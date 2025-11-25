AI 帶動爆發性成長！ 外媒預測台積電這一年市值有望超越蘋果

外媒分析台積電有望在 2030 年市值超越蘋果。 圖：台積電官網

[Newtalk新聞] 外媒「The Motley Fool」資深分析師 Keithen Drury 近日提出一項大膽預測：台積電有望在 2030 年市值超越蘋果（Apple），成為全球市值最大的企業。雖然以目前來看，蘋果市值仍高達 4 兆美元、穩居全球第二，但在 AI 浪潮席捲下，Drury 認為台積電所處產業的高速成長，將為其市值帶來巨大推力。

目前，台積電市值約 1.4 兆美元，要追上蘋果（逾 4 兆美元）仍有相當距離。不過，蘋果近年因面臨消費性電子市場飽和的挑戰，營收成長明顯放緩，自 2022 年起僅有一個季度的年增率達到雙位數。雖然蘋果透過強勁的股票回購與成本控管，使每股盈餘（EPS）維持在低雙位數增長，但整體成長動能仍顯不足。

Drury 指出，相較之下，台積電正站在人工智慧競賽的正中央。從輝達（NVIDIA）GPU 到博通客製化 AI 加速器，幾乎所有高效能 AI 晶片都依賴台積電製造。加上台積電近日推出的新一代製程，在相同速度下能耗可降低 25% 至 30%，具備技術突破與價格溢價能力，為企業帶來更強的競爭優勢。

AI 伺服器市場的擴張，也帶來驚人契機。超微（AMD）預估，資料中心部門至 2030 年，將以 60% 的年複合成長率增長；輝達更預測全球資料中心的資本支出將從 2025 年的 6,000 億美元，躍升至 3 ～4 兆美元之間，代表未來五年的年增率中位數落在 42%。估算台積電第三季美元營收年增 41%，與這波市場趨勢相吻合，因此 Drury 採用 EPS 成長率 40% 作為推估基礎。

若將兩家公司拉到同一時間點比較，差距便更加明顯。假設蘋果在 2030 年仍維持約 12% 的每股盈餘成長，而台積電的成長幅度能達 40%，那麼到了 2030 年底，蘋果的稀釋後每股盈餘預估為 13.52 美元，台積電則可望攀升至驚人的 57.08 美元。在 AI 帶動的結構性成長下，Drury 看好台積電未來數年被視為「極具潛力之成長型標的」，甚至大有機會挑戰全球市值王的寶座。

