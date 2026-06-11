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「AI！工藝臺灣・世代智慧」常設展精彩換展 翻轉科技與工藝的思維對話

【記者蔡富丞/柯妮妮 綜合報導】由國立臺灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）策劃之《AI！工藝臺灣・世代智慧》（AI! Artisanal Intelligence Inspiring Generations）常設展，即日起於臺北當代工藝設計分館2樓推出新一波展件內容。本次換展從「工藝智慧（Artisanal Intelligence）」出發，重新翻轉大眾對AI的單一想像，透過百年工藝的發展脈絡與科技交織對話，展現臺灣除了是以高科技產業聞名世界的「矽島」，更是一座蘊含深厚工藝智慧的「工藝島」。

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「AI！工藝臺灣・世代智慧」常設展精彩換展 翻轉科技與工藝的思維對話

展覽從工藝發展的歷史軌跡出發，重新思考人類智慧、創造力與手工技藝之間的關係。展覽的概念是任何看似完美的成果，其背後皆源自人類長期對材料、技術與美感的理解與累積。「人、工具與真實材料」之間所形成的感知與互動，始終具有無可取代的價值。

工藝中心陳殿禮主任表示，「工藝智慧」（AI!｜Artisanal Intelligence）所強調的，不只是技術本身，而是「人心智慧」（HI｜Human-heart Intelligence）與「人工智能」（AI｜Artificial Intelligence）之間的協作與平衡，工藝創作的核心始終來自人的感知、情感與生活經驗，正如「一切唯心造」，唯有承載人的心意與溫度，工藝才能真正回應生活與時代需求，並在科技快速變動的時代中持續展現其獨特價值。

自1920年《臺灣通史》首度將「工藝」獨立成志以來，臺灣工藝已走過百年發展歷程。本次換展特別透過「同時性」(Simultaneity) 的策展觀點，以時間為軸，重新梳理各時代的重要工藝發展脈絡，呈現臺灣工藝在不同歷史階段中的文化樣貌與創新能量。展覽內容涵蓋1920年代日治時期的本土漆藝、1930年代顏水龍所推動的臺灣設計語彙、1950年代迎向國際的外銷手工藝、1970年代文化保存運動中蓄積的智慧資產、1980年代的原住民文化復振浪潮，以及1990年代後結合社區營造與地方創生的工藝實踐，並延伸至當代工藝家以「臺灣風土」為題的藝術創作。透過本次展件更新，觀者將能更深刻看見臺灣工藝如何在時代更迭與文化交流中持續流動、累積與轉化，逐步形塑出臺灣自身的文化主體性與美學語彙。

展覽最後以「未來工藝宣言」作為總結，呼應工藝中心持續推動的「活工藝·工藝活」理念。工藝中心以「水哲學 （H₂O｜Human Heart Over-all）」為核心思維，提出「工藝活水湖」的生態系概念，強調工藝如水般具有流動、循環與滋養的特質，其對應的正是一種以人心智慧（HI｜Human-heart Intelligence）為本的價值觀，串聯工藝與生活、地方、教育及產業之間的持續連結，使工藝不只是文化的保存，更成為連回應未來生活與社會需求的重要實踐力量。

誠摯邀請民眾蒞臨參觀，從傳統手工藝的溫潤底蘊，到科技交融下的當代創新，共同感受臺灣「工藝智慧」所蘊藏的文化內涵與永續生命力。更多展覽訊息請至工藝中心官網或官方臉書查詢。

《AI！工藝臺灣•世代智慧》常設展

展覽日期：115年6月2日起

展覽時間：每週二至週日09:30-17:30（每週一、除夕及初一休館）

展覽地點：臺北當代工藝設計分館2樓（臺北市中正區南海路41號）