AI 揪出「無症狀」關鍵病灶 54歲男幸運逃離大腸癌！

大腸癌多年位居國人癌症高發排行榜，隨著飲食習慣與生活壓力影響，「定期篩檢」已成預防大腸癌不可或缺的重要措施。許多大腸癌患者在初期幾乎沒有明顯症狀，等到身體出現不適或排便習慣改變，往往已錯過最理想的治療時機。事實上，大腸癌是可以被預防、也值得提早發現的癌症，關鍵就在於是否願意跨出「定期篩檢」這一步。

亞東醫院響應 2 月 4 日「世界癌症日」，即日起舉辦「腸胃安好，健康早知道」健康週活動。現場也首度展示AI大腸鏡影像輔助系統。(圖/亞東醫院)

亞東醫院響應 2 月 4 日「世界癌症日」，即日起舉辦「腸胃安好，健康早知道」健康週活動。現場也首度展示AI大腸鏡影像輔助系統，透過高達95%的AI辨識準確率，在檢查過程中即時提醒疑似異常區域，宛如替醫師多加一雙細心的眼睛，協助揪出肉眼容易忽略的微小息肉。

54歲的林先生（化名）平時生活規律、無明顯腸胃不適，也從未出現腹痛或血便，原以為自己不屬高風險族群。在聽過朋友相關案例後，決定安排大腸鏡檢查，意外發現腸道內藏有一顆僅數毫米、肉眼極易忽略的扁平型息肉。亞東醫院肝膽腸胃科醫師陳冠至透過 AI 內視鏡影像輔助系統，順利鎖定病灶並完成切除，事後病理證實為癌前病變。林先生分享：「沒症狀不代表沒風險。」這次檢查讓他真正理解定期篩檢的重要性，也開始主動提醒家人和朋友一同關心腸道健康。

陳冠至醫師說明，導入 AI 內視鏡影像輔助系統，可於檢查過程中即時標示疑似病灶，協助醫師即刻判讀與處置，降低罹患大腸癌風險。(圖/亞東醫院)

陳冠至醫師指出，許多民眾害怕做大腸鏡，並非不重視健康，而是擔心檢查不適或認為「沒症狀就不用檢查」。傳統內視鏡檢查仰賴醫師肉眼判讀，但腸道皺褶多、息肉型態多變，小病灶容易藏身其中。 AI 內視鏡影像輔助系統能在檢查過程中即時標示疑似病灶，協助醫師即刻確認與處理。陳醫師強調，AI 並非取代醫師，而是補足人眼極限，臨床已證實能有效提升息肉偵測率，協助在癌變前完成切除，降低日後罹癌風險。

