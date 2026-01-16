AI、智慧家庭新里程 凱擘、韓國電信策略合作

凱擘大寬頻團隊與韓國電信KT團隊





今年適逢凱擘大寬頻30週年，集團迎來全新的里程碑。凱擘大寬頻與韓國電信龍頭KT簽署合作備忘錄，未來將在數位內容、AI科技和智慧家庭服務等面向，建立長期與深度的合作關係，台韓跨國攜手，加速創新台灣有線寬頻市場服務。

富邦集團電信媒體事業體，在2026年初，就迎來全新的跨國合作機會！今年適逢凱擘大寬頻成立30週年，特別規劃與韓國第一大電信品牌-韓國電信合作，由凱擘大寬頻董事長王鴻紳與韓國電信KT執行副總金采喜，共同在台北簽署合作備忘錄，正式啟動雙方在數位內容、人工智慧應用與智慧家庭上的多元合作。

廣告 廣告

台灣有線寬頻領導品牌凱擘大寬頻，看準市場趨勢，宣布與具備深厚數位媒體與AI技術實力，同時也是韓國電信產業龍頭公司KT，進行跨國雙邊合作。包括將他們在語音辨識、智慧推薦、對話式AI等領域的技術經驗，導入凱擘大寬頻現有平台與服務，透過AI應用，期望進一步優化用戶互動體驗、提升服務效率，並為未來智慧家庭與數位服務發展創造更多可能性。

OTT影音串流平台是現今全球趨勢，KT積極投入原創內容製作，未來將與凱擘大寬頻合作，提供自製原創影視內容，在台灣大哥大MyVideo平台上架；雙方也將在節目規劃、行銷推廣等層面進行合作，共同尋找符合市場需求的商業模式。凱擘大寬頻跳脫台灣產業既有模式，引進國際先進技術與成功經驗，不僅讓台灣市場的創新服務升級，更達成台韓企業在智慧家庭、AI應用與數位內容合作上的重要里程碑。





更多新聞推薦

● 台北燈節花博主燈曝光 變形金剛創意登場