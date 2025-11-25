AI 搶不走黃の金證照！「貓美容檢定」南台灣爆紅 跨齡學員搶進新藍海職涯

▲角落貓學堂與與KCT台灣畜犬協會共同舉辦南台灣首場「貓美容檢定考試」，學員與評審在教考一體化的實作場域合影。學員們抱著參與評測的貓咪，展現此次檢定強調的實作能力與真實情境操作。

角落貓學堂XKCT 推出「貓美容檢定」 掀起新職涯潮

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】當全球都在討論 AI 取代工作，卻有一個產業逆勢飆升「寵物照護」。以貓為核心的服務市場，正從興趣躍升為最抗風險的藍海職涯。看準此一結構性機會，角落貓學堂與 KCT 台灣畜犬協會於 11 月 25 日共同舉辦南台灣首場「貓美容檢定考試」，以南台灣少見的教室＋考場整合場域，讓學員在最熟悉、最貼近職場的環境中完成訓練與檢定。

本次共有 16位跨齡學員應考，橫跨 Z 世代到 50+ 職業婦女，從熱愛貓咪的新鮮人，到尋求第二專長的轉職者，都因為「愛貓」而踏進這個成長確定性極高的職涯跑道。許多學員更透露，希望與家人共同創業，把興趣變成副業甚至主業。

角落貓學堂負責人張惠瑛表示：「在 AI 年代、人力結構改變的時代，真正不會被取代的，是需要技術、需要情感連結的 ‘溫度型服務’。我們把教室變成考場，把考場做成職場，就是要讓學員在最短時間取得可安心上工的職涯能力。」

KCT 理事長薛瑞銘指出，此次合作最大亮點是「教考一體化」模式。他說：「市場缺工不是預測，而是每天都看得到的現象。只要完成訓練、通過檢定，業界幾乎是 ‘立即錄用’。」

此次檢定內容涵蓋貓皮毛健康、工具衛生學科；術科則包含洗護流程、修剪技巧，以及針對緊張、逃避、輕度攻擊等真實情境的處理能力。KCT 監評並於現場進行情境抽題，確保證照與職場需求零落差。

在快速變動的職場環境中，「貓美容」成為少見的確定性職涯。以興趣為起點、以市場為方向、以愛貓為驅動，南台灣正迎來一個全新的專業人才時代。（圖╱角落有貓提供）