AI 教育扎根 樹科大推動跨域智慧餐飲教育

▲ 「AI跨領域應用實務工作坊」講師簡良諭與參與教師共同交流生成式 AI 在餐飲科技與教學創新的實務應用。（圖／樹德科大提供）

[NOWnews今日新聞] 因應產業數位轉型趨勢，樹德科技大學積極推動 AI 教育深化與跨域實務整合，執行教育部「智慧雨林產業創生人才育成計畫」，聚焦智慧餐飲、管理與資訊科技的 AI 應用能力培育。

「AI 跨領域實務工作坊」講師邀請簡良諭分別以「智慧餐飲資料分析彙整」與「智慧餐飲文案與圖像生成」兩大主題，帶領師生從 GPT 提示詞、菜單命名、食材採購預估、銷售數據分析到情緒評論分類等應用，全面探索生成式 AI 的操作方法。

▲教師社群課程「生成式 AI 與餐飲跨域概論－從理論到實踐」，講師郭明修與校內教師深入交流 AI 與餐飲跨域應用。（圖／樹德科大提供）

在教師社群課程部分，講師郭明修深入講授「生成式 AI 與餐飲跨域概論」，從人工智慧技術脈絡、資料治理到產業案例進行全面剖析，協助教師掌握 AI 在智慧菜單設計、營運決策、消費者分析等面向的實務價值，並提升跨領域整合能力。

樹德科大亦同步推動 AI 證照培訓，由講師陳慧如帶領教職員進行「AIFA 人工智慧概論與應用」與「AIGC 生成式內容應用」國際證照訓練，共 33 名教職員參與、取得 53 張證照。此外，在 iPAS 國家級證照方面，副校長陳璽煌與老師謝昇航取得「AI 應用規劃師」證照，通過率僅 38.63%，凸顯校內師資在 AI 專業精進上的投入。

為強化學生教學助理的數位應用力，樹德科大亦舉辦「Notion AI 入門應用」研習，由元熊講師帶領 50 位學生助理學習 Notion 的資料庫管理、模板設計與 AI 應用，協助提升課務協作與行政支援效率。

計畫主持人蔡欣曄表示，AI 技術正快速改變教育與產業生態，跨域整合能力將成為新時代人才的核心競爭力。樹德科大將持續深化AI 教育扎根，結合餐飲、資訊與管理領域，發展更多智慧應用課程，並透過產官學合作，為南部培育具備 AI 創新力與實務能力的人才，打造更具前瞻性的智慧教育環境。

