AI 教育時代來臨！《影響力會客室》專訪陳俊男校長：老師、學生、AI 形成新三角關係

《影響力會客室》最新一集邀請到上海臺商子女學校校長、教育界深耕 40 年的陳俊男，與知名人力資源專家暨節目主持人黃至堯博士一同深入探討 AI 時代下的教育變革。從小學教師一路走到校長職位，陳俊男校長在節目中分享其教育理念的形成、AI 帶來的衝擊，以及未來教師與學生所需具備的核心能力。

上海臺商子女學校校長陳俊男(右)受邀《影響力會客室》節目錄製，與主持人影響力教育基金會執行長暨知名人資專家黃至堯博士（左）進行深度對談。（圖／影響力教育基金會）

AI 元年啟動：老師、學生與 AI 的「三角關係」

面對生成式 AI 快速演進，陳俊男指出：「不管你喜不喜歡，AI 已經在那裡了。」他認為，AI 時代打破傳統單向教學，老師、學生、AI 之間形成全新的三角互動模式：老師不只教學生，也要向 AI 學習；學生既向老師學，也透過 AI 探索知識；同時 AI 也會從輸入中持續被「教」。

陳俊男校長將2025年訂為「AI 元年」，全面啟動教學與行政革新。從 AI 教室、智慧課程到教師備課與評量系統，讓科技深度融入校園環境。他表示——最讓他驚喜的是許多年輕與具好奇心的老師，主動探索 AI 工具並分享成果，逐漸形成校內自發性的 AI 學習文化。

《影響力會客室》節目中，陳俊男校長（右）談到 AI 教育時代的來臨：「老師、學生與 AI 的關係已經完全不同，學校更要陪著孩子學會判斷。」主持人黃至堯博士（左）也補充，AI 時代的核心能力是好奇心與批判力，「學會提問，比學會工具更重要」。（圖／影響力教育基金會）

教育的核心仍是人：好奇心與批判思考最重要

面對大量 AI 生成資訊，陳俊男直言「越是 AI 時代，越需要批判思考」。

他提醒學生與家長，AI 回答並不保證正確，媒體識讀已進化為「AI 識讀」，判斷力比以往更關鍵。而對老師而言，保持終身學習、好奇心與想像力，是適應新時代教育現場不可或缺的能力。

黃至堯也呼應指出：「如果一個人失去好奇心，就等於停止學習。」在 AI 爆炸性成長的年代，教育的價值不在於知道多少，而在於培養原創力與獨立思考能力。

給年輕人的建議：勇於擁抱變化，AI 會成為最好夥伴

節目尾聲，陳俊男校長以教育者的厚實經驗，給年輕人最真誠的建議：勇於面對快速改變、接受AI並主動使用它。只要保持好奇與想像力，就有能力駕馭所有 AI 工具，讓科技成為人生最好的幫手。

