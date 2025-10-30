AI「永動機」啟動！ 專家揭2026三大風險：「資金飛輪」轉不停

【緯來新聞網】在華盛頓舉行的 GTC 大會上，NVIDIA 執行長黃仁勳駁斥外界對人工智慧（AI）產業泡沫化的疑慮，強調AI市場需求真實且持續擴張，客戶願意為強大的AI模型與運算基礎設施付費，市場仍處於「良性循環」階段。緯來財經節目《投資聊一SHOT》邀請騰旭投資投資長程正樺與凱基投顧資深協理劉建志，從資金結構、技術演進與總體趨勢三個層面，解析這套AI資金飛輪的運作邏輯。

（圖／投資聊一SHOT提供）

程正樺指出，「AI永動機」的運轉關鍵在於雙重循環。一方面是產業內的互投與長約合作，例如OpenAI向Oracle下單建置資料中心，Oracle再向NVIDIA採購高階晶片，而NVIDIA則以入股或回饋方式支持OpenAI；另一方面，雲端業者將伺服器作為資產抵押融資，再擴大採購與建置，形成資金、訂單與算力的正向循環。他形容：「這就像一台AI飛輪，只要投資人願意買單、銀行願意放貸，這台機器就能不停轉動。」



針對外界質疑算力需求是否被誇大，程正樺以數據回應，Google公布的Token處理量在短短一年間暴增五十倍，顯示AI運算需求仍處於爆發期；同時，硬體技術也持續突破，從H100到GB200再到下一代Kyber架構，GPU密度與傳輸效率不斷提升，算力成本也逐步下降。他指出，即使無法每次都達到完美的技術極限，能做到八、九成就已是市場的巨大進步。



劉建志則從經濟結構角度分析，AI導入所帶來的是生產力的飛輪效應。自動化程度提高後，每位勞工可運用的資本比重上升、勞動生產力提高，進而壓低單位勞動成本並提升企業獲利。他指出，AI時代的企業不再只靠「降成本」維持利潤，而能同時擁有定價能力與效率優勢，勞工CP值變高、企業毛利變厚，這就是AI革命的核心意義。



不過，專家也提醒投資人，AI行情強勁之餘，2026年前仍須關注三大風險：首先是關稅變數，美國可能透過產業型關稅或《1974年貿易法201條》對特定產業課稅；其次是貨幣政策不確定性，聯準會內部對通膨的分歧與政治干擾可能推升債市波動，連帶影響股市；最後是美國房市風險，部分地區庫存過高、賣壓大於買氣，一旦房價下修，將削弱財富效果與市場信心。



