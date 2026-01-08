AI 吃電怪獸，核動力航艦反應爐可能是解方
人工智慧被視為網際網路之後最重大的科技變革，但在輝達 GPU 大量出貨，大型語言模型算力不斷飆升的背後，卻隱藏著巨大的能源危機，資料中心對電力的渴求正以驚人速度增長，預計到 2035 年將佔據美國電力需求增長的 40%，而美國新創公司認為核動力航空母艦可能是解決方案。
為了養活這些吃電怪獸，科技巨頭們正急於尋找穩定、全天候的電力來源，這讓原本被視為昂貴且建設緩慢的核能重新回到視野之內，一家來自德州的新創公司 HGP Intelligent Energy 提出了一項大膽的「CoreHeld 」計畫：既然蓋新的核電廠太慢，不如直接把航空母艦的核反應爐搬上岸來用。
這項提案已被提交給白宮，做為美國加速 AI 基礎設施建設的一環，HGP 的目標並非使用退役潛艦的老舊引擎，而是鎖定目前美國海軍最先進的「福特級」（Ford Class）核動力航空母艦所使用的 A1B 型反應爐。
這套系統經過改造後，可為陸上資料中心提供高達 520 MW 的穩定電力，且首座示範工廠預計 2029 年就能在橡樹嶺國家實驗室（ORNL）落成。
選擇軍用反應爐的主要考量是成本與速度，傳統核電廠造價高昂且曠日廢時，而軍用反應爐的建置成本約在 18 億至 21 億美元之間，遠低於傳統反應爐或新型模組化反應爐（SMR），此外這是一項擁有 70 年運作歷史的成熟技術，具備被動安全系統，新一代設計甚至能運作 50 年無需更換燃料。
另外一個吸引人的重點是監管層面的「捷徑」，在美國，傳統民用核電廠受核能管理委員會（NRC）監管，光是申請許可就可能耗時十年並花費數十億美元，但海軍反應爐歸能源部（DOE）與海軍管轄，HGP 試圖走一條混合路徑，讓反應爐維持在軍方與能源部監管下，藉此繞過繁瑣的民用審查流程來加速部署。
不過將戰爭機器轉為民用發電並非沒有挑戰，首先是設計邏輯的差異，民用電廠追求穩定輸出，而軍用反應爐設計上是為了讓軍艦能從低速瞬間加速至全速，這種「油門式」的運作特性需要調整。
此外，更棘手的是燃料與安全問題，民用反應爐使用濃度低於 20% 的低濃縮鈾（LEU），但海軍為了續航力與體積，使用的是濃度達 93% 的高濃縮鈾（HEU），這已經達到武器等級，涉及極為敏感的核不擴散條約與反恐安全規範。
雖然未來可能改用低濃縮鈾，但目前這類反應爐的設計仍屬高度機密，這意味著資料中心的一般員工將被禁止接近能源區，維護人員更必須具備能源部最高安全層級（Q-clearance）或由海軍退役人員擔任。
儘管困難重重，HGP 執行長 Gregory Forero 仍信心滿滿，強調技術可行性已獲驗證。在 AI 算力競賽白熱化的當下，這種「軍轉民」的硬派方案，或許真能成為解決電力荒的猛藥。
Aircraft carrier nuclear reactors could help solve AI’s power problem
（首圖來源：U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jackson Adkins, Public domain, via Wikimedia Commons）
