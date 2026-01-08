AI 吃電怪獸，核動力航艦反應爐可能是解方

人工智慧被視為網際網路之後最重大的科技變革，但在輝達 GPU 大量出貨，大型語言模型算力不斷飆升的背後，卻隱藏著巨大的能源危機，資料中心對電力的渴求正以驚人速度增長，預計到 2035 年將佔據美國電力需求增長的 40%，而美國新創公司認為核動力航空母艦可能是解決方案。

為了養活這些吃電怪獸，科技巨頭們正急於尋找穩定、全天候的電力來源，這讓原本被視為昂貴且建設緩慢的核能重新回到視野之內，一家來自德州的新創公司 HGP Intelligent Energy 提出了一項大膽的「CoreHeld 」計畫：既然蓋新的核電廠太慢，不如直接把航空母艦的核反應爐搬上岸來用。

這項提案已被提交給白宮，做為美國加速 AI 基礎設施建設的一環，HGP 的目標並非使用退役潛艦的老舊引擎，而是鎖定目前美國海軍最先進的「福特級」（Ford Class）核動力航空母艦所使用的 A1B 型反應爐。

這套系統經過改造後，可為陸上資料中心提供高達 520 MW 的穩定電力，且首座示範工廠預計 2029 年就能在橡樹嶺國家實驗室（ORNL）落成。

選擇軍用反應爐的主要考量是成本與速度，傳統核電廠造價高昂且曠日廢時，而軍用反應爐的建置成本約在 18 億至 21 億美元之間，遠低於傳統反應爐或新型模組化反應爐（SMR），此外這是一項擁有 70 年運作歷史的成熟技術，具備被動安全系統，新一代設計甚至能運作 50 年無需更換燃料。

另外一個吸引人的重點是監管層面的「捷徑」，在美國，傳統民用核電廠受核能管理委員會（NRC）監管，光是申請許可就可能耗時十年並花費數十億美元，但海軍反應爐歸能源部（DOE）與海軍管轄，HGP 試圖走一條混合路徑，讓反應爐維持在軍方與能源部監管下，藉此繞過繁瑣的民用審查流程來加速部署。

不過將戰爭機器轉為民用發電並非沒有挑戰，首先是設計邏輯的差異，民用電廠追求穩定輸出，而軍用反應爐設計上是為了讓軍艦能從低速瞬間加速至全速，這種「油門式」的運作特性需要調整。

此外，更棘手的是燃料與安全問題，民用反應爐使用濃度低於 20% 的低濃縮鈾（LEU），但海軍為了續航力與體積，使用的是濃度達 93% 的高濃縮鈾（HEU），這已經達到武器等級，涉及極為敏感的核不擴散條約與反恐安全規範。

雖然未來可能改用低濃縮鈾，但目前這類反應爐的設計仍屬高度機密，這意味著資料中心的一般員工將被禁止接近能源區，維護人員更必須具備能源部最高安全層級（Q-clearance）或由海軍退役人員擔任。

儘管困難重重，HGP 執行長 Gregory Forero 仍信心滿滿，強調技術可行性已獲驗證。在 AI 算力競賽白熱化的當下，這種「軍轉民」的硬派方案，或許真能成為解決電力荒的猛藥。

