AI 搶光記憶體！NVIDIA 回頭再造舊卡 RTX 3060 救燃眉之急

AI 搶晒記憶體！NVIDIA 回頭再造舊卡 RTX 3060 救燃眉之急

據 Kotaku 及 Wccftech 報道，NVIDIA 或將於 2026 年第一季重新生產 RTX 3060 顯示卡。這款 GPU 早在 2021 年面世，如今有傳會「重出江湖」。消息由一名可靠爆料者 Hongxing2020 在社交平台披露，據指 NVIDIA 可能在未來數月內恢復生產，以應對顯示卡市場供應緊張的情況。

AI「吸乾」組建，記憶體價格飆升

近年 AI 熱潮持續升溫，大量科技公司為建立數據中心、加強運算能力而不斷掃貨，導致電腦組件短缺。市場出現顯示卡及記憶體貨源供不應求的情況，價格也節節上升。有分析指，即使想購買一部新電腦或升級裝置，一般消費者買卡都變得越來越困難。而隨著記憶體需求暴漲，生產新一代 GPU 所需的 GDDR7 更是十分稀缺，使新款 RTX 5060 推進受限。

重啟舊卡生產，NVIDIA 退而求其次？

由於新技術組件短缺，NVIDIA 被指有意「退而求其次」，重推舊款 RTX 3060，以較舊但易取得的元件繼續支撐遊戲市場。業界預期，這次復產版本可能會以平價入門選擇為主，然而目前售價尚未確定。RTX 3060 當年建議售價約為 329 美元，但不少網民擔心，考慮到 NVIDIA 一貫的市場策略，恐怕難以見到「200 美元以下」的真正平價卡。

舊卡仍受歡迎，五年後再上場

雖然已屆 5 年時間，RTX 3060 在玩家之間依然有相當高的使用率。根據 Steam 數據，它仍是最受歡迎的顯示卡之一。外界認為，若 NVIDIA 真的重啟生產，主要受眾將是想以有限預算升級電腦的玩家群體。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

廣告 廣告

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk