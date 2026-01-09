AI 影音成主流：品牌如何用 AI 短影音抓住觀眾目光，讓流量數倍成長？

文／創造智能

AI 影音已成主流：品牌如何用 AI 短影音抓住觀眾目光，讓流量數倍成長？

生成式AI已不再只是行銷話題，而是實際影響內容生產與觀看行為的關鍵力量。尤其在短影音領域，AI影音早已深度融入主流平台，成為觀眾每天滑動社群、點擊推薦影片時反覆出現的內容形式。

根據《The Guardian》引述的研究，新註冊YouTube使用者在推薦頁面中，超過20%的影片屬於高度自動化或AI生成內容，有33%屬於與AI內容高度相關的短影音類型。這些影片並非邊緣存在，而是累積了數十億次觀看，構成了主流內容的一部分。

廣告 廣告

當AI製作短影音已成為產業常態，對品牌主而言，真正值得思考的問題不再是「要不要用AI」，而是：

在短影音競爭如此激烈的環境中，什麼樣的內容，才能讓觀眾停下來看？

AI 影音已經成為生活日常的重要觀看行為（圖／KAPEING）

高流量的關鍵不是AI，而是選對「故事」

Kapwing在最新發布的《AI Slop全球報告》中，也觀察到在YouTube Shorts等短影音平台上，大量AI生成內容被系統性推播給觀眾，並持續累積觀看與訂閱數。但更值得品牌關注的是：在這些高觀看量的AI影音案例中，成功的關鍵往往不是技術本身，而是故事設定與主角選擇。

Super Cat League：用寵物主角建立觀看黏著度

以 Super Cat League 為例，這是一個以 AI 生成短影音為主的頻道，內容圍繞一個擬人化的貓咪家庭，在日常與奇幻場景中的互動與冒險。截至目前，該頻道已累積 超過 400 萬名訂閱者，整體觀看量達到數億次等級。

Super Cat League 的成功，並不來自複雜敘事，而是抓住了一個關鍵設定：貓咪本身就是高度吸引注意力的主角。再加上簡單、可快速理解的情境，讓觀眾在幾秒內就能進入內容世界，進而願意持續觀看。

Bandar Apna Dost：荒誕故事放大AI短影音流量

另一個極具代表性的案例，是來自印度的Bandar Apna Dost。該頻道以一隻擬人化的恒河猴為主角，搭配一個以綠巨人為原型的角色，展開各種荒誕又高張力的冒險故事，例如與惡魔戰鬥、搭乘由西紅柿製成的直升機旅行等。截至目前，Bandar Apna Dost的總觀看次數已達24億次，頻道可能已創造 高達425萬美元的收入。

再一次印證：即使內容完全由AI協助生成，只要主角鮮明、故事設定清楚，觀眾依然會看、會追，甚至形成長期觀看行為。

Bandar Apna Dost 單一Shorts觀看數經常突破千萬（圖／Bandar Apna Dost YouTube 頻道）

觀眾在乎的是內容：亮點、梗與故事仍是關鍵

BBC News中文在相關報導中提出了一句非常精準的觀察：

「觀眾對於你這個內容感興趣，管你用什麼做的。」

這句話道出了短影音時代最核心的現實。短影音的本質是在極短時間內抓住注意力、激發情緒或留下記憶點。相比長篇影視作品，短影音需要的是：

1. 一個讓人「秒懂」的亮點

可能是一個視覺符號、一句抓耳的設定，或一個強烈的畫面切入點。



2. 一個讓人「會心一笑」的梗

文化共振、幽默轉折，能讓觀眾停下滑動。



3. 一段有節奏、可快速理解的故事

即使只有15–30秒，也要讓觀眾「看得懂在說什麼」。



這些關鍵，仍是AI無法完全自主理解與生成的核心能力，因為它們需要人類對文化、情境與觀眾心理的理解。

品牌AI短影音的成功關鍵

對品牌主而言，AI製作短影音的優勢在於：降低製作門檻、加快內容產出速度，並讓短影音測試與調整更具彈性。但真正拉開成效差距的並不在工具，而在內容決策。品牌在使用 AI 製作短影音時，最需要注意三個關鍵：

1. 主角與切入點是否清楚

觀眾在前三秒就會決定是否繼續觀看。



2. 故事是否能被快速理解

短影音不需要完整背景，但一定要「看得懂」。



3. AI 是輔助，而不是內容決策者

亮點、節奏與敘事方向，仍需由人來判斷。

在地案例：AI唱班如何讓北港朝天宮百年傳統被看懂

在北港朝天宮南都巡歷 的短影音案例中，內容精準掌握「秒懂的亮點、會心一笑的梗，以及有節奏的故事」。面對一個文化與信仰背景深厚的活動，製作團隊沒有選擇傳統介紹方式，而是以「AI唱班」作為視覺切入點，讓神明、石獅跟上唱班節奏，將傳統唱班文化轉譯成更貼近當代觀看習慣的畫面語言。這支影片成功做到：

1. 用清楚的神明主角與宮廟視覺符號，快速建立觀看入口

2. 在有限時間內，讓觀眾感受到巡歷前唱班的節奏與氛圍

3. 避免過度說明，以情境與畫面引導理解

最終，這支AI唱班短影音創下 超過50萬觀看、5,500人按讚，成為朝天宮2025年 Facebook 最熱門影片之一。AI並未讓傳統文化變輕，而是讓更多人願意停下來看。

北港朝天宮運用AI唱班，讓百年南都巡歷化身最潮文化盛典（圖／北港朝天宮 Facebook提供）



AI是放大器，內容才是核心

AI能幫助品牌省錢、省力、加快短影音產出速度；但是選什麼角色、說什麼故事，仍然是無法被自動化取代的人類判斷。在 AI與短影音已成主流的時代，技術不再是門檻，真正的競爭力來自於：誰能在大量內容中，說出一個讓人願意停下來觀看的故事。

更多三立新聞網報導

2026年社群趨勢 短影音：從「碎片化」走向「深度共鳴」

AI落地應用－生成式AI正在改變中小企業的業務流程

AI助攻品牌製作電影級廣告 效率提升2倍、預算只要1/2

品牌行銷新突破：AI虛擬人+語音 10倍加速內容創作

