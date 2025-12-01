AI 帶動黑色星期五線上銷售創新高 美國網購金額達 118 億美元
火報記者 陳銳/報導
美國今年的「黑色星期五」線上購物活動在人工智慧工具的推動下創下新紀錄。Adobe Analytics 最新數據顯示，消費者在 11 月 28 日當天於網路上花費 118 億美元，較去年增加 9.1%，成為歷來最高的一次。
隨著 Walmart 的 Sparky 和 Amazon 的 Rufus 等 AI 工具上線，今年黑色星期五的 AI 流量較去年成長超過八倍。許多購物者透過聊天機器人搜尋折扣、比較價格或尋找特定商品，減少在實體店面排隊等候的時間。通膨壓力和關稅可能調整的因素也讓部分民眾選擇避開商場，進一步促使購物需求轉向線上。
在消費情緒偏弱的背景下，線上需求仍保持成長。根據 Mastercard SpendingPulse 的資料，今年黑色星期五的電子商務銷售額增加 10.4%，而實體商店的成長僅約 1.7%。多項娛樂和家用品成為購買焦點，包括樂高積木、寶可夢卡牌、PlayStation 5 與 Nintendo Switch 等產品。從 Apple AirPods 到 KitchenAid 攪拌機等家用與科技用品，也吸引大量消費者下單。
除了美國市場外，全球範圍的線上銷售也受到 AI 驅動。根據 Salesforce 的統計，黑色星期五全球約有 142 億美元的線上消費與 AI 或智慧代理工具相關，其中美國市場貢獻約 30 億美元。儘管總額增加，但 Salesforce 指出，受到價格普遍上漲影響，平均每筆訂單的購買件數比去年略為下降，訂單量減少約 1%，顯示消費者支出仍受到物價因素牽動。
Salesforce 也表示，美國多數非必需品類別今年的售價因關稅因素而上升，而高收入群體的消費力道相對較強，使奢侈服飾與配件呈現較高的銷售動能。Adobe 則預估，隨著黑色星期五線上消費持續升溫，今年「網路星期一」的銷售金額可能達到 142 億美元，將再度刷新單日線上交易紀錄。電子產品預計將出現約三成的折扣幅度，服飾與電腦類商品也可能推出較大的促銷力度。
線上買氣升溫的同時，實體商店的熱度相對減弱。一些購物者表示，由於物價、關稅和勞動力市場前景的不確定性，使他們減少到店消費，並在今年的黑色星期五更傾向使用線上管道進行購物。
