亞(1303)攜手日東紡的特殊玻纖合作題材持續發酵，帶動台塑(1301)、台化(1326)、台塑化(6505)、南亞科(2408)、南電(8046)紛紛收紅。 矽光子族群中，光聖(6442)雖因處置被關，資金轉進光環(3324)、光焱科技(7728)強攻漲停，波若威(3163)、星通(3025)跟漲；BBU概念股同樣熱度不減，AES-KY(6781)、順達(3211)、新盛力(4931)、系統電(5309)走高，塑化、鋼鐵與散裝航運族群也有資金點火，成為大盤震盪中的亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 15 小時前
陸企遭點名 光通訊鏈撿到槍
市場近日傳出，美國國防部建議將阿里巴巴、百度、比亞迪、中際旭創、新易盛等八家陸企納入「中國軍事企業清單」，引發全球光通訊供應鏈震盪。台系供應鏈包括聯鈞（3450）、眾達-KY（4977）、訊芯-KY（6451）等，有望直接受惠轉單。工商時報 ・ 1 天前
與寶佳和解？中工釋出一席董事給大華建設
隨著中工（2515）近期的股權變動引發市場討論，中工今（1）日宣布完成法人董事代表人調整， 由大華建設董事長鄭斯聰出任，董座周志明強調「我們釋出董事席，就是希望不讓經營權成為市場炒作題材，目的是追求長遠發展與制度穩定」。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
國泰金法說》李長庚喊台股明年3萬點不是夢，理由曝光！會有AI泡沫？「有擔心懷疑就不會過度狂熱」
國泰金(2882)週五(11/28)舉行法說會，會中國泰金控總經理李長庚對台股表達高度的信心，指出：「只要大的方向沒有改變，明年仍相當樂觀，3萬點應該不是夢」。他強調，台灣整體景氣面的支撐仍在，企業基本面穩健，對台股明年的表現具高度信心。今周刊 ・ 19 小時前
AI重回焦點！台股周線收紅 法人看好這類股
[NOWnews今日新聞]台股上周五（11/28）延續近期反彈走勢，在重要權值股領漲下，盤中一度大漲超過200點，尾盤漲幅收斂，終場上漲71.95點，收在27626.48點，成交金額4838.16億元...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
《台北股市》三大人氣千金股 外資護駕
【時報-台北電】千金族群人氣股行情重新啟動，摩根士丹利、麥格理證券分別升評聯發科（2454）與台光電（2383）至「優於大盤」，加上大和資本、摩根士丹利證券近期相繼力挺貿聯-KY（3665），拜國際機構法人站在加碼方，三大千金股11月28日全數上漲。 聯發科原本是高價股中表現最落後代表，上周股價一度破底至1,130元。好消息是，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，AI ASIC需求比預期更強，升評「優於大盤」，結束為時不長的中性偏保守看法，激勵國際資金11月21日一天就買超逾7,000張，股價絕地反攻，有望挑戰前波高點的1,545元，以及大摩賦予的1,588元推測合理股價。 詹家鴻認為，TPU需求強勁推升聯發科ASIC業務前景，看好2027年營收動能大幅上調，即便智慧機業務面臨短期壓力，但在TPU業務加持下，整體獲利預估仍有上行空間。大摩考量ASIC需求結構性成長，將聯發科中期成長率自原先的8％、調升至9％。 麥格理證券針對台光電表示，除1.6T交換器之外，最新供應鏈調查顯示，輝達Rubin中板、Rubin CPX模組與Rubin Ultra Kyber中板均將採用M9等級銅箔基時報資訊 ・ 1 天前
〈美股盤後〉比特幣暴跌 道瓊回落超420點 中斷連5日漲勢
12 月首個交易日，比特幣暴跌逾 6%，跌破 86,000 美元關卡，對股市形成下行壓力，加密貨幣概念股連帶受衝擊，美股主指週一 (1 日) 盡墨。在日本股債雙殺引發連鎖反應，賣壓擴散至全球債市，美債同步承壓走低。鉅亨網 ・ 3 小時前
AI推升PCB與CCL全面升級 元大投顧：高階材料需求急升
財經中心／王駿凱報導AI晶片性能快速躍進，伺服器與網通設備的PCB與CCL材料規格加速升級，其中受益者為富喬、台玻以及南亞。其中僅有南亞收紅，富喬和台玻呈現回檔。民視財經網 ・ 15 小時前
重返200元大關！「這檔」外資連買5日盤中衝半根 市場看好：ABF載板缺口爆增
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導受惠於AI需求帶動PCB規格升級，上游材料迎來缺貨潮，市場預期在BT載板漲價頻繁，ABF載板需求量也將大增，外資看好連續買超5...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
野村投信看2026！3大指標找賺錢贏家 主動選股是王道
隨著美國降息預期再度升溫，台股近來雖歷經修正波動，卻仍不改長多格局。法人指出，AI產業正快速邁入結構性成長新階段，2026年可望成為AI基礎建設與實際應用全面落地的關鍵轉捩點。野村投信直言，這不只是技術革命，更是一場全球資本與政策的長線博弈，唯有掌握「資本支出落地」、「供應鏈解方」與「基本面匹配度」3大指標，方能在震盪中找出真正的AI時代贏家。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣越來越適合開電動車了： 充電站總數已破 3,700 座關卡、 超過 50 家業者競逐充電市場
9 月底為止，台灣有掛牌的電動車已經超過 11 萬輛，過去一年電動車多出約 3 萬輛，年成長率為 35%。電動車越來越多的同時，數據顯示截至 9 月底為止全台已經有超過 3,700 座充電站、超過 1.2 萬支充電槍。DDCAR電動車 ・ 22 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前
鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星
當時本刊拍到祈錦鈅現身台北市大安區某餐酒館演出，戴著棒球帽跟墨鏡的陳任佑全程愛相隨陪伴在側，演出結束後兩人並未急著離開，與友人繼續小酌聊天，直到隔日凌晨2點半才準備離開。一路上祈錦鈅與陳任佑緊牽著彼此的雙手、親暱依偎，陳任佑非常貼心地幫祈錦鈅一路提包包，走...CTWANT ・ 3 小時前
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 3 小時前