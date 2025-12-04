AI、機器人、遠距醫療齊發 臺中榮總「未來醫院」亮相醫療科技展

生活中心／陳佳鈴報導

總統賴清德至退輔會榮民醫療體系展區了解機器人設備於醫療院所之應用。（圖／翻攝畫面）

國軍退除役官兵輔導委員會榮民醫療體系參與「2025年台灣醫療科技展」，臺中榮總以「未來醫療」為主軸，展出多項AI人工智慧與臨床應用技術，並於論壇首次發表「自動化膝關節間隙量測系統」，不僅為國人常見的退化性關節炎預防、治療與復健上帶來新進展，也為未來醫療的精準診斷與智慧決策開啟新視野。臺中榮總作為「世界百大最佳智慧醫院」，將持續推動智慧技術的普及，將臺灣在精準、智慧與人性化醫療的實力，推廣至全國與國際。

中榮總骨科部主任暨智慧醫療委員會執行長陳昆輝表示，膝關節炎是常見的退化性疾病，隨病程加劇會導致關節間隙狹窄。膝關節間隙寬度不僅是診斷依據，也是健保給付人工膝關節手術的關鍵指標。

總統賴清德(中)至退輔會榮民醫療體系展場參觀。（圖／翻攝畫面）

傳統膝關節診斷依賴醫師主觀判斷，易受經驗影響導致結果不一致。臺中榮總與國立中興大學合作開發AI模型「KneeNet」，能模擬醫師臨床量測手法於X光影像上自動且精確量測膝關節內、外間隙寬度，並將測量定位點和數據直接顯示在X光影像上，讓醫師能快速檢視判斷，提升診斷效率與安全性。並依據病程分級，協助醫病雙方共同擬定治療與復健計畫，延緩疾病惡化。該技術已申請我國發明專利，未來將推動技術移轉，開發為軟體醫材。

榮民醫療體系臺中榮總展區則規劃六大主題，全面展現未來醫療的多元應用：

一、護理協作機器人「Nurabot」：具備AI與即時語音互動功能，能自主運送檢體、藥物，並進行衛教及病房環境介紹。透過與醫院資訊系統整合，實現任務自動派送與狀態回傳，估計可為護理師節省高達30%的護理工時，打造人機協作的新典範。

二、遠距生理監測照護：提供居家心電圖、血壓計等設備租賃，讓病人在家量測。生理數據即時上傳至AI系統，異常時主動發出警訊，通知醫療團隊遠端介入，降低患者頻繁往返醫院的負擔。

三、全時域血流感染防護網：與NVIDIA合作建立多模態AI菌血症預測模型，整合電子病歷、生命徵象、檢驗結果、醫囑行為與影像訊號，以即時推論方式對住院者持續進行感染風險預測；並與國衛院合作，部署全國首個「第三代定序感染症早期診斷系統」，能直接分析病原與抗藥基因，大幅縮短菌血症診斷時間，為病人爭取寶貴治療機會。

四、智慧手環復健系統：將智慧手環結合互動遊戲，透過遊戲化設計提升患者復健動機，有效訓練手部肌肉、協調性與平衡感，改善自我照護能力與生活品質，展現「智慧復健」的未來樣貌。

五、尖端創新細胞療法：「細胞治療與再生醫學中心」提供多項衛福部核准之細胞治療技術，涵蓋多種癌症及膝關節損傷，並積極布局Treg細胞與VEGF基因修飾間質幹細胞等新興療法。

六、智慧行政與高效營運：透過精實管理與智能工具，優化門診與急診流程，並設置術前準備中心，有效紓解急診壅塞，其「急診暫留超過48小時比率」創全國醫學中心最低紀錄。

臺中榮總傅雲慶院長強調，本次展出的各項技術，均是臺中榮總將創新理念轉化為臨床實務的具體成果。未來將持續以「未來醫療」為願景，推動智慧醫療的落地與普及，展現臺灣醫療科技在精準、智慧、人性化醫療照護上的堅強實力。

退輔會主委嚴德發(前排左4)和臺中榮總院長傅雲慶(前排右4)及團隊成員和護理協作機器人Nurabot合影。（圖／翻攝畫面）

