AI 時代…貴金屬爭奪戰趨熱 關鍵資源...兵家必爭

AI時代，貴金屬爭奪戰趨熱，中鋼（2002）認為，AI與數位經濟浪潮對金屬材料需求愈來愈大，伺服器與資料中心擴容、機器人與無人機製造成長，都將在未來幾年持續拉升貴金屬需求動能，將成為下個全球爭奪的關鍵資源。

其中，台廠供應鏈包括華新（1605）、唐榮（2035）、燁聯（9957）、允強（2034）等大廠喜迎大時代，可望變身新一代台版鋼鐵人。特別的是，華新近期亮點滿滿，坐擁五大利多，包括近期鎳價、銅價大漲、轉投資華邦電（2344）及華東股價創新高、海纜廠啟用、不銹鋼事業轉型升級，可望成新鋼鐵人的第一棒。

專家分析，在AI與電氣化需求的大趨勢下，成功將鎳金屬行情推升至多年高位，不銹鋼以鎳金屬為重要原料，價格反應相當快速且，提前吹響反攻號角，金屬價格通膨大潮似乎正悄然形成。

昨天鋼鐵股收盤走勢相當吸睛，尤其基礎金屬、精密材料與高端鋼品鏈結密切的個股表現亮眼，華新麗華、燁聯、運錩、允強、燁興、千興等受漲勢凌厲，連中鋼、中鴻等碳鋼主力都各有5%及8%以上的漲幅，反映法人與投資人對「新鋼鐵人」的高度期待。

伴隨全球製造業、能源與科技業需求結構重塑，鋼鐵與工業金屬有望成未來資源爭奪戰的關鍵體現，大趨勢下，供應鏈上具有完整材料製造能力、下游應用連結強的企業將成為長線最大受惠者，中鋼早已設定精緻鋼廠的大戰略，有信心在市況變化下脫穎而出。

