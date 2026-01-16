AI 影片新創公司 Higgsfield 獲八千萬美元融資，估值突破 13 億美元

【緯來新聞網】據外媒報導，AI 影片生成新創公司 Higgsfield 宣布完成 8,000 萬美元的新一輪融資，使其公司估值正式突破 13 億美元 。本次 A 輪延伸融資獲得了 Accel、GFT Ventures 及 Menlo Ventures 等知名創投機構的參與 。這筆交易反映出投資者對 AI 領域的持續關注，特別是針對能為特定行業建立應用程序的企業 。

（圖／翻攝自Higgsfield官網）

Higgsfield 總部位於舊金山，這間新創公司展現了驚人的成長速度，根據 GFT Ventures 合夥人 Jeff Herbst 的說法，該公司在短短幾週內就從零增長到約 1,000 萬美元的年化收入（ARR），目前年化收入運行率已達到 2 億美元 。在技術策略上，Higgsfield 並非單純與 OpenAI 或 Google 競爭基礎模型，而是選擇整合第三方模型 。執行長 Alex Mashrabov 表示，公司開發了一套專有的「推理引擎」，能串聯多個 AI 系統，有助於在營銷影片中保持角色與品牌的一致性 。



Higgsfield 於 2023 年創立，並於 2025 年 3 月推出產品，目前社交媒體營銷人員貢獻了該平台約 85％ 的使用量 。Jeff Herbst 指出，社交媒體營銷對 AI 內容的需求，其潛在市場規模甚至可能超過好萊塢 。展望未來，Higgsfield 計劃利用新資金推動企業銷售、國際擴張及研發 ，並預計在年底前將員工規模從 70 人擴編至約 300 人 。

