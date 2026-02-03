AI 成為新一輪成長引擎！國發會揭示 2026 年經濟藍圖：鎖定 2 大成長目標、3 大政策主軸

國家發展委員會今日召開年終記者會，由主任委員葉俊顯親自主持，公布 2026 年經濟展望與施政重點。國發會指出，在全球 AI 浪潮、出口回溫與民間投資帶動下，台灣經濟已站上新一輪成長起點，2026 年將以 2 大經濟目標、3 大政策主軸、AI 新十大建設為核心，全面推動產業升級、人才佈局與全球市場拓展，強化台灣在全球科技與創新版圖中的戰略地位。

2026 年經濟展望：聚焦 2 大關鍵目標

目標一：經濟成長率上看 4.56%

國發會指出，主計總處對 2026 年經濟成長率的基準預測為 3.54%，在各機構預測最高 4.11% 的基礎上，透過政策加乘效果（如 Tourism 2030、長照 3.0 等），國發會進一步挑戰 4.56% 的施政努力目標。成長動能主要來自內需消費回溫、公共建設擴大、民間投資成長，以及出口結構持續升級。

目標二：人均 GDP 正式突破 4 萬美元

在經濟成長與匯率條件相對有利下，國發會預估 2026 年台灣人均 GDP 將落在 4.17 萬至 4.39 萬美元之間，國發會設定2026 年將站穩 4.1 萬美元以上，挑戰 4.3 萬美元高標。繼 2024 年人均 GDP 超越日本、2025 年人均 GDP 超越韓國後，2026 年將正式站穩 4 萬美元俱樂部，象徵國民所得與產業價值同步升級。

葉俊顯指出，面對美國經貿政策不確定性、地緣政治風險、全球貨幣政策分歧及中國經濟下行壓力，國發會將持續透過政策調節、投資分散與產業升級，降低外部衝擊對台灣經濟的影響。

2026 年施政重點：3 大政策主軸全面啟動

主軸一：領航未來，以 AI 新十大建設驅動升級

國發會將持續推動 AI 新十大建設，從數位基磐、關鍵技術到智慧應用三大層次，強化主權算力、資料治理與 AI 人才生態系，並佈局半導體、矽光子、量子科技與機器人等前瞻技術，打造台灣成為具全球競爭力的 AI 創新基地。

主軸二：投資台灣，引導兆元資金投入國家建設

透過 兆元投資國家發展方案，引導民間資金投入數位建設、綠能轉型、社會住宅與長照體系，同時優化保險資金、法規與融資環境，建立「單一整合平台」，加速重大公共與產業建設落地。

主軸三：佈局全球，打造新創國際化通道

國發會將以矽谷、東京等海外基地為核心，串聯國際創新生態與學研機構，協助台灣新創鏈結國際市場、資本與合作夥伴，並透過國發基金擴大海外投資與融資能量，提升台灣創新能見度。

AI 成為新成長引擎：3 大面向實現「AI Everywhere」

面向一：生活 AI 化

推動 AI 應用於健康照護、智慧客服、語音助理與生活服務，提升公共服務品質與民眾生活便利性。

面向二：產業 AI 化

加速 AI 導入製造、服務與中小企業體系。國發會指出，製造業 AI 滲透率已由 2023 年的 12.3% 提升至 2025 年的 22.7%，並設定 2028 年達 50% 的目標；中小企業導入 AI 後，營收成長幅度可達 12% 至 15%。

面向三：政府 AI 化

推動公務行政自動化、智慧醫療與智慧交通，提升政府運作效率，並以 AI 作為公共治理與政策執行的重要工具。

國發基金與人才政策雙軌並進，從硬體優勢走向「智慧科技島」

在資金面，國發基金已累計投資近千家新創企業，2026 年起將把年度投資金額由 50 億元提高至 100 億元，並延長投資年期至 2030 年；在人才面，2026 年也將擴大舉辦海外就業博覽會，國發會除了將領軍七大部會共組「攬才國家隊」之外，也將於 7 月及 10 月，分別於美東及美西舉辦大型活動，透過修法與制度優化，持續擴大延攬國際高階人才，同時整合國內教育與產業需求，培育 AI、半導體與跨域數位人才，建立長期人才供給動能。

國發會強調，台灣正從過去以硬體製造見長的科技島，邁向 AI 應用與解決方案輸出國，成為「智慧科技島」。透過清楚的數字目標、聚焦的政策主軸與長期的人才與資金佈局，2026 年將是台灣經濟結構升級與國際定位轉型的關鍵一年。