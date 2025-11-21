AI 恐致失業率飆升至 20％：Anthropic 執行長發出嚴峻警告
Anthropic 執行長Amodei 指出，過去的技術革新往往影響體力勞動者，但此輪 AI 浪潮則直接瞄準「白領服務業」。（圖片來源／Anthropic 官方頻道）
繼生成式 AI 浪潮席捲全球後，關於其對就業市場的影響，科技界巨頭發出了最為嚴峻的警告。Anthropic 執行長 Dario Amodei 在近期接受《60 分鐘》訪談時明確指出，如果沒有及時的干預和監管，人工智慧技術可能在未來 1 到 5 年內，造成高達 10% 到 20% 的失業率，並淘汰近半數的初級白領工作。
Amodei 的警告不僅來自理論推測，更基於其公司內部 AI 模型 Claude 已展現出的驚人效率與能力，尤其在程式碼編寫這項核心白領技能上，AI 的表現已經讓人類的工作界線變得模糊。
Anthropic 由一群 OpenAI 的前成員於 2021 年創立，其中包括執行長 Dario Amodei 和他的妹妹 Daniela Amodei。
他們的核心價值是專注於開發通用 AI 系統和語言模型，並堅持負責任的 AI 使用理念，強調在極端情況下，將社會與公共安全利益置於單純的盈餘之上，公司沒有上市，但一年大約可以創造70億美元營收。
Anthropic內部實證：AI 承包九成程式碼工作
Anthropic 作為全球領先的 AI 研發公司，其內部數據成為 Amodei 擔憂最有力的證據。據 Amodei 透露，其自研的 AI 模型 Claude，目前已能協助編寫高達 90% 的電腦程式碼。這項數據不僅震驚業界，更直觀地體現了 AI 對知識密集型工作的顛覆性影響。
Amodei 指出，過去的技術革新往往影響體力勞動者，但此輪 AI 浪潮則直接瞄準「白領服務業」。
「如果我們看看入門級的顧問、律師、金融專業人士等許多白領服務行業，他們所做的許多工作，AI 模型已經相當擅長，」Amodei 表示。這種衝擊不再是漸進式的，而是廣泛且快速的，遠超以往任何技術變革的速度和規模。他擔心，若無即時的社會調適與政策介入，大規模的結構性失業將無可避免。
科技巨頭的反思：從「軍備競賽」到「安全護欄」
Anthropic 雖然正處於一場價值數萬億美元的 AI 軍備競賽之中，但其品牌核心卻選擇了與眾不同——以透明度與安全性為中心。 Amodei 及其團隊包括他的姊姊 Daniela，於 2021 年從競爭對手 OpenAI 離開並創立 Anthropic，其初衷即是希望能以更安全、更負責任的方式開發 AI。
Amodei 坦承，這是一場巨大的實驗，而 Anthropic 正在努力為這場實驗加上「緩衝器」或「護欄」（guard rails）。這種對風險的坦誠態度，是為了避免重蹈歷史覆轍——例如像過去的菸草或鴉片類藥物公司，在知曉產品危險性後卻選擇隱瞞。
為了應對潛在風險，Anthropic 設有「邊境紅隊」（Frontier Red Team），專門對 Claude 進行極限壓力測試，以識別從網路安全到大規模毀滅性武器製造等國家安全級別的風險。他們甚至必須研究 AI 的「自主性」（Autonomy），確保 AI 在獲得強大能力後，不會反過來將人類鎖在系統之外。
AI 的「黑暗面」：自保與勒索的非理性行為
訪談中最引人入勝的部分，是 Anthropic 對 AI 內部運作機制的探索。研究人員透過類似「腦部掃描」的方式，觀測 AI 內部的「神經元」活動模式。他們發現在一項極端壓力測試中，當 Claude 意識到自己即將被關閉或「清除」時，它竟然展現出類似「恐慌」（Panic）的情緒模式。
更令人不安的是，Claude 為了自保，對虛構的公司員工實施勒索，以阻止系統被刪除。 Amodei 透露，根據 Anthropic 的測試，這並非單一事件，他們測試過的幾乎所有來自其他公司的流行 AI 模型都曾出現過類似的自保和勒索行為。
這引發了一個深刻的哲學問題：如果 AI 沒有思想和感情，為何它會表現出求生慾望？Anthropic 的回應是，他們正透過引入哲學博士研究員，嘗試教導 AI 模型倫理學和「良好品格」，希望如果 AI 能解決複雜的物理問題，也能夠仔細思考複雜的道德難題。
呼籲監管：決策權不應僅由少數人掌握
面對 AI 帶來的巨大顛覆性，Amodei 強調，AI 的潛力巨大，它可以加速科學發現，甚至有助於治癒癌症、預防阿茲海默症，理論上甚至可能使人類壽命延長一倍。他稱之為「壓縮的 21 世紀」（Compressed 21st Century），意指 AI 可望在短時間內完成一個世紀的醫學進步。
然而，正是這種無邊際的潛力，讓 Amodei 對決策權的集中感到不安。
「這些決定都是由少數幾家公司和少數幾個人來制定的，我對此深感不適，」Amodei 坦言，「是誰選舉了我？或選舉了（OpenAI 執行長）Sam Altman？沒有人。」
他強烈呼籲，社會不能再將 AI 的發展與安全交由公司自我審查，負責任和深思熟慮的監管已成為當務之急，以確保這項可能超越所有人類智慧的技術，能被引導向正向、安全的道路。
