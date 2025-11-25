AI 時代最強「不被取代」職涯！角落貓學堂攜手 KCT 推出南台灣首場貓美容檢定
【高雄訊】面對 AI 加速改變職場，「寵物照護」反成逆勢上升的抗風險產業。
角落貓學堂與 KCT 台灣畜犬協會於 11 月 25 日在高雄共同舉辦南台灣首場「貓美容檢定考試」，以教室與考場整合的模式，讓學員在接近職場的環境中完成訓練與檢定。
本次共有 16 位跨齡學員參加，從 Z 世代到 50+ 職業婦女皆因熱愛貓咪而投入，許多人希望藉此轉職或與家人一起創業，將興趣發展成副業甚至主業。
角落貓學堂負責人張惠瑛表示，AI 時代真正不會被取代的是強調技術與情感連結的「溫度型服務」。此次採用教考一體化，就是要讓學員快速具備能安心上工的實務能力。
KCT 理事長薛瑞銘指出，寵物美容市場缺工已成日常，只要完成訓練並通過檢定，業界幾乎「立即錄用」。本次檢定內容涵蓋學科與術科，包括皮毛健康、工具衛生、洗護流程、修剪技巧及真實情境處理等，並由 KCT 現場情境抽題，確保與實際職場需求完全接軌。
在快速變動的職涯環境中，「貓美容」正成為少見的高確定性新藍海，南台灣也迎來專業貓咪照護人才的新時代。
