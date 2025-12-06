AI 時代的領航者！黃仁勳入列《金融時報》全球 25 位影響力人物

財經中心／程正邦報導

輝達執行長黃仁勳（右）推動AI改變世界，連美國總統川普都佩服。（圖／翻攝自X平台 @StockSavvyShay）

首屆全球影響力榜單揭曉：黃仁勳憑藉 AI 奠基入選

英國權威財經媒體《金融時報》（Financial Times）近日首次推出年度「全球 25 位影響力人物」（The 25 Most Influential People in the World）榜單，表彰那些以才華、發現、理念和榜樣，正在改變世界的傑出人士。在這份涵蓋政界、商界、媒體界、藝術界和體育界的重量級名單中，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）憑藉其在人工智慧（AI）領域的卓越貢獻，順利入選。

《金融時報》指出，真正的影響力難以僅用財務表現或政治變遷來衡量，這 25 位人士正在從不同面向塑造著我們今天的生活方式。名單上的部分人物已在全球留下濃墨重彩的一筆，有些人則在聚光燈外默默耕耘，但都展現了強大的全球或領域內影響力。

OpenAI執行長奧特曼預言，未來十年有望成為歷史上最令人興奮的職涯起步期。（圖／翻攝自TechCrunch）

OpenAI 奧特曼親自撰文：黃仁勳的堅定信念改變了世界

為了彰顯入選者的重要性，《金融時報》特別邀請各領域最具影響力的同儕或粉絲為這些提名者撰寫推介文章。介紹黃仁勳的人選，正是當前 AI 浪潮的關鍵推手OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）。

奧特曼在文中對黃仁勳給予極高評價，直指他「多年來一直在為世界大部分地區才剛開始理解的時代做準備」。奧特曼認為，黃仁勳對於「新型運算架構」的堅定信念，以及他願意將整個輝達的未來「賭注押在它上面」的決心，為今天數位智慧的蓬勃發展奠定了驚人的基礎。

奧特曼強調，最令人讚嘆的是黃仁勳實現這一願景的方式：「憑藉深厚的技術洞察力、不懈的努力和對基礎設施長期投資的堅定承諾。」

《黃仁勳傳》作者史蒂芬.維特指出，輝達已成地球上最重要的股票。（圖／翻攝自NVIDIA官網）

掌握 AI 基礎設施 NVIDIA 成長速度無人能及

作為 AI 晶片和基礎設施的領導者，輝達在當前人工智慧應用爆炸式成長中扮演了不可或缺的角色。奧特曼在文中也提到：「人工智慧的應用成長速度幾乎超出了所有人的預期。」他認為市場需求已經存在，且這種趨勢若持續，將會帶來許多令人驚訝的成果。

黃仁勳被選入這份榜單，無疑是全球財經與科技界對其掌握 AI 時代關鍵基礎設施、並勇於承擔巨大風險的企業家精神的最高肯定。奧特曼讚嘆，為了滿足這種龐大的運算需求，「像詹森（黃仁勳）和他的團隊這樣，能夠以如此規模和速度完成這項工作的人，真的不多見。」他更提及自己與黃仁勳共事將近十年，這段經歷彌足珍貴，並呼籲現在正是時候繼續努力推進 AI 發展。

