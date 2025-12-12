AI 大浪潮來勢洶洶 弘光科大研討會上演《真人vs.智能廚師PK賽》

弘光科大舉辦「AI大浪潮！餐旅業如何乘風破浪」研討會。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】勞動部統計114年上半年職位空缺，住宿及餐飲業職缺率蟬聯冠軍，經濟部今年公布最新統計則顯示，導入送餐機器人餐飲業者有17.7％，且智能餐廚也正在興起。弘光科技大學於今（12）日舉辦「AI大浪潮！餐旅業如何乘風破浪」研討會，便安排真人廚師與AI智能廚師PK客家小炒，讓與會者觀察兩者不同，並進行盲測，看誰炒得更好吃，智能廚師以多一票勝出。

弘光科大餐旅系學生和智能廚師PK炒客家小炒。（圖/記者廖妙茜翻攝）

弘光科大校長蘇弘毅在研討會致詞指出，人工智慧正以前所未有的速度改變全球產業版圖，餐旅業也不例外。從智慧餐飲、無人旅館，到個人化服務與永續管理，AI 正逐步重塑我們對服務的想像與標準。國際餐旅學院積極推動 AI 與餐旅教育的融合，希望透過研討會，進行產官學界交流，培養在數位化與永續化浪潮中，「乘風破浪」的新世代餐旅人才。

廣告 廣告

研討會場內，展開主題演講、專題演講；會場外則是熱鬧滾滾，進行真人廚師與AI智能廚師PK賽，一邊由工作人員將材料倒進智能炒菜機中烹調，另一邊由餐旅系大二學生孫國恩用炒鍋現炒。現場香氣四溢，智能廚師4分鐘完成，學生廚師6分鐘完成，兩邊菜品完成後，請來13名學生、民眾盲測投票，看大家覺得那一位炒得好吃。投票結果，真人：智能比數為6：7，由智能廚師勝出。

智能廚師和弘光科大餐旅系學生PK炒客家小炒。（圖/記者廖妙茜翻攝）

餐旅管理系系主任吳松濂分析指出，智能廚師透過資料分析與程式運算來製作料理，能精準維持品質，但缺乏真實味覺與創意，無法傳達食物背後的文化意義，也不能根據現場狀況彈性調整。真人廚師擁有AI 無法取代的味覺、口感、火候，並能因應氣候、食材狀態、顧客偏好做即時微調，更能以文化背景與情感創造獨特風味，讓料理帶有故事與溫度、創意與「人味」，這是無法取代的價值所在。兩者相輔相成，能夠事半功倍。

餐旅系學生和智能廚師完成作品裝盤。（圖/記者廖妙茜翻攝）

研討會第一場主題演講，由勤美洲際酒店總經理Eric Swanson 博士主講「機器人管家：人工智慧賦能的沉浸式五星級服務」；接下來三場專題演講，分別由漢來美食股份有限公司行銷企劃部協理鍾昀燕主講「AI大浪潮！漢來美食的破浪新攻略」，雄獅旅行社資深協理曾俊豪主講「數位進化力：雄獅數位轉型演變與數位策略實務」，國立高雄餐旅大學餐飲管理系教授劉秀慧主講「智慧餐飲的應用與案例分享」。

最後綜合座談，主題為「智慧餐旅未來展望」，由國際餐旅學院院長陳玉舜擔任主持人，來自產官學界與會者，討論熱烈，激盪出AI應用新靈感與合作契機，讓AI的力量成為推動台灣餐旅教育與產業升級的助力。

右邊兩盤、左邊兩盤分別是餐旅系學生、智能廚師完成的客家小炒。（圖/記者廖妙茜翻攝）

會場外，山麗實業股份有限公司、冠廚食品有限公司、先啟資訊股份有限公司，展示各種新穎AI餐旅設備，也令與會者大開眼界，紛紛好奇地品嚐智能餐廚烹調口味，及研究智能餐旅設備功能。