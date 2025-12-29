AI 大咖爆地盤爭奪戰 Google、微軟、OpenAI、亞馬遜競爭激烈

2025年大型AI企業地盤爭奪戰加劇，Google、微軟等科技巨頭紛紛進軍人形機器人領域，穿戴式裝置領域則加入OpenAI與亞馬遜兩名生力軍，幾乎所有業者都朝前後端全包的「全端」境界跨進一步，但這些公司之間的牽絆同一時間也加深。

美國科技媒體The Information報導，2025年對大型AI業者而言，可說是「機器人年」，Google、亞馬遜及OpenAI等公司都開始開發人形機器人軟體或硬體，這些事業都仍處於起步階段。AI企業先後進軍機器人市場，凸顯目前AI領域競爭激烈。

億萬富豪馬斯克旗下特斯拉在人形機器人領域的成就，似乎領先其他大型AI企業，但該公司Optimus機器人雙手和其他問題遲遲無法解決。相較之下，Google、亞馬遜和輝達目前似乎都聚焦於機器人軟體。

另一方面，OpenAI已跨出開發穿戴式AI裝置的步伐，透過65億美元的全股票交易，收購蘋果前設計主管艾夫監督的設計團隊。OpenAI穿戴式裝置或許直到2027年都還不會亮相，但2026年肯定會有許多相關資訊浮出水面。

亞馬遜也大動作開發穿戴式AI裝置，打算推出擴增實境（AR）眼鏡。

OpenAI和Anthropic都啟動野心勃勃的計畫，要開發或控制打造自家技術的伺服器叢集。馬斯克旗下xAI以輝達晶片驅動的訓練叢集已增強，大語言模型品質也改善，但從大多數現實世界指標來看，該公司模型仍落後Google、OpenAI和Anthropic。

Meta過去一年也推出應用程式介面（API），藉此直接向客戶銷售Llama模型。xAI則透露正在開發名為Macrohard的企業AI應用，這個名字與微軟（Microsoft）正好相反。

Google仍是事業最全面的大型AI公司，過去一年該公司AI伺服器晶片實力突飛猛進。Anthropic已向Google訂購200億美元的張量處理器（TPU），Meta也尋求簽署採用Google TPU的協議。

在大型AI業者激烈競爭之際，這些業者互相羈絆的程度也達到史上最高。亞馬遜已敲定協議，將提供OpenAI價值380億美元的伺服器。目前Google至少是五家與該公司競爭企業的科技供應商，蘋果是其中之一，微軟也敲定把輝達伺服器租給Anthropic的大型協議。

另外，OpenAI開出一個職缺，願意支付55.5萬美元年薪外加股票報酬，聘請一位主管，專門負責減輕AI帶來的負面衝擊。OpenAI執行長奧特曼在社群平台X貼文指出，這份工作「壓力山大」，「你幾乎會立刻被丟進泳池深水區（意指要獨自應付一個棘手且困難的環境）」。

