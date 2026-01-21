AI 正在改寫影片製作方式 Adobe 宣布新一代剪輯與創作者扶植計畫

圖說：不只升級軟體 Adobe 以 AI 與資源投資布局下一代影像創作者。（圖片/AI生成）

【記者蔡富丞／綜合報導】全球創意軟體大廠 Adobe 於 2026 年 1 月 20 日宣布，在 2026 Sundance 電影節 前夕推出一系列 AI 影片工具與創作者資源計畫，再次強化其在影視後製與內容創作領域的產品與生態布局。官方指出，根據 Sundance Institute 年度調查，85% 的入選作品使用 Adobe Creative Cloud 系列軟體，從剪輯、特效到合成皆涵蓋在內。

本次升級重點包括 AI 加強的 Premiere 新功能、與 Adobe Firefly 整合的創作協作介面，以及 After Effects 重要更新，旨在簡化影片後期流程、提高創作效率與視覺表現力。

在 Premiere 方面，Adobe 引入了 AI 協助的遮罩與主體追蹤工具，讓複雜選取與追蹤作業更快、更直覺；新版的 Shape Mask 設計也進一步提升了局部特效、動態追蹤與重點遮罩的靈活度。此外，Premiere 與 Firefly Boards（AI 協作視覺規劃平台）可無縫整合，支持團隊一起進行概念發想與素材規劃，並將結果直接發送到剪輯流程中。Adobe Stock 整合功能也讓剪輯者可在軟體內瀏覽、授權與載入超過 5,200 萬段專業素材。

在動態設計與合成方面，After Effects 的最新升級引入了：

• 原生 3D 參數化網格，可自訂形狀與光影效果，

• 超過 1,300 種 Substance 3D 材質 可用於動畫場景，

• Variable Font 動態字體 與強化向量工作流程，提升標題與動畫效果的可控性。

Adobe 也強調，這次更新不僅是平台功能的擴充，更反映出 AI 正重塑影像創作流程的趨勢。Firefly Boards 為團隊式內容規劃提供了 AI 協作基礎，並支援從 Adobe 自家到 Google、OpenAI、Runway 等多家模型資源，助力創作實驗與跨領域合作。

除了工具升級外，Adobe 也宣布進一步投資其 Adobe Film & TV Fund，在 2026 年投入 近 1,000 萬美元的資金及產品捐助，本次投入將補助、工具提供、職涯發展、獎助學金、學徒制度與訓練機會，並延續與 Gold House、Rideback RISE、Sundance Ignite 等合作夥伴的支持計畫。同時，Adobe 與 Sundance Institute 合作推出 Ignite Day，為 18 至 25 歲新興創作者提供實作、導師交流與職涯路徑探索機會。

官方表示，最新的 Premiere、After Effects 以及 Firefly Boards 創新功能將從本週開始陸續推出，用戶能夠在現有 Creative Cloud 訂閱的基礎上，即時獲得更新與新功能。

新聞來源：https://news.adobe.com/news/2026/01/sundance-filmmakers-choose-adobe