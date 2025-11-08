AI 時代產業鏈重構法治政策挑戰！升級「Made with Taiwan」成解方
「2025第八屆人工智慧與法律國際學術研討會」，今天在台北登場本屆以 「AI 時代下的產業鏈重構與法治政策」 為主題，聚焦在科技競逐與地緣政治緊張背景下，AI 對全球產業鏈、經貿秩序與法治架構所帶來的深層挑戰。本屆邀集來自美國、法國、日本、韓國、新加坡與台灣的國際法學者與政策專家，深入探討AI科技發展下的法治挑戰與產業布局，期為台灣未來AI法治與產業政策發展提供具體建言。透過國際連結與跨域對話，讓台灣成為能被世界看見的 AI 法治願景。
財團法人人工智慧法律國際研究基金會董事長朱兆民表示，本次會議聚焦四大主題：『AI基本法、AI治理與全球產業政策趨勢』、『AI數位主權的建構與法治』、『AI賦能供應鏈治理與驅動經貿成長』、以及『AI應用的法律問題』。
AI 基本法與全球治理趨勢
美國史丹佛大學法學院Nathaniel Persily教授、法國洛林大學Florence G’sell教授、日本東京大學法學院後藤元教授、韓國慶南大學安正彬教授、新加坡國立大學陳維曾副教授，以及財團法人人工智慧法律國際研究基金會執行長、實踐大學講座教授 張麗卿，分別從各國視角剖析最新 AI 法規與治理方向。
各國專家普遍認為AI發展潛藏失控風險，對監管的必要性已有共識，但監管方式與強度因國而異。多位學者指出，台灣版AI基本法的制定，將可作為全球推動 AI 法治規範的重要參考典範。
AI 數位主權的建構與法治
此場次由雲林科技大學楊智傑教授、台灣大學黃種甲助理教授、清華大學王道維教授分別從著作權合理使用界線、刑法適用範圍及大模型資料使用爭議等角度，探討台灣在建構 AI 主權體系時需克服的法律障礙與政策方向，並提出具體且具前瞻性的建議。
AI 賦能供應鏈治理與經貿競爭力
高雄大學吳志宏教授、東吳大學余啟民副教授、華府哈德遜研究院資深研究員 許毓仁、哈佛大學甘迺迪學院研究員 朱宸佐等專家聚焦於「經濟安全」與「科技韌性」下的產業戰略。
朱宸佐指出，面對「美國製造」趨勢，台灣應以「共製＋保護」雙軌並行：在共製面，應建立與美國聯邦、州政府及台灣產業工會的三層溝通架構，推動產業園區合作；在保護面，須重新檢視關鍵技術保護清單，建立以台灣為主體的分層防護體系，避免產業被掏空。透過「共製＋保護」雙軌體系，將「Made in Taiwan」升級為「Made with Taiwan」，鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵角色。
AI 應用的人權與倫理新挑戰
政治大學劉宏恩副教授、陽明交通大學 孫介然助理教授、實踐大學李睿祥助理教授分別就AI醫療倫理、心智危害與刑事監控三大面向，探討生成式 AI 帶來的倫理與法治挑戰，並以比較法觀點分析人權保障的新課題。
展望未來
財團法人人工智慧法律國際研究基金會執行長 張麗卿表示，自2019年成立以來，基金會持續推動台灣AI法治與政策發展，並於2023年提出《人工智慧基本法》草案，供政府參考。未來將持續舉辦跨領域論壇與研究計畫，邀請國內外專家共同推動台灣 AI 產業與法治發展，攜手邁向AI強國目標。
