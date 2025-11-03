AI 巨頭擴雲端版圖 微軟採購澳企 IREN 算力 亞馬遜提供 OpenAI 使用伺服器

微軟3日與資料中心營運商IREN簽署一份將近97億美元的合約，將向這家澳洲公司採購人工智慧（AI）雲端運算能力，並成為這家公司的最大客戶。同日，亞馬遜雲端部門也宣布簽下一份價值380億美元的合約，七年內將提供OpenAI數十萬顆輝達GB200和GB300處理器的使用權。

微軟與IREN簽署的這份五年合約，將提供微軟部署在IREN德州資料中心的輝達GB300處理器使用權。IREN並表示，已同意向戴爾科技（Dell）採購58億美元的必要繪圖處理器（GPU）和相關設備。

IREN執行長羅柏茲表示，一旦這份合約完全履行，預計每年可能帶來19.4億美元的收入。

這份合約只會用到IREN約10%算力，代表還有空間簽署更多合約和產生更多收入。和CoreWeave、Nebius、Crusoe和Nscale等公司一樣，IREN也是屬於被稱為「新雲端」（neoclouds）的AI資料中心營運商，專供GPU算力給AI模型訓練與推論，這些公司正競相提供算力給Meta等超大規模雲端服務業者（hyperscalers），以及OpenAI等AI公司。包括IREN在內，這些公司許多都是以比特幣挖礦業務起家，並已分散部分算力投入AI。

IREN美股早盤股價大漲逾18%，戴爾股價漲2%，微軟則上漲1%。截至上周五，IREN今年來股價已飆漲逾500%。

和其他公司相比，微軟特別大量使用與這些公司的租賃合約，來支撐自身資源，以販售更多AI服務，以及支援OpenAI等客戶需求。微軟上周在財報會上表示，正努力確保足夠雲端算力，以完全滿足旗下Azure服務的需求。

不過美國頂尖避險基金的主管表示，科技大廠為了主宰AI而展開的競賽，已演變成一場價格不菲的競爭，這可能使這些公司陷入類似賽局理論中的「囚徒困境」（Prisoner's Dilemma）。

管理資產約370億美元的Davidson Kempner資本管理公司投資長約瑟洛夫，上周高盛Podcast節目「Exchanges」上表示：「你必須投資，因為你的同業都在投資，如果你落後，你將無法得到更強的競爭地位。」但問題是，市場似乎以為這些投資立即就能獲得回報。

約瑟洛夫表示，他不認為AI是一時炒作，而是一種長期性的科技變遷。當初個人電腦從在美國普及到為職場提升生產力，花了大約十年。網際網路從大眾化到帶來同樣效益，也花了約五、六年。因此，如果歷史不斷重複，那麼今天AI熱潮的經濟效益，也可能要再過幾年才看得出來。他說：「因此，我的看法是，到了某個時點，是否會出現對AI的立場搖擺？投資人是否會擔心起這些資本支出究竟是怎麼投資的？」他說：「如果市場開始對投資AI能得到的假定報酬提出異議，會發生什麼事？市場會對這些報酬有多少耐心？」

