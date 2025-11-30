AI 教學不再紙上談兵！新北教師實作手勢機器人、音影辨識展現AI創新教學力

錦和高中攜手臺師大與瑞昱半導體舉辦AIoT種子教師工作坊，30位教師齊聚AI科技中心，完成12小時專業培訓，展現智慧教育跨界合作能量。（新北市教育局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

新北市推動智慧教育再升級！錦和高中聯手國立臺灣師範大學電機系與瑞昱半導體，於11月22日與29日共同舉辦「人工智慧物聯網AIoT種子教師工作坊」，完成為期兩天、共12小時密集培訓，帶領30位教師一次掌握AI教學核心技能。研習聚焦人工智慧與物聯網整合技術，內容涵蓋深度學習概念、Ameba平台實作、音訊與影像辨識、手勢控制機器人、資料標註與模型部署等主題，展現新北產官學合作推動智慧教育的最新能量。

廣告 廣告

教師實際操作影像辨識程式與Ameba開發板，體驗AI模型部署與資料擷取過程，深化AI技術理解與課堂應用能力。（新北市教育局提供）

錦和高中張純寧校長指出，AI已成為培養未來人才的關鍵能力，教師必須同步提升科技整合與課程創新能力。本次工作坊不僅強化教師技術操作與AI應用，更重新翻轉教學思維，使教師能將課程成果直接帶回校園，將AIoT（Artificial Intelligence of Things）融入日常課程，把「會用AI」轉化為「會教AI」，帶動學生以科技破解真實世界問題，讓智慧學習落實到課堂。

研習課程融入實作教學，教師們協力操作AI感測裝置與控制模組，強化AIoT教學技術與實務經驗。（新北市教育局提供）

課程由師大電機系林政宏教授親自授課，他表示，AIoT技術能有效串接人工智慧與物聯網應用，是學校智慧教育的重要推進器。透過共備、實作、教案分享等課程形式，讓教師在操作中累積專業，並逐步建立跨校資源共享與支持協作的網絡，使AI教學從個別示範走向系統化擴散。

林政宏教授於錦和高中AI科技中心親自授課，帶領教師操作Ameba平台，學習AI與物聯網整合應用，課程理論與實作並重，現場互動熱烈。（新北市教育局提供）

新北市教育局指出，研習於錦和高中AI科技中心的行動教室辦理，教師們實作瑞昱Ameba平台，從AI發展史、Ameba82操作、手勢控制機器人到模型訓練與部署，課程貼近教學現場、能立即應用。現場也融入創客教育與AI應用，鼓勵教師跨校交流、建立社群，使AIoT教學成為可持續推動的專業力量。

教師實際撰寫AI模型與控制指令，結合影像辨識與機器人控制，打造能感應環境的AIoT自走車。（新北市教育局提供）

教育局表示，錦和高中自推動「AI＋科技學校方案」以來，已串連AI科技中心與程式教育體驗中心，逐步建構完整智慧教育場域。此次攜手臺師大與瑞昱，是落實新北「智慧學習、適性創新」政策的重要示範。未來將持續強化教師專業社群、跨校協作與課程模組化，打造可複製、可擴散的智慧教育模式，讓每位孩子都具備科技素養、創新能力與解題力，自信迎向AI世代。